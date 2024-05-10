Ege’de siyasetin rengi kırmızı

10 Mayıs 2024 Cuma

31 Mart seçim sonuçlarının siyasetteki yansımaları ve etkileşimleri devam ediyor. Partiler ve siyasetçiler bu sonuçları çok yönlü değerlendirip, yeni yol haritaları ve politikalar oluşturmaya çalışıyorlar. CHP’nin Egeli il başkanları da bu hafta sonu İzmir’de toplanıp, seçim sonuçlarını değerlendirecekler. Ege’de önümüzdeki dönemin siyasal hazırlıklarını yapacaklar.

Batı Anadolu’nun neredeyse tamamının CHP kırmızısına boyanması nedeniyle, Ege Bölgesi’nde siyaset gündemi ve siyasal gelişmeler CHP’li başkanlarca / siyasetçilerce belirlenir hale geldi. Biz de bu haftaki ‘İzmir ve Ege Notları’nda, seçimle ve sonrasıyla ilgili toplu bir analiz / değerlendirme ve ‘z raporu’ sunmak istiyoruz.

İZMİR’İN VE TUGAY’IN KAPTANLIĞI

Kendilerini sosyal demokrat kesime yakınmış gibi gösteren kimi çevrelerin, İzmir’de sanki AKP ve adayı kazanabilir, aradaki fark kapanabilir gibi algı oluşturma çabalarına karşın; CHP’nin İzmir büyükşehir adayı Cemil Tugay, net bir sonuçla seçimi kazandı. Üstelik iki ilçe dışındaki bütün ilçeler de CHP’nin oldu. Aynı parti mensubu eski başkanların önemli bölümünün seçim kampanyasında yeterince destek vermemesine karşın, bu sonuç elde edildi. Hem de geçmiş seçimlerde ortaklaşılan DEM Parti ve İyi Parti’nin güçlü adaylar çıkarması ve tüm karşıt çabalarına rağmen...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay

Dolayısıyla İzmir seçmeni, CHP’den yana olan geleneksel tutumunu sürdürdüğü gibi Başkan Tugay’a da güçlü destek verdi. Artık yeni dönemde İzmir’e ve Tugay’a, yalnızca İzmir’in değil tüm Ege’nin kaptanı olma ve yönlendirme görevi düşecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları ve Tugay’ın Ege Planlama Ajansı girişimleri, bu yaklaşımı yansıtıyor.

AYDIN’IN ‘TOPUKLU EFE’Sİ

Aydın’ın tecrübeli büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu, çok iyi bir sonuçla Aydın’da bir dönemin daha kapısını açtı. Halk arasında ‘Topuklu Efe’ olarak bilinen ve tanınan Başkan Çerçioğlu, kadın başkanlar için de tam anlamıyla bir ‘rol model’ haline geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

Çerçioğlu karşıtı kimi eski CHP’lilerin, özellikle Efeler ve Kuşadası gibi ilçeler başta olmak üzere bazı yerlerde İyi Parti adaylarına destek vermelerine karşın alınan sonuç; Başkan Çerçioğlu’nun siyasi konumunu daha da güçlendirdi.

MUĞLA’DA TURİZM VE BAŞKAN ARAS

Bodrum, Marmaris, Fethiye, Köyceğiz gibi her biri turizm alanında çok önem taşıyan büyük ilçelere sahip Muğla’da; büyükşehir başkanı olan CHP’li Ahmet Aras’la yeni bir dönem başladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

Geçen dönem Bodrum belediye başkanlığı yapan Aras, oradaki deneyimlerini artık tüm Muğla’ya yansıtacak. Yerel yönetim tecrübesi ve yöreyi çok iyi tanıması, kendisi ve partisi için önemli bir artı oluşturuyor. Aras’ın yönetiminde bu dönem, Muğla turizmine önemli kazanımlar sağlanacağını düşünüyoruz.

MANİSA’DA ZEYREK’İN BAŞARISI

Önceki hafta bu köşede ayrıntılı biçimde yazdığımız gibi, CHP Manisa’da olağanüstü bir başarı hikâyesi yazdı. Bu başarıda önemli payı olan takımın kaptanlığını da büyükşehir adayı mimar Ferdi Zeyrek yaptı. Zeyrek, partisinin aldığı oyun epeyce üstünde bir oyla seçimi kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek

Böylece hem Zeyrek ve hem de ilçelerde seçilen CHP’li başkanlar; Manisalı genel başkanları Özgür Özel’e bu anlamlı ve tarihi başarıyı armağan ettiler.

DENİZLİ’NİN SİYASET HOROZU

Bu kez CHP, Denizli’de eski il başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu adaylaştırarak seçime kendi adayıyla girdi. Sonuçta Denizli’ye de CHP’nin kırmızı rengi vuruldu. Olağanüstü bir borç yükü ile Denizli büyükşehir belediyesini devralan Başkan Çavuşoğlu, bütün gücüyle seçim öncesi verdiği sözleri ve duyurduğu projeleri gerçekleştirmeye çalışacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu

BALIKESİR, EN BORÇLU BELEDİYE

CHP Balıkesir adayı Ahmet Akın’ın 2019 yerel seçiminde mağduriyeti oluşmuştu. Önce partisi tarafından aday olarak duyurulmuş, sonra İyi Parti’nin zorlaması ile Balıkesir adaylığı İyi Parti’ye bırakılınca, adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı. İyi Parti adayı seçimi kaybettiği gibi sonra da iktidar safına geçmişti. 31 Mart seçiminde, Balıkesirliler Ahmet Akın’a bir bakıma gecikmiş hakkını iade ettiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

‘Kuvvayi Milliye’nin kentinde böylesi geniş bir seçmen teveccühü ile göreve gelen Ahmet Akın, AKP’li eski başkandan devreden rekor denebilecek bir borç yükünü kucağında buldu. Ama şikayet etmeden ve ayrım yapmadan, kendisine güvenen Balıkesirli hemşehrilerine hizmet sunacak.

AFYON, UŞAK, KÜTAHYA; EGE’NİN EN SÜRPRİZ SONUÇLARI

Seçimin önemli sürpriz sonuçları da Ege’nin iç bölgelerinde Afyon, Uşak ve Kütahya gibi kentlerde elde edildi. Genellikle muhafazakâr tutumları ile tanınan ve uzun dönemler sağ partilere mensup başkanlarca yönetilen bu kentlerde, yıllar sonra CHP’li adaylar yerel seçimi ve belediyeleri kazandılar. Afyon’da Burcu Köksal, Uşak’ta Özkan Yalım, Kütahya’da Eyüp Kahveci başkan oldular.

Egeli CHP’li başkanlar, genel olarak tüm Ege’de ve özel olarak da ilk defa yerel yönetimleri kazandıkları bu kentlerde, hayata geçirecekleri projelerle ve gerçekleştirecekleri hizmetlerle, tüm ülkeye mesaj vermeye ve partileri için de siyasal referans olmaya çalışacaklar.

***

İZMİR’İN VE EGE’NİN CUMHURİYET SEVDASI

‘Kurtuluşun ve kuruluşun gazetesi’ Cumhuriyet 100 yaşında. Ulusal kurtuluş mücadelesinin ateşleri içinden doğan Cumhuriyet gazetemizin temsil ettiği değerler, günümüzde de büyük önem taşıyor. Cumhuriyet gazetesi, aynı zamanda ülkemizin yeniden kuruluşunu, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumunu temsil ediyor. Bu yönleriyle de geçmişten günümüze uzanan ve bugünden geleceğe uzanacak, tarihsel ve toplumsal bir köprü işlevi görüyor. Kısacası, ‘Geçmişin birikimiyle, geleceğe güvenle ilerliyoruz...’

Ülkemizin ve Cumhuriyetin temel kurumlarından ve taşıyıcı kolonlarından olan Cumhuriyet gazetemizin, ülkemizin en aydınlanmacı yöresi olan İzmir ve Ege Bölgesi ile arasında kopmaz bağlar vardır. ‘Kurtuluşun ve kuruluşun’ kenti / yöresi ile ‘kurtuluşun ve kuruluşun’ gazetesi, her daim birbiri ile buluşur ve ortaklaşır. İzmirlilerin, Egelilerin, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk sevdası hiç tükenmez.

İşte Cumhuriyet gazetemiz böylesi bir anlayış ve yaklaşımla, 100. yaşını kutluyor. Gazetemizin ilk yayınlandığı gün olan 7 Mayıs 1924’ün 100. yılında; salı günü merkezi olarak İstanbul’da, çarşamba günü de Ankara’da kutlamalar yapıldı. Ayrıca 7 Mayıs’ta İzmir Bayraklı’da, bu dönem İzmir CUMOK sözcülüğünü üstlenen Çetin Köker’in girişimi ve tarihçi Mehmet Emin Elmacı’nın sunumuyla, ‘100. Yıl Konferansı’ düzenlendi.

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilciliği olarak, bölgesel çaptaki kutlamamızı bugün (10 Mayıs, Cuma) saat 19.00’da, İzmir’de APİKAM (eski itfaiye binası) bahçesinde gerçekleştiriyoruz. Bütün Cumhuriyetçileri ve Cumhuriyet dostlarını kutlamamıza bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet’in Ege’ye, Ege’nin de Cumhuriyet’e ihtiyacı var. Daha nice yıllar hep birlikte olmak dileğiyle, yaşasın Cumhuriyet!..