Mahkemelerden aynı kanuna iki farklı karar

04 Şubat 2023 Cumartesi

İlaç sektöründe yaşananlar ile ilgili yazılarım yine bu köşeden yayımlandı. SGK İbni Sina kurumunda yaşanan bir istifa, sunulan istifaya ait dilekçe ve dilekçede belirtilen iddiaları yazdım.

İstifa dilekçesinde alenen ismi geçen eski AKP Milletvekili Şükrü Ayalan’ın başarılı iş hayatını yazdığım için yazılarıma önce engelleme kararı verildi. Ayalan bununla da yetinmedi, aile mahkemesine başvurdu. İstanbul 1. Aile Mahkemesi başvurunun ardından “ailenin korunması ve kadınlara karşı şiddetin önlenmesine dair kanun” kapsamında bana iki ay uzaklaştırma kararı verdi.

Yazılarımı engellemek için “Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek” amacıyla çıkartılan bir kanunu kullandılar.

Gelin size bu karar alınana kadar neler yaşandığını anlatayım.

Bu sansürü uygulayabilmek için adliye adliye mahkeme aranmış!

Tarih: 13 Ocak 2023

İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi Esas No: 2023/393

Mağdur eski AKP Milletvekili Şükrü Ayalan. Avukatı 6284 sayılı kanuna göre benim hakkımda tedbir kararı istiyor. Mahkeme aynı gün reddediyor. Gerekçesinde de özetle “Sen kadın değilsin” diyerek şu ifadeleri kullanıyor:

“Yasaya göre, kadına yönelik şiddetten anlaşılması gereken ‘kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı’ ifade eder. 6284 sayılı yasanın amacı; yalnızca kadın olmaktan kaynaklı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı cinsiyete dayalı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesidir. Somut olaydaki başvurucu 6284 Sayılı Yasa kapsamında tedbir talep edebilecek kişilerden değildir. Açıklanan nedenlerle istemin reddi şeklinde aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.”

Anadolu 1. Aile Mahkemesi kapı gibi karar vermiş.

Eski AKP Milletvekili Ayalan karara 17 Ocak 2023 tarihinde itiraz etmiş. İtiraza 2. Aile Mahkemesi bakmış. Bu mahkemede 1. Aile Mahkemesi’nin kararını yasaya uygun bulmuş ve başvuruyu reddetmiş.

AKP’li vekil başvurusu reddedilmesine rağmen 23 Ocak 2023 tarihinde soluğu Çağlayan 1. Aile Mahkemesi’nde almışlar.

Yine aynı dilekçe, aynı kanun kapsamı ve aynı gerekçe ile tedbirler alınmasını istemişler. Mahkeme bu sefer 2 ay uzaklaştırma vermiş.

Anadolu Adliyesi’nin açık açık kararında yazdığı nedenler Çağlayan Adliyesi’ndeki mahkeme için geçerli olmamış.

Ortada bir kanun var ve amacı belli. İki mahkeme var görevleri aynı. İki ayrı karar var birbirine zıt.

Ben de avukatım aracılığıyla bu karara itirazımı yaptım. Mahkeme hemen karar vererek itirazımı kabul etti ve bu garip yasağı kaldırdı.

Gerekçesinde de “Taraflar arasında aile bağının bulunmadığı, taraflar arasında yaşanan ısrarlı takibe ilişkin bir olayın varlığından söz edilmediği bu hususa ilişkin herhangi bir iddia ve beyanın bulunmadığı anlaşılmakla iddia edilen eylemlerin sal adli vaka niteliğinde olduğu anlaşılmakla tarafların olayın 6284 sayılı yasa kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varılmakla...” ifadeleri açık açık kullanılmış.

Kanun bu şekilde kullanılmaya başlanırsa kanunun çıkarılış amacına da bağımsız medyaya da bir darbe olacağı açık neyse ki hukuka uyan mahkemeler buna engel odular.

Fakat mahkemelerin kanunları böylesine eğip bükerek karar çıkarabildikleri durumları Hâkimler ve Savcılar Kurulu nasıl görmezden gelebiliyor aklım almıyor.

Sorularımıza geri dönelim…

Şükrü Ayalan iş takibi için 8 milyon Avro ibraname yapıp bunu da az bulup 3 milyon dolar senet imzalattı mı? 50 Avro değerindeki ilaçları 3750 Avro’ya satmaya çalıştı mı? SGK’nin alacağı ilaçlar için iş takipçiliği yaptı mı? Biz sordukça sansürlemeye çalışacaklar, sansürledikçe sormaya devam edeceğiz.