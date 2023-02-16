AKP gençleri gözden çıkardı!

16 Şubat 2023 Perşembe

Üniversite öğrencilerini yurtlarından edip eğitimi de uzaktan yapmaya girişmenin başka bir anlamı olamaz. Demek ki AKP üniversite öğrencilerini gözden çıkardı, nasıl etkisiz hale getiririm, diye çırpınıyor.

10 ilimizi kapsayan, tüm Türkiye’yi sarsan depremin 11. günündeyiz. Millet dayanışma duygusunu yükselterek sorunların üstesinden gelmeye çalışıyor. İktidar ise hâlâ organize olmaya çalışıyor.

Organize olmak dedikse, öncelik çözüm odaklı değil, işin içinden kısa ve orta vadede çıkar sağlayarak çıkma odaklı! Bir yıl süre isteyip kentleri yeniden yapacağım, demenin başka bir anlamı yok.

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Her yıl Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kayıtlarına 1 milyon 200 bin yeni seçmen giriyor, 400 bin seçmenin ölüm nedeniyle kaydı siliniyor. Bu istatistik dikkate alınırsa 2023 seçimlerinde 7 milyon civarında genç ilk kez oy kullanacak.

Kamuoyu araştırmalarının genel olarak üzerinde birleştiği gerçek şu:

Gençlerin yüzde 70’i değişim istiyor!

AKP, bu durumu tersine çevirmek için uzun süredir arayış işinde. Son olarak gençleri Erdoğan’la buluşturup, “ilk oyum” kampanyası başlattılar. Buluşmaları televizyon diliyle “prime time”da yapıp tüm kanalların yayımlamasını sağlıyorlar. İstedikleri kıvamı tutturamadıkları dikkati çekiyor. Örneğin son buluşmada gençlere “Rabia” işareti yaptırdılar, biri bildiğimiz “devrimci” yumruğunu sıkmış, dimdik duruyordu.

Şimdi yurtlarından ettikleri gençlere, “İlk oyun kime” diye sorsalar, ne yanıt alırlar?

Çocuğu Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde okuyan, KYK yurtlarında kalan bir baba telefonda ağlayarak sesleniyordu:

“Yavrum tüm eşyalarını alıp yurdun önüne çıkmış, beni arıyor. ‘Baba ben şimdi ne yapacağım’ diye soruyor. Sözlerini tamamlayamadı hüngür hüngür ağlamaya başladı. Dayanmadım, ben de ağladım. Depremden zarar görenler için elimizden gelen her şeyi yapalım ama çare gençleri kış ortasında yurtsuz bırakmak mı? Bir şey yapın bu yanlıştan dönsünler!”

Öylesine yanlış bir karar ki hiçbir açıdan kabul görecek yanı yok. Bu yöntemle getireceğiniz aileler öğrenci yurtlarında nasıl bir düzen kuracak?

Erdoğan’a uyup dört çocuk yapan bir aile düşünün. Nasıl yerleşecekler?

Ortak yaşam düzeni nasıl kurulacak?

Memleketinden ayrılan insanların ruhsal durumu nasıl etkilenecek? Çiçekleri toprağından koparıp vazoya koymak gibi bir şey! Suyunu her gün yenileseniz, özel vitaminler verseniz bile vazodaki çiçeği ne kadar canlı tutabilirsiniz?

Bizim insanımız yaşadığı yeri kendine benzetir. Önümüzdeki yıl bu yurtları nasıl kullanacaksınız?

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Üniversite deyince aklımıza ilk gelen iki dış örneği paylaşalım.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Alman şehirleri harap haldedir. Taş üstünde taş kalmamıştır. Ülkeye askeri birlik getiren Amerikalılar sorar:

- Kaç yılda kentleri ayağa kaldırırsınız?

Almanlar şu yanıtı verir:

- Bir kuşak içinde yaparız. Almanya’nın üniversiteleri var!

Öteki örnek İran’dan...

Humeyni, tüm muhalif güçleri yanına alıp şahı devirdikten sonra sıra kendi rejimini dayatmaya gelir. Toplumsal tepki başlar. Kadınlar ayaklanır.

Rejim şu kararı alır:

- Tüm üniversitelerin iki yıl süreyle kapatılmasına!

Humeyni rejimi ancak bu yöntemle toplumu susturur!