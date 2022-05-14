CHP, Kaftancıoğlu’nu millete mal etmeli!

14 Mayıs 2022 Cumartesi

Sürpriz yok. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili verilmiş olan kararı Yargıtay açıkladı!

4 yıl 11 ay 20 gün hapis... Tartışmalı siyaset yasağı!

Önce şunu soralım:

Ülke tarihinde bugüne kadar getirilmiş olan siyasi yasakların hangisi ters tepmedi?

Demirel, Ecevit, Baykal’a getirilen yasak mı?

Erdoğan’a getirilen yasak mı?

Bu yasak da Türkiye’nin ayıplı sayfalarından biri olarak tarihteki yerini aldı.

Amaç Kaftancıoğlu’na yasak üzerinden siyaset mühendisliği ise bunun da ne kadar tutacağını ya da hangi yöne evrileceğini göreceğiz.

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Kaftancıoğlu’nun soruşturma ve yargılanma süreci her şeyi anlatmaya yetiyor.

14 Ocak 2018’de CHP İstanbul İl Başkanı seçildikten 24 saat sonra 15 Ocak’ta cumhuriyet savcısı harekete geçti. Hakkında devlet büyüklerine hakaretten terör örgütü propagandasına kadar beş ayrı suçtan soruşturma açıldı. Sosyal medya paylaşımlarından üretilen bu suçların işleniş tarihi “yoğun olarak” 2012-2013. Soruşturma orada bırakılıyor. Hukuku silah olarak kullananların en sevdiği şeylerden biri belirsizlik. En kötü durum bile belirsizlikten iyidir denir ya...

Soruşturmanın ilerleyip ilerlemeyeceğini Kaftancıoğlu’nun siyasi çizgisi belirledi. Başarılı olursa yandı! Zaten öyle oldu. 31 Mart 2019 seçimlerinde İstanbul’u kaybeden AKP, seçimi yeniletmeye karar verince Kaftancıoğlu dosyası hemen raftan indirildi. 23 Haziran’daki yenilmeye günler kala 11 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul seçmenine şu söyleniyordu:

- Ey İstanbullular, CHP’nin adayı İmamoğlu 13 bin oyla öndeydi ama onun il başkanı bakın ne suçlar işlemiş?

AKP’nin yarı ve tam resmi yayın organları günlerce aleyhte propaganda yaptılar.

Sonuç?

13 binlik fark oldu 810 bin!

İstanbul seçimlerinde zafer İmamoğlu’nun ise bunda en büyük pay da Kaftancıoğlu’nun il başkanlığında CHP örgütünün.

Kaftancıoğlu farklı bir tarzla siyasetin genel algısını değiştirdi.

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Şimdi onu yeni bir sınav bekliyor. Bu amansız hukuksuzluğu mahkûm ettirebilir ve siyasi algısını yükseltebilir.

Bunu Kaftancıoğlu’nun tek başına yapması mümkün değil. İyi bir siyaset yönetimi gerekiyor. Bize göre her şeyden önce olayı iktidar-muhalefet çatışması zemininden çıkarmak şart. Bu, büyük bir hukuksuzluğu siyasi bir gerilime çeviriyor.

CHP, 14 Haziran 2017’de İstanbul milletvekili gazeteci arkadaşımız Enis Berberoğlu hakkındaki 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararını reddetti ve sadece Türkiye’nin değil, dünya siyasi tarihinin de en büyük yürüyüşlerinden birini gerçekleştirdi. 15 Temmuz’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk adımıyla başlayan Adalet Yürüyüşü’ne milyonlar katıldı. 25 günlük yürüyüşün düzeni, mesajı, her şeyi mükemmeldi. CHP hukukun bir linç aracı olarak kullanılmasına en büyük tepkiyi vermişti. Benzer refleksi şimdi Kaftancıoğlu kararında da görüyoruz. Ancak şu algı oluşmamalı:

CHP, büyük tepkileri ucu kendisine dokununca verir!

Bunun önüne geçmenin yolu, Kaftancıoğlu’nu millete mal etmektir. Bu saldırının toplumun siyasete katılma hakkına olduğunu anlatmaktır.

Dün AKP medyasının Kaftancıoğlu haberini büyük görmemesi dikkat çekiciydi. Davanın seyri itibarıyla savunulabilir bir durum yok.

CHP, Türkiye’nin gerçek gündemini ötelemeden hukuksuzluğun maddi-manevi maliyetini millete anlatabildiği kadar haklı olacak.

Böylesi durumlarda haklı olmak yetmiyor, haklı kalmak ve bunu halka mal edebilmek gerekiyor.