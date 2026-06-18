Türkçesini “yönbul” ya da “yön bulucu” diye söyleyebileceğimiz, dilimize “navigasyon” olarak yerleşen uygulama önemli bir olanak.

Bunu kullanırken hiç hata yapmamış oluyorsunuz. Çok yanlış bir yöne bile girseniz hemen uyarıyor:

Rota yeniden oluşturuldu!

Navigasyonla Ankara’dan Samsun’a Polatlı üzerinden bile gidebilirsiniz. Size, “Yanlış yola girdiniz” demez! Polatlı yakınlarında “U dönüşü yapın” der, rotayı yeniden oluşturur!

Başkentin siyasetini okumaya çalışırken bu tanımlama aklımıza geldi. İktidar için temel rota şu:

Bundan sonraki ilk seçimi kazanmak!

Ne yapıp edip kazanmak...

Hangi yöntemle olursa olsun kazanmak...

Ne pahasına olursa olsun kazanmak...

***

Yine böyle bir dönemin içinden geçiyoruz. Bugüne dek, seçimi kazanmak için izlediği yöntemlerle, oluşturduğu ortaklarla yeniden zafer elde edemeyeceğini gören iktidar yeni arayışlar içinde.

AKP artı MHP ve öteki küçük partiler yüzde 50 artı 1 etmiyor! Görünen tabloda mevcutlarla oyları arttırmak da olası değil. 2023 seçimlerinde ekonomiyi ikinci plana itmeyi başardılar. Türkiye’nin bir “beka” sorunu ile karşı karşıya olduğunu, Cumhur İttifakı’nın devamıyla bunun aşılabileceğini söylediler. Son düzlükte Sinan Oğan’a da “O an geldi” deyip yanlarına çektiler!

Geçen seçimdeki “beka sorunu” şimdi, temel hedef!

Ama bir şartla:

Seçimi kazandıracaksa!

Eğer kazandırmayacaksa, tam tersi bir siyaset zaferi gösteriyorsa, oraya yönelecekler!

Kamuoyuna yapılan açıklamalar dikkate alındığında “terörsüz Türkiye” sürecinde AKP ile MHP arasında hayli ağır ton farkları var. İran-ABD anlaşması bu süreçle örtüşen bir şey değil. Tom Barrack’ın açıklamalarına bakılırsa İran rejimi çökecekti, ABD’ye teslim olacaktı. İran’ın içindeki PEJAK yapılarını da içine alan bir büyük planın adımları atılacaktı. Bu ayrı bir konu!

DEM Parti de 2024 sonundan beri verilen sözlerin tutulması için bastırıyor. Her şey bir yana tabanlarına ikna edici bir şeyler söylemeleri gerek.

Bu süreçte CHP’nin tutumu önemli. Özgür Özel’le istedikleri gibi gitmedi, BUTLAN’la deneyecekler. Bu yönde kimi temasların yapıldığı bile söyleniyor. BUTLAN’ın buna yanıtı şu:

Hele bir yerleşelim!

Bu noktada rota yeniden oluşturulacak. Eğer BUTLAN sürecin merkezinde olursa Cumhur İttifakı için bulunmaz fırsat. “Fedakârlık” eşit paylaşılır, “feda” kısmı BUTLAN, “kârlık” kısmı AKP!

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3 Kasım 2002’den bu yana baktığımızda AKP sürekli iktidarda kalış rotasını yeniden oluşturuyor!

“AB’ye giriyoruz” diye geldiler. Rota Brüksel’di. 2007’ye dek dahili meşruiyeti artırmak için AB rotasına işaret ettiler.

2009’dan itibaren ABD ile bir başka bölgesel rotaya girildi. Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarına koşut olarak “barış süreci” ilan edildi. Bu yolda Silivri’de Genelkurmay başkanının “terörist” olarak yargılandığı davalar sürerken Habur’da çadır mahkemesi kuruldu. “Terör örgütüne bilerek ve isteyerek üye oldum” diyen Türkiye’ye sokuldu, “Terörle mücadele ederken arkadaşım kucağımda şehit oldu” diyen Silivri’ye sokuldu.

Haziran 2015 seçimlerinde AKP tek başına iktidarı kaybedince yeni bir rota oluşturuldu. AKP-MHP süreci başladı. 15 Temmuz’un ardından 2018 seçimlerine giderken bambaşka bir rota...

MHP’nin Öcalan’ı “kurucu önder”, AKP’nin Kılıçdaroğlu’nu “arınmacı lider” ilan ettiği Türkiye’de bu yaz da birkaç rota görünüyor. Cumhur, en kısa ve en güvenli mesafeye bakıyor. Şimdi bütün mesele şu:

Muhalefet bir iktidar rotası oluşturabilecek mi?