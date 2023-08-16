Şimşek’le takvim pazarlığı!

16 Ağustos 2023 Çarşamba

İ ktidar, genel seçimlerde ekonomideki sorunların ikinci plana itilmesini sağladı. Aynı başarıyı yerel seçimlerde gösterebilecek mi?

Bu kez daha zor görünüyor!

Her ne kadar toplumsal bellek üç ayla sınırlı olsa da genel seçimden önceki tüketici fiyatlarıyla sonraki fiyatlar karşılaştırıldığında “fakirleşme” unutulacak gibi değil!

Bu fakirleşmeden öte soygun!

Memur ve memur emeklilerine 2024-2025’te verilecek maaş zammıyla ilgili ilk teklife bakınca insan sormadan edemiyor:

Bu zam yıllık mı, aylık mı?

Neredeyse aylık enflasyon kadar yıllık maaş zammı öneriliyor!

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Ekonomide kriz kadar önemli olan hatta daha önemli olan sorun şu:

Krizden çıkış yolu net değil!

Türkiye geçtiğimiz dönemlerde de benzer krizler yaşadı. Öyle ya da böyle bir program hazırlandı.

Oysa bugün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi ile Saray arasında ciddi görüş farklılıkları var.

Saray diyor, yerel seçimi kazanmak şart!

Şimşek diyor, kemer sıkmak elimdeki tek kart!

Daha önce Şimşek’in sağlıklı veri almak için yaşadığı zorlukları dile getirmiştik. Şimdi de ciddi bir krizden çıkış takvimi çatışması var.

Erdoğan’ın planı ana hatlarıyla şöyle:

2023 sonuna kadar halkı inim inim inletecek her türlü adıma izin vermek. 2024 başından itibaren üç ay kesenin ağzını açabildiği kadar açmak. Yerel seçime bir nebze nefes almış bir seçmenle gitmek. 2024 Nisan ayından sonra yeniden halka yüklenmek!

Yerel seçimi kazandım diye ortalığı inlet...

Seçimden sonra milleti inim inim inlet!

Şimşek, Erdoğan’ın bu politikasına başta şiddetle karşı çıkıyordu. 2024 Mayıs ayından önce bir rahatlamanın mümkün olmadığını söylüyordu.

Erdoğan’ın ikna gücünü kullandığı, şöyle bir yol haritası üzerinde durulduğu konuşuluyor:

2024 başında seçim ekonomisi...

2024 Mayıs’ından itibaren iki yıl hiçbir şekilde Şimşek’e müdahale edilmemesi.

Türkiye gibi bir ülkede bu kadar uzun erimli planların tutması çok zor. Ancak ekonominin içinde bulunduğu çıkmazdan kısa sürede kurtarılması da bir o kadar zor.

Erdoğan, enflasyonun kısa sürede tek haneye ineceğini söylüyor ama Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın verdiği tüm rakamlar iki haneli!

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Dünkü yazımızın başlığı “Kararlı umutsuzlar”dı. Bir okur, bu umutsuzluğun AKP’ye oy veren seçmende de olduğunu anımsatıp şöyle dedi:

“Bunun mantıklı bir açıklaması zor ama mahallemizde AKP’ye oy veren seçmende de büyük bir umutsuzluk var. Başka bir partiye güvenmiyorlar. İnanın güven duvarı aşılsa onlar da oylarını değiştirecek. Bütün mesele güvenmek!”

Bizim de genel değerlendirmemiz o ki AKP’nin çekirdek oyunun çevresinde bunun iki katı tercihini değiştirecek seçmen var.

Bunu en iyi bilen Erdoğan olduğu için tabanına sürekli, “Ekonomik sıkıntı var ama çözersem yine ben çözerim. Benden başkası çözemez” mesajı veriyor.

