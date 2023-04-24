24 Nisan 2023 Pazartesi

14 Mayıs’a yaklaşırken seçim güvenliğini destekleyecek yeni mekanizmalar geliştirmek acil ihtiyaçların başında geliyordu. Seçime girecek muhalif partilerin sandık görevlilerine destek olmak üzere bir sivil inisiyatif geliştirmek demokrasiye benzersiz bir katkı olacaktı. 2019 yerel seçimleri öncesinde kurduğumuz “İstanbul Gönüllüleri” yerel seçimlerin kazanılmasında Ekrem İmamoğlu kampanyasına nasıl hayati bir destek sağlamışsa bu seçimlerde de benzeri yapılmalıydı.

Bu maksatla, Millet İttifakı lider kadrolarının bilgisi ve onayıyla “Türkiye Gönüllüleri” platformunun hayata geçilmesi için hazırlıklara başlandı. Türkiye Gönüllüleri vatandaşın oy kullanma hakkını koruyan, seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamak için çalışan sivil bir inisiyatif. Türkiye Gönüllüleri’nin kuruluş manifestosunda amacı şöyle tarif ediliyor: “Vatandaş kimi isterse onu iş başına getirir, millet ne derse o olur. Demokratik seçimler kâğıt üstünde böyle bir şey. Ama gerçekte neler olabileceğini hepimiz biliyoruz. Biz, ülkeye adaleti getirebilmek için önce ‘seçimde adaleti sağlamak’ gerektiğini bildiğimiz için bir aradayız. Adil ve güvenilir bir seçimi gerçekleştirmeyi bütün siyasi farklılıkların ötesine geçen bir büyük Türkiye Davası olarak görüyoruz. Seçimlerde vatandaş iradesinin sandıktan hilesiz, şaibesiz, tertemiz çıkmasını sağlarsak, Türkiye adalete, huzura, mutluluğa doğru kocaman bir adım atar.”

LİDERLERDEN DESTEK

19 Mart 2023’te Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın aynı anda paylaştıkları videolarla Türkiye Gönüllüleri’nin lansmanı yapıldı. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu’nun destek videoları geldi. Meral Akşener ve Ali Babacan’ın videoları ise bekleniyor.

Türkiye Gönüllüleri bu kısa sürede 70 bin gönüllüyü aştı. 14 Mayıs’a kadar kalan üç haftada hem gönüllü sayısının iki katına çıkması hem de başvuruların coğrafi dağılımı açısından yapılacak daha çok iş var. Örneğin en çok Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde gönüllüye ihtiyaç var. Oy kullanılacak okul sayısının geniş coğrafyaya yayıldığı ve önceki seçimlerde anormalliklerin yaşandığı Şanlıurfa ve Erzurum gibi illerle, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Malatya, Elazığ gibi depremlerden etkilenmiş illerde daha fazla gönüllüye ihtiyaç var.

HER OKULA ATAMA

Peki seçime giren siyasi partilerin kendi örgüt ve üyeleri varken Türkiye Gönüllüleri bu seçimde ne yapacak? Ana amaç ülke çapında ıslak imzalı sonuç tutanaklarını eksiksiz toplamak ve sonuç verilerini en hızlı şekilde kampanya merkezine aktarmak. Bunun için Türkiye Gönüllüleri seçimlerin yapılacağı her okula bir gönüllü ataması yapıyor. Ama müşahit olmak isteyen gönüllüleri de sandık bazlı görevlendiriyor. Örneğin şu ana kadar 10 bini aşkın gönüllü Millet İttifakı’nın sandık kurullarında görevlendirilmiş durumda.

Türkiye Gönüllüleri yurtdışında da çok hızlı örgütlendi. 4 binden fazla gönüllü, 67 ülkede 167 temsilcilikte oy kullanma işlemi sırasında sandık başlarında olacak. Türkiye Gönüllüleri, Yeni Zelanda’dan Brezilya’ya dünyanın çok farklı coğrafyalarında seçim güvenliğine destek olacak. Gönüllüler yurtdışında seçime katılım oranını artırmak için de ülke bazlı çalışmalar yürütüyor.

KURTULMAK İÇİN ÜYE OLALIM

Türkiye Gönüllüleri’nin 250 kişilik gönüllülerden oluşan çağrı merkezi günde 5 bine yakın gönüllü adayıyla konuşuyor. Bölge, il ve ilçe koordinatörü konumundaki gönüllüler, muhalefetin saha kampanyasına da destek oluyor; bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve parti örgütleriyle işbirlikleri geliştiriyorlar. Millet İttifakı partileriyle birlikte mahalle bazlı gönüllü avukat görevlendirmesi yapıyorlar. Afetzede seçmenlerin oy kullanacakları illere seyahat edebilmeleri için gönüllü platformlarla birlikte çalışıyorlar. Hatay başta olmak üzere deprem bölgesinde çalışan özel gönüllü ekipleri de işbaşında.

Ülkemizin kaderinde söz sahibi olmak ve bu gecekondu rejimden kurtulmak için Türkiye Gönüllüleri’ne üye olalım. Seçime girecek her siyasetçi hakkıyla kazanmak dışında bir seçeneği olmayacağını bilsin.