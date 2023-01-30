Yeni Balkan Paktı

30 Ocak 2023 Pazartesi

Geçen hafta başında B40 Balkan şehirleri belediye başkanları toplantısı için Atina’daydık. B40 Balkan Şehirler Ağı, bundan sadece bir yıl önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iradesiyle İstanbul’da kurulmuş olan bir bölgesel şehirler ağı. Ekrem İmamoğlu, Atatürk’ün Balkan Paktı vizyonundan ilham alarak bu şehirler ağını 2021 sonunda kurdu.

İBB başkanının davetiyle İstanbul’da buluşan 12 ülkeden 23 şehrin belediye başkanının imzaladığı ortak deklarasyonla kurulan B40 Ağı “Daha iyi bir gelecek, daha iyi işbirliği” mottosuyla yola çıktı. B40’ın daimi sekretaryası İstanbul’da olacak, dönem başkanlığı her yıl el değiştirecek, üye şehirler büyüklüklerine bakılmaksızın eşit olacaktı.

B40 Ağı kurulurken projenin Balkanlar’da nasıl karşılık göreceği pek bilinmiyordu. Bölgedeki halkların birbirleri hakkında tarihten gelen olumsuz duygularının olduğu sır değildi. Yugoslavya iç savaşından sonra “Balkanlaşma” kelimesiyle literatüre geçen mikro milliyetçiliğin merkezi olan bölgede Yunanlarla Bulgarlar, Sırplarla Boşnaklar, Arnavutlarla Makedonyalılar, Türklerle Yunanlar ve Sırplar arasındaki meseleler yüzünden projeye olumlu bakanların oranı yüksek değildi.

Ama İBB Başkanı İmamoğlu geçtiğimiz bir yıl boyunca bölgedeki ülkeleri ziyaret ederek tam 49 şehri ağa üye yaptı. Bu sonuç tüm beklentilerin üstündeydi. Uluslararası arenada çok nadiren görülen bu hızlı büyümenin birkaç nedeni vardı:

- İstanbul’un bölge halkları için çekiciliği

- Demokrat bir siyasetçi olarak Ekrem İmamoğlu’nun marka gücü

- B40’ın inşa sürecinde İBB kadrolarının sergilediği profesyonellik

B40 Ağı’nın kurucu başkanı Ekrem İmamoğlu, dönem başkanlığını devretmek üzere Atina’ya geldiğinde sayı; Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Yunanistan’dan gelen katılımlarla 73 şehre çıkmıştı!

Atina Zirvesi’nde onlarca belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vizyonuna teşekkür ettiler. Her biri Balkanlar’da işbirliği temelli kurulmuş olan ağın, bölgede barış ve demokrasiyi geliştireceğine olan inançlarını farklı dillerde ama benzer kelimelerle ortaya koydu. Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Kariç, 30 yıl sonra Atina’ya gelinebilecek ortamı yarattığı için İmamoğlu’na teşekkür ederken kullandığı duygusal dille fark yarattı.

Toplantıda konuşan Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Vladimir Prebiliç, “İstanbul seçmeninin oy hakkını hiçe sayarak hapis ve siyasi yasakla tehdit edilen İmamoğlu’na Kongre’nin tam desteğini yinelemek isterim. Bu yerel demokrasiye doğrudan bir saldırıdır” dedi.

Yine EuroCities (Avrupa Şehirler Ağı) ve Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Sevgili Ekrem, bu mücadele sadece senin mücadelen değildir. Bu aynı zamanda bizim halk egemenliği için verdiğimiz demokrasi mücadelesidir. EuroCities üyelerinin mücadelenize tam desteğini bildiririm” dedi.

Yanlış dış politikalarla Türkiye’nin dünyada dostsuz bırakıldığı ve bu başarısızlığın “değerli yalnızlık” diye pazarlandığı bir dönemde yeni bir Balkan Paktı’na doğru giden bu sonuç, ülkemizin bölgedeki çıkarları ve yumuşak gücü adına büyük fırsatlar yaratıyor. Umarız ilgililer bunun farkına varır.