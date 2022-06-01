50 yıldır süren TÖB-DER davası - Mustafa GAZALCI

01 Haziran 2022 Çarşamba

Geçen günlerde Ankara’da bir grup öğretmen, Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği’nin (TÖB-DER) yeniden açılması, el konulan taşınmazlarının geri verilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru dilekçesini gönderdi. Eğit-Der’in öncülüğünde toplanan, yıllarını öğrencilerine, ülkesine adamış bu eğitimciler, 50 yılı aşkın süredir bir hakkın teslimi, hukuka aykırı haksızlığın düzeltilmesi için uğraşıyorlar.

Polisler, “Postanenin önünde açıklama yapamazsınız!” diyerek öğretmenleri dağıtmaya çalıştılar. Öğretmenler dağılmamakta kararlılık gösterdiler. Destek için Eğitim-Sen’den, Eğitim-İş’ten genç öğretmenler de geldiler. Gücümüze güç kattılar. Polisle tartışıldı, sonuçta yolun karşısında açıklama yapılması kararlaştırıldı.

12 EYLÜL ANIMSATMASI

Genel Başkan Yardımcısı İsmet Yalçınkaya; TÖB-DER’in 670 şubesi, 220 bin üyesi olduğunu, 12 Eylül askeri mahkemesince oldubittiyle kapatıldığını, 85 parça taşınmazına el konduğunu, derneğin kapatılmasına dayanak alınan Türk Ceza Kanunu’nun 141. ve 142. maddelerinin kalktığını, tüm yöneticileri ve üyelerinin aklandığını vurguladı. 12 Eylül’ü yapanların suçlu bulunup cezalandırıldıklarını, partilerin, sendikaların malları geri verildiği halde, TÖB-DER’in mallarının geri verilmediğini anımsattı.

ADALET YERİNİ BULMADI

Yalçınkaya, açıklama yaparken geçmişe gittim. 12 Mart 1971 darbesi sonucunda Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) yerine kurulan TÖB-DER’in etkinliklerini düşündüm. 12 Eylül 1980 darbesi sonunda, TÖB-DER’in 64 yöneticisine Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nce 4 ile 9 yıl arasında ceza verildi. Yöneticiler Mamak’ta yattı. 1989’da, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Genel Başkan Gültekin Gazioğlu ve 19 yönetici yargılanıp aklandı. Aynı konuda iki ayrı karar çıktı. Avukatımız Halit Çelenk bu hukuk skandalını anlatan “Hukuk Açısından TÖB-DER Davası” adlı bir kitap yazdı. Verilen cezalar, çekilen acılar yetmiyormuş gibi, bütün demokratik girişimlere karşın yarım yüzyıldır adalet yerini bulmadı.

YENİDEN YEŞEREN UMUTLAR

Her şeye karşın umutlarını hiç yitirmeyen TÖB-DER’li öğretmenler, yeni bir süreç başlattılar. TÖB-DER’i cezalandıran TCK’nin 141. ve 142. maddelerinin kalktığını, yöneticilerin aklandığını, 12 Eylül darbecilerinin cezalandırıldığını belirttiler. İsmet Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Bican ve Merkez Yönetim Kurulu adına bir kez daha yönetimlere, idari ve adli mahkemelere başvurdular. Umutla açılan davalar, başvurular sonuçsuz kaldı. Son olarak 16 Şubat 2022’de Anayasa Mahkemesi’nden ret gelmesi üzerine iç hukuk yolları tükendiğinden, AİHM’ye başvuruldu. 26 Mayıs 2022’de Ankara’dan AİHM’ye gönderilen dilekçede, bütün süreç belgeleriyle, bilgileriyle anlatıldı. TÖB-DER’liler örgütlerini yeniden canlandırmak, taşınmazlarını geri almak için verdikleri çaba sonuçlanana dek mücadele edecekler ve er geç sonuç alacaklardır.

MUSTAFA GAZALCI

16. VE 22. DÖNEM MİLLETVEKİLİ, ESKİ DENİZLİ TÖB-DER ŞUBE BŞK.