CHP üyelerinin umudu tüzük! - Deniz KILIÇ

16 Eylül 2023 Cumartesi

Genel seçimlerden sonra gündemde en çok yer alan konuların başında “CHP’de değişim” geliyor. Peki, CHP örgütleri ne istiyor? Nasıl bir değişim istiyor? Bu soruların cevaplarını CHP örgütlerine yönelttiğimizde üç konu öne çıkıyor. İlk olarak öne çıkan konu aday belirleme yönteminde parti üyelerinin söz sahibi olmak istemesi yani önseçim. İkincisi mevcut belediye başkanları ve milletvekillerinin görev sürelerine sınırlama getirilmesi. Üçüncü olarak öne çıkan konu ise delege sistemi. Mevcut delege sistemi parti içerisinde uzun zamandır tartışılan konuların başında yer alıyor. Aslında değişimin kişilerden bağımsız, partinin ortaya koyduğu kurallar ve işleyişte olduğu ortaya çıkıyor. Özetlemek gerekirse mevcut parti tüzüğünün üyeleri tatmin etmediği anlaşılıyor. Özellikle de partinin çok oy aldığı illerin kurultay delegesi sayısının düşük olması göze çarpıyor. Bu konuyu Trakya bölgesi özelinde değerlendirdiğimizde partinin yüzde 40 ve üzerinde oy aldığı illerin kurultay delegesi sayısının partinin düşük oy aldığı illerden daha az olduğunu görüyoruz. Örneğin Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinin toplam kurultay delegesi sayısı otuz iken tek başına Konya ilinin kurultay delege sayısı da otuz. Üye sayısı ve oy sayısı yüksek olan bazı illerin kurultay delegesi sayısının düşük, üye sayısı ve oy sayısı daha az olan bazı illerin kurultay delegesi sayısının fazla olduğunu görüyoruz. Bu konu temsilde eşitsizliğin yanı sıra örgütlerin çalışma performansıyla birlikte motivasyonunu da etkileyen önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. CHP örgütlerinin değişim için ön plana çıkardığı başlıkları değerlendirdiğimizde asıl değişimin parti içi kurallar bütününü oluşturan tüzük eksenine dayandığını söyleyebiliriz. Söz konusu genel başkan değişimi parti içinde biriken sorunlara ve üyelerin taleplerine karşılık veremediği sürece yetersiz kalacaktır. Parti içi demokrasinin işletilmesi, üyelerin aday belirleme süreçlerinde belirleyici olması ve kronikleşmiş parti içi sorunların çözümlenmesi geleceğe yönelik önemli bir adım olacaktır. Olası bir genel başkan veya parti meclisi değişiminin partide yıllardır süregelen sorunları çözmeye yeterli olmayacağı aşikârdır. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini özümsemiş, demokrasiden, eşitlik ve adaletten yana olan CHP’nin kendi işletim sisteminde oluşan parti içi demokrasi sorunsalını artık çözüme ulaştırması elzem hale gelmiştir. Bu noktada CHP üyelerinin umudu Cumhuriyetin yüzüncü yılında partilerine yakışır, temsilde adalet içeren, demokratik, adil ve parti içi demokrasiyi işlevsel kılan yeni bir tüzüğün hayata geçirilmesidir. CHP Genel Merkezi’nin yürüttüğü yeni tüzük çalışmaları parti üyelerinin taleplerini ne düzeyde karşılayacak, bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz.

DENİZ KILIÇ

SOSYAL DEMOKRASİ VAKFI KIRKLARELİ TEMSİLCİSİ