İktidar yerel seçimlerde kaybettiği belediye başkanlıklarını, yargıyı siyasal araç olarak kullanarak ele geçirmeye çalışmaktadır.

Bu amaçla kullanılan yöntem kendileri veya yakınları hakkında suç şüphesi bulunan belediye başkanlarına “AKP’ye geçersen soruşturmadan kurtulursun, geçmezsen tutuklanırsın” diyerek baskı yapmaktır.

Bir kişi hakkında suç şüphesi varsa soruşturmanın ve kovuşturmanın nasıl yapılacağı yasalarımızda bellidir. Var olan yasayı gözardı edip yargının siyasal araç olarak kullanıması, anayasanın hukuk devleti ilkesine (Md.2), yargının bağımsız ve tarafsız olma ilkesine (Md. 9) ve eşitlik ilkesine (Md.10) aykırı olduğu gibi siyasal ahlaka da aykırıdır.

Bir siyasal partiden aday olan ve seçilen belediye başkanının seçildikten sonra partisinden ayrılıp rakip bir partiye geçmesi kendi seçmenlerine olduğu kadar önceki partisine de hainliktir. Bu kişilere gösterilen tepkiler de haklı tepkilerdir.

Ancak olayın diğer tarafı olan iktidarın tutumu da gözardı edilmemelidir. Seçilmiş ve görevde olan bir yöneticinin parti değiştirmesi anayasaya, hukuka, demokrasiye ve siyasal ahlaka ne kadar aykırı ise kişilere baskı yaparak parti değiştirmeye zorlamak da o derece aykırıdır. Suç ortaklığıdır.

Bu olaylarda tüm eleştiriler parti değiştirenlere yöneltilmektedir. Parti değiştirenlere haklı tepkiler gösterilirken aynı derecede kusurlu olan iktidar da eleştirilmelidir. Halkın iradesi noktasında bu konu atlanmamalı, gündemden düşmemelidir.

DR. CİHANGİR DUMANLI

EM. TUĞGENERAL, HUKUKÇU