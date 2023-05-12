Doktor dövebilme özgürlüğü - Dr. Ceyhun BALCI
Hemen her ortama egemen olan şiddetin sağlıkta olağanlaştığı, kanıksandığı, hatta haber değeri bile taşımamaya başladığı söylenebilir. Geçtiğimiz günlerde, geliştirdiği cerrahi yöntemle tıp yazınına girecek denli değerli ve nitelikli bir hekim özel yaşam ortamında saldırıya uğradı. Neredeyse aynı gün, sağlıkta sağlanan olumlu(!) gelişmeleri “Doktor dövebiliyoruz” sayıklamasıyla kutsayan, belki de kutlayan bir kadının sözleri gündem oldu. Bu sayıklamadan çıkarabileceğimiz ilk sonuç, toplumun bir kesiminde vicdan, insaf, adalet ve ahlak duygusunun iyiden iyiye aşındığıdır.
Sağlıkta şiddet, sağlık ortamının sınırlarını aşmıştır. Geçtiğimiz aylarda, bir hekimin özel çalışma ortamına dana dili bırakılmıştı. Keskin anlak sahibi birileri, başka yöntemler de bulabilirler. Bu ve benzeri saldırganlıklar, devlet ileri gelenlerince özendirilmekte, özneler yine aynı odaklarca yüreklendirilmektedir.
“Ben bu doktorlara iğne yaptırmam!” ya da “Giderlerse gitsinler!” diyebilen anlayışın, bugünlerde kamu spotu aracılığıyla “Geri dönün” sözleriyle bir tür özür dileme noktasına gelmesi, yanılsama yaratmasın. Yeri geldiğinde, gerek görüldüğünde öncekine benzer dışlayıcı söylemlere başvurmaktan çekinilmeyeceğini biliyoruz.
Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına çalışma ortamında yönelen sözel ve fiziksel saldırılar sonrası, “güvenlikçi” ve “yasal” önlemlerin yokluğundan veya eksikliğinden söz edilir. Bir ölümcül saldırının ardından sağlık bakanı, sağlık kuruluşlarının girişlerine iks ışını aygıtları yerleştirilmesinden söz etmişti. Bu, uygulanması olanaksız önleme, olasılıkla kendisi de inanmıyordu. O günün zorunlu duyarlılığıyla ağzından dökülen sözler olarak geçmişti tarihe.
Her fırsatta sağlıkta devrim yaptıklarını ileri sürenlerin yaldızları tel tel dökülürken sorumluluk almak yerine başkalarını sorumlu tutma kötü alışkanlığı, burada da kendini göstermektedir. Vatandaşla, sağlık hizmetinin öznelerini karşı karşıya getirme bağlamındaki üstün başarı da göz ardı edilmemelidir.
“Diplomasızlığın kutsanması” olgusu da önemlidir. Nitelikli iş yapanların yaptıkları işin değerini göz ardı etmekle başlanmıştır işe. Gelinen noktada bir akademisyen dana diliyle korkutulabiliyorsa, tıp yazınına cerrahi yöntem armağan etmiş bir bilim insanı sokak ortasında saldırıya uğrayabiliyorsa diploma düşmanlığının etkisi göz ardı edilebilir mi?
DR. CEYHUN BALCI
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan 'enflasyon' videosu
- 60 çeşit tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapılıyor
- Muharrem İnce adaylıktan çekildi halk ne diyor ?
- Yılkı atına kurtarma operasyonu
- TRT'de kozmik oda kuruldu! Gazeteci Gürkan tek tek anlat
- Böyle feraceliyiz, çarşaflıyız diye sanmayın ki...
- Kılıçdaroğlu çiftinin acı günü!
- Bursa ayı barınağının 3 yeni konuğu
- Bugüne kadar biri çıkıp inkâr etmedi
- Türkiye'yi karıştırmak istiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu
- Sahte kaseti servis eden hesabın sahibi ortaya çıktı