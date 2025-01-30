Donald Trump ve ABD’nin altın çağı(!)

30 Ocak 2025 Perşembe

Stratejide her şey basittir; ancak basit olduğu kadar kolay değildir. (Carl von Clausewitz) 20 Ocak 2024 tarihinde Donald Trump, ABD’de ikinci kez başkanlık görevini devraldı. Trump bu vesile ile yaptığı konuşmada, ABD’de düşüşün sona erdiğini ve ABD için “altın çağın” başladığını vurgulamıştı.

Trump, bu konuşmasında daha çok kendisini destekleyenlere ve Amerikan halkına hitap etmiş; ABD’nin iç cephesi ile ilgili gelir dağılımındaki adaletsizlik, sınırların korunmasındaki zafiyet, yönetim, adalet, sağlık, eğitim sistemlerindeki sorunlar gibi iç cephe meselelerini gündeme getirmiş, önceki yönetimi suçlamıştı.

GÖÇMEN TEHDİDİ

Amerikan iç cephesi için öncelikli tehdidin göçmenler olduğunu ifade eden Trump, güneyde olağanüstü hal ilan edileceğini, Meksika ile sınırın kapatılacağını ve güney sınırına asker gönderileceğini ilan etmişti. ABD’de altın çağı başlattığını söyleyen Trump, iki alanda hamle yapacağını vurguladı. Biz buna küresel güç mücadelesi içinde, ABD’nin en önemli rakibi Çin’e karşı Trump’ın uygulamayı düşündüğü iki öncelikli stratejik yöntem diyebiliriz. Birincisi, ABD’yi yeniden imalat ülkesi yapmak; araç imalatını ve satışını geliştirmek, ticaret ortaklarına gümrük vergileri uygulamak. İkincisi ise ulusal enerji seferberliği ilan etmek.

Trump’ın tanısı doğrudur. Çin ile rekabette ABD’nin asıl zafiyeti imalat sektöründe Çin’in gerisinde kalmasıdır. Çin’in gayri safi hasılası ABD’den küçük olmasına rağmen, önemli bir kısmı imalat sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir. 2024 yılında küresel imalatta Çin yüzde 31.63’lük pay ile lider, ABD ise Çin’in yaklaşık 16 puan gerisinde, yüzde 15.87’lik pay ile ikinci sırada idi.

ÇİN İLE REKABET

Trump’ın stratejisine göre, ABD’nin küresel güç mücadelesinde Çin ile rekabette başarılı olması için imalat sektörünü geliştirmesi, ülkeyi imalat üssüne dönüştürmesi, Çin’den daha fazla üretmesi, daha fazla satması gerekmektedir. ABD’yi yeniden büyük yapmak için bu şarttır. Trump’ın stratejisi bu kadar basittir. Ancak, bu kadar kolay değildir. Çünkü Çin, elektrikli araç, entegre devre, endüstriyel robot gibi yüksek teknoloji üretiminde hızla gelişmektedir.

Çin, 2024 yılında rekor kırarak 5.98 trilyon dolar ile dış ticarette dünya liderliğini sürdürmüştür. 2024 yılında üstün teknoloji ürünlerin katkısı ile Çin’in ihracatı yüzde 7.1 artmıştır. Aynı yıl Çin’de 13 milyonu yeni enerji aracı olmak üzere 31 milyon araç üretilmiştir. Yine 2024 yılında Çin, 1.3 milyonu yeni enerji aracı olmak üzere toplam 5.86 milyon araç ihraç etmiştir. İşte bu nedenlerle Trump’ın imalat sektöründe Çin ile rekabet etmesi, büyük ABD’yi gerçekleştirmesi zordur.

Küresel güç ABD’nin yeni başkanı Trump’ın bu konuşmasındaki çarpıcı ifade ise onun Pensilvanya’daki suikast girişimine gönderme yapan “Tanrı beni ABD’yi yeniden büyük yapmak için kurtardı” sözü idi. Trump’ın bu ruh halinin dünya barışını ve tarihini nasıl etkileyebileceği psikologlar yorumlamalıdır.

TÜRKİYE, SURİYE VE DOĞU AKDENİZ

Trump dönemi ABD’nin jeostratejik önceliklerini yayımlanacak yeni güvenlik strateji belgesinden öğreneceğiz. İsrail’in Ortadoğu’yu şekillendirme gayretleri sona ermeden ABD’nin bölgeden çekilmesi beklenmemelidir. Jeopolitik kimliği giderek belirsizleşen Türkiye’nin güvenlik çıkarları ile İsrail’i kayıtsız şartsız destekleyen ABD’nin bölgesel çıkarları, kaos içindeki coğrafyamızda çatışmaya devam edecektir.

Suriye ve Doğu Akdeniz bu sürece öncülük edecektir. İşte bu nedenle daha da zorlu geçecek önümüzdeki süreçte, Türkiye’nin istikrarlı ve güçlü iç cepheye olan gereksinimi giderek artacaktır. Unutulmamalıdır ki başkanı kim olursa olsun, Amerikan stratejik düşünce sisteminde çıkarlar, (İsrail hariç) her zaman, ittifakların, dostlukların, taahhütlerin önündedir...

NEJAT ESLEN

EMEKLİ TUĞGENERAL