Ekonomik krize çare halkçı belediyeler - Turgay GENÇ

07 Ağustos 2023 Pazartesi

Seçimler vatandaşın ülke yönetiminde söz sahibi olduğu en önemli demokrasi mekanizmalarındandır. Ülkemizde son dönemde eylem, yürüyüş, hak arayışı gibi diğer demokrasi araçlarının kullanılmasının anti demokratik bir şekilde engellenmesiyle birlikte halkın elinde demokrasi aracı olarak yalnızca seçimler kalıyor.

“Ülkemiz geride bıraktığımız mayıs ayında yaptığı genel seçimle demokrasi şöleni yaşadı” demek isterdim fakat 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde vatandaşın ve ülkemizin yararına projelerden çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik dezenformasyonların konuşulduğu bir seçim dönemi geçirdik. Vatandaş makbul görülen tek demokrasi aracı olan seçimlerde dahi maalesef montaj görüntülerle ve gerçekdışı bir “beka problemi” söylemi sebebiyle gerçek sözünü söyleyemedi. Bunun yanında vatandaşlık satın alan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılan yabancı uyrukluların ve “mültecilerin” seçimlere etkisi ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu. Vatanımız için gerçek “beka problemi” sayısı bilinmeyen mültecilerdir.

Seçimlerin ardından gelen vergi zamları ve önü alınamayan enflasyonla mevcut iktidar gerçek yüzünü gösterdi. Türk-İş araştırmasına göre açlık sınırı 11 bin 658 TL’ye, yoksulluk sınırı da 37 bin 974 TL’ye yükseldi. Asgari ücretli maaşını alamadan açlık sınırının altına mahkûm oldu, binlerce emekli açlık sınırının 4 bin lira altında maaş alıyor.

BUNDAN SONRA NE YAPABİLİRİZ?

Önümüzde halkımıza vurulan büyük ekonomi darbesinin yaralarını sarmamızın en önemli yolu yerel yönetimler. Emekli, asgari ücretli, esnaf, çiftçi, öğrenci toplumun hemen hemen her kesimi ekonomik krizle mücadele ediyor. Ev kirasını ödeyemeyen vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Halkımızın bu problemlerini genel yönetim görmezden gelse de yerel yönetimler bu yaralara merhem olacaktır. Yerel yöneticiler doğrudan halkla, halk için çalışmalar yapmak için seçilirler. Seçmeniyle aynı şehirde yaşar, şehrin problemleriyle doğrudan iç içedir. Yerel yöneticiler hemşerisinin problemini en hızlı çözecek devlet görevlileridir. Bu sebeple önümüzdeki yerel seçimlerde, genel seçimlerdeki dezenformasyon çalışmaları karşılık bulmayacak ve halk için çalışan belediyeler halkın sorunlarına çözüm bulacaktır.

GELECEK SEÇİMLER

2019 yerel seçimleriyle birlikte halkımızın ülkeye dair umudu nasıl yeşerdiyse 2024 yerel seçimlerinde de vatandaşın hissettiği her türlü olumsuzluğu azaltacak görev bilinciyle çalışmak Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin ortak amacı olacaktır. 2023 genel seçimlerinin yerel yönetimler perspektifinden bizlere sunduğu en önemli veri, CHP’nin özellikle büyükşehir belediyelerinin sayısını artırma potansiyeli. İzlenecek doğru politikalar ve halkçı belediye anlayışının devam etmesiyle CHP’nin 17 büyükşehir belediyesini kazanma potansiyeli bulunuyor. Önümüzde kalan 8 aylık süreç içerisinde sosyal politikalarımızı halkımıza anlatacağız. Şeffaf belediyecilik anlayışımızı sürdürerek halkımızın bir kuruş vergisinin israf edilmeden kendileri için harcandığını göstereceğiz. 2019 yerel seçimlerindeki gibi 2024 yerel seçimleri de halkımıza nefes aldıracak ve umut verecektir.

TURGAY GENÇ

MİMAR, ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANI