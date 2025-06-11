Tanışma fırsatım olmamıştı ama gün geçtikçe hakkında güzel şeyler işitmiş; tanışmak için fırsat kollar olmuştum. Güzel insanmış Ferdi Zeyrek, çok erken ayrıldı aramızdan. Enver Gökçe ne güzel dizeleştirmiş:

“Gitti vadesiz, gencecikken Yiğitken, güzelken, incecikken

Ölüm, adın kalleş olsun!”

Tepeden tırnağa kamucu bir başkanmış. 70’li yılların halkçı başkanlarını kamunun olanaklarını kamunun hizmetine sunmak konusunda çok titizmiş. İzmir’in yanı başında sessiz sedasız duran Manisa’nın hak ettiği değeri bulması için mezun olur olmaz gelip yerleşmiş doğduğu kente.

Doğduğu kenti yalnızca doyduğu kent olarak da görmemiş. Kentin tarihini, doğasını korumak; kente karşı işlenen suçlara karşı çıkmak için de var gücüyle çalışmış.

'GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ BAŞKAN'

Örgütlü olmanın gereğine inanan biri olarak meslek örgütü Mimarlar Odası’nda görev almış; yetinmemiş, Cumhuriyet tarihinin en örgütlü partisi CHP’ye de üye olmuş; meclis üyeliği, il başkanlığı ve nihayetinde Manisalıların tercihiyle büyükşehir belediye başkanı olmuş.

31 Mart 2024’den sonsuzluğa yelken açtığı güne kadar hepi topu 14 aylık belediye başkanlığı yapabilmiş. Buna rağmen halk, onun için “gelmiş geçmiş en iyi belediye başkanı” payesini uygun görmüş.

“Yolsuzlukların karşısında Spil Dağı gibi duracağım” derken kararlı; “belediyenin parası, dağ köylerinde yalınayak dolaşan çocukların parası” diyerek de insan olduğunu göstermiş. Zaten kime sorsanız Manisa’nın çıkarlarını, her şeyin üstünde tuttuğu yanıtını alırsınız.

Onu anlatırken Bedri Rahmi’nin, “Sana Büyükşehirlerden Bahsedeceğim” şiiri geliyor aklıma. Şöyledir o şiirin son bölümü:

“her ağacına elin,

her karış toprağına terin değsin.

ve kuytu evlerden birinde

senden habersiz ölenler olmasın.”

Ferdi başkanın da tıpkı bu dizelerde dile getirilen bir insan olmak için çabaladığını duyardık. Manisa’nın bugününü kolaylaştırmak ve geleceğini de güvence altına almak için geceli gündüzlü hizmet ürettiğini de.

İHMAL Mİ, KAZA MI?

Ne yazık ki artık yaşamıyor Ferdi Başkan. Öyle basit bir nedenle yitirdi ki yaşamını, insan inanamıyor. Başına gelen şey, gerçekten kaza mı, ihmal mi yoksa daha da kötüsü bir çeşit suikast mı? Şimdilik bilmiyoruz ama basit bir kaza olmadığı anlaşılıyor.

Kızı Nehir, yaşananların ertesi günü, babasının tesisattan sorumlu kişiyle konuşmasına tanık olduğunu; bir şeylerin yolunda gitmediğiyle ilgili şüphelerini dile getirdiğini söylüyor.

Elektriğin bacağından çarpmış olması da kaçak akım rölesinin çalışmaması ve voltaj artırıldığı için şartelin atmamış olması da soru işaretlerini çoğaltıyor.

Nehir Zeyrek, “Bunun adı ihmal değil” demiş ve “Sorumlular cezalarını çeksin” şeklinde bitirmiş açıklamasını. Babasının ölümün ardından sonraki paylaşımında da “Babamın kanını yerde bırakmayın” yazıyordu. Demek ki aile, yaşananların basit bir kaza olmadığı kanısını taşıyor.

Elbette yeni bir “Babalar Günü”ne birkaç gün kala, hiç beklemediği bir anda babasını yitirmiş bir genç kızın çığlıkları duyulmazdan gelinemez ama daha da önemlisi, seçtikleri ve kendilerinden biri olduğundan kuşku duymadıkları Manisalılar adına da atılmış bir çığlıktır bu...

SORU İŞARETLERİ GİDERİLMELİ

Ferdi başkan, evindeki arızayı kendisinin gidermesi gerektiğini düşünecek kadar alçakgönüllü bir büyükşehir belediye başkanı olarak tarihe geçecek ama zihinlerimizde oluşan ve her geçen dakika çoğalan sorulara da yanıt bulmamız gerekiyor.

14 aylık süre içinde halkın sevgilisi haline gelen Ferdi başkanın bu kadar basit bir nedenle yaşamını yitirmesi, geçiştirilecek bir durum değildir. Elbette bir kuralı var ve kamu adına bu görev Cumhuriyet savcılarına düşüyor. Onların gerekli titizliği göstereceklerine ilişkin inancımızı dile getirelim ama çok sıradan bir ailenin hayallerini gerçekleştirme şansı yakalamış çocuğu olarak Ferdi Zeyrek’in bu kadar basit bir nedenle yaşamını yitirmesinin araştırılmasının sorumluluğunu ısrarla takip etmek, biz sıradan insanların omuzlarındadır. Bizim adımıza da muhalefetin “amiral gemisi” CHP’nin...

Ferdi başkanın da çok sevdiğini bildiğimiz Nâzım, bir şiirinde şöyle sesleniyor:

“Şüphe eden biziz, inanan biz,

ihtimaller ve korkular bizim içindir

hasret bizim için.”

Niye mi hatırladım bu dizeleri?

Bir süredir seçilmiş belediye başkanlarının türlü yol ve yönteme başvurularak görevlerinden uzaklaştırıldığı bir dönemeçten geçiyoruz. Manisa’nın çok sevdiği belediye başkanının tam da böyle bir zamanda, aniden ve kuşkulu ölümü akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Bu kuşku bir an evvel ortadan kaldırılmalı, gerçekler açığa çıkarılmalıdır. Rahat uyuması, gözünün arkada kalmaması için görev başına.

YÜKSEL IŞIK

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