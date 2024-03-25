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Gani Aşık - Yerel seçimler ve İstanbul

25 Mart 2024 Pazartesi

31 mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Yerel ya da genel seçimlerde dönemin konjonktür ve özel koşulları açılarından yürütülen mücadele, kimi zaman yapılacak seçimin kendine özgü anlamı dışında çok farklı içerik ve hedefleri de kapsar. 

On ay önce ham hayaller uğruna İhvancı iktidara hediye edilen cumhurbaşkanı seçimi böyle bir nitelik ve öneme sahipti. Bu durum, laik Cumhuriyetin teolojik bir yapıya dönüştürülmesi projesine 5 yıllık bir süre daha sağlaması açısından milletimizin bir yarasıdır. AKP, 2023’teki cumhurbaşkanlığı kazanımını, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde elde edecekleriyle taçlandırmayı ve artık gizlenmesine gerek duyulmayan ajandasını daha yüreklice(!) uygulamak isteyecektir. İlçe, il, ya da büyükşehir her seçim çevresinin kendine özgü değeri ve önemi vardır. Ama özellikle İstanbul ve Ankara, seçim bölgeleri zincirinde olağanüstü bir öneme sahiptir.

TALİHSİZ DÖNEM

Başkent Ankara’da yarış, Harun’la Karun arasında yapıldığı için sonuç bellidir. Zaten iktidar, Ankara’dan ümidini kesmiştir. Devletin ve iktidarın iç içe girdiği demokrasimizin bu talihsiz döneminde siyasi gücün simgesi Saray’ın amansız hedefi, İstanbul’u tekrar ele geçirmektir.

“İstanbul’a âşık” olmak ve “gönül belediyeciliği” diye formüle edilen süslü sloganların açılımı, soygun belediyeciliğidir ve İstanbul hem bu açıdan hem de bir dünya kenti olması açısından olağanüstü önemde benzersiz bir çekim merkezidir.

BAŞKANLIK ANLAYIŞI

Hükümet üyelerinin tümüne yakınının İstanbul’da adeta karargâh kurmaları, cumhurbaşkanının da kampanyanın dümenine geçmeye hazırlandığı İstanbul’da Ekrem İmamoğlu büyük bir siyasi savaşım vermektedir. Adalet ve hakkaniyet duygusu yüksek seçmen kitlesinin, iktidarın ölçüsüz ve orantısız kuvvet gösterisine, İmamoğlu’nun engelleri aşarak sunduğu önemli hizmetleri, ayırımsız başkanlık anlayışını karşılıksız bırakmayacağını ümit etmek için çok neden vardır.


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