Hacamat Korona'da İşe Yarar mı? - Prof. Dr. Üstün DÖKMEN
Yaramaz. Eğer yarasaydı Bilim Kurulumuz şimdi dünyaya
hacamatın faziletlerini anlatıyor olurdu.
Hekim değilim ancak olaya bilim
insanı gözlüğüyle bakıldığında, hacamatla, sülükle tedavinin ve Kurtuluş
Ertuğrul, Uyanış Selçuklu türünden dizilerin birer toplumu uyutma ve geriye
götürme projesi olduğu düşünülebilir.
HACAMAT HACET GİDERİR Mİ?
Gidermez. Hacamat ve sülük topluma,
Geleneksel Türk Tıbbı’nın mucizevi bir tedavi yöntemi olarak sunuldu. Sağlık Bakanlığımızda
Hacamat Daire Başkanlığı var; bazı klinikler kapılarına,
‘Sülükle tedavimiz vardır’ diye yazdılar. Bazı özel hastanelerde Hacamat
Günleri düzenleniyor. Eski bir başbakanımızın hekim olan eşi Uluslararası
Hacamat Sempozyumu düzenledi. Ancak o sempozyuma katılan yabancı bilim
insanlarından, “Hacamat ilginç bir konuymuş” diyerek hacamatı bilimsel olarak
araştıran kişi çıkmadı.
Bugün
uluslararası hakemli tıp dergilerinde hacamatın her derde deva olduğunu ortaya
koyan bilimsel makaleler bulamazsınız. Hacamat artık nostaljik bir kültürel
ögedir.
Bazı kişiler
hacamatın dinsel bir anlam taşıdığını zannediyorlar. Oysa hacamat tek tanrılı
dinlerden çok önce ortaya atılmış bir tedavi arayışıdır. Kutsal kitaplar
hacamatı salık vermez. Binlerce yıl öncenin hekimleri, modern tıbbın araçları
ve ilaçları yokken hacamattan, sülükten medet ummuşlardı.
Bugün ülkemizin
dünya tıbbına tek hediyesi hacamat mı? İki Türk doktoru koronanın aşısını,
üçüncüsü de ilacını buldu. Bizim dünyaya hediyemiz budur. BİZİ, ÇAĞDAŞ BİLİMİN
IŞIĞINI İLERİYE GÖTÜREN TÜRK DOKTORLARINA EMANET EDİNİZ. Atatürk, “Beni Türk
doktorlarına emanet ediniz” sözünü belki söylemiştir, belki söylememiştir. Hayatta
olsa şimdi söylerdi. Bugün bütün dünya, doktorlara, özellikle Türk doktorlarına
emanettir.
ALTERNATİF TIP
Ünlü bir sözde
yarı ciddi yarı şaka şöyle deniyor: “Asker olmayı isteyip olamayan casus,
sanatçı olmak isteyip olamayan ise eleştirmen olur.” Bazılarına göre de
astronomiyi beceremeyen astrolojiyle ilgilenir, tarihçi olamayan da tarihi
roman yazarmış. Bence de tıp eğitimi alıp diplomalı hekim olamayanlar, “Hiç olmazsa bu olsun” diye alternatif tıbba
yöneliyorlar. Hastalarına otlar veriyorlar meselâ.
“Ottur, zararı yoktur” mantığı
bilimsel açıdan anlamlı değildir. Bir hekim bir ilaç verdiğinde onunla negatif
etkileşime girecek ikinci ilacı vermez. Fakat bir şifacı otlar ve ilaçlar
arasındaki negatif etkileşimleri bilmez; hekimin verdiği ilacın yanı sıra bir
de ot kaynatıp içerseniz aldığınız ilaç etkisini kaybedebilir.
Tıp, yapısından ötürü ne yazık ki dünyada,
diplomasızlara açık bir meslek olmuştur. Alternatif mühendislik yoktur. Olamaz.
Ancak alternatif tıp vardır.
Alternatifçiler bazen acıklı bazen de
komik öneriler ortaya koyarlar. Türk Hava Yolları Dergisi’nin eski sayılarından
birisinde, müzik terapiden söz edilirken Zengule Makamı’nın menenjiti tedavi
ettiği ileri sürülmüştü. Bu arada lütfen, sarı battaniyenin de sarılığa tedavi
ettiğini unutmayınız! (Şaka tabii.)
ÜNİVERSİTELERİMİZ
CEHALET YUVASI MI?
Ne yazık ki toplumdaki geriye dönüş
hevesine bazı akademisyenler de komik üsluplarla çanak tutmaktadırlar. Bir
profesör, “Ben vatandaşın cahilini severim”, bir doçent, “Hz. Nuh cep
telefonuyla arayıp oğlunu imana davet etti” dedi. Bir başka profesör, “Google’ı
Sultan Abdülhamit keşfetti” dedi ve “Üniversiteler fuhuş yuvasıdır” diye ekledi.
Ben üniversitede yıllarca öğretim üyesi olarak çalıştım. Üniversitelerimizin
fuhuş yuvası olmadığından eminin ancak bazı üniversitelerimizin bir cahil
yuvası olmadığından emin değilim.
AVM’leri, plajları açık ama okulları
kapalı olan ülkem şimdilik bir nesli kaybetti. Cahil vatandaşlar olma yolunda
hızla ilerliyoruz.
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