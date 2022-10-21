Tam bağımsızlık - Tunçer KILINÇ

21 Ekim 2022 Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şanghay topluluğunun son toplantısına, Putin’in daveti üzerine katılması ve Erdoğan’ın konuyla ilgili değerlendirmeleri sonrasında “Türkiye makas mı değiştiriyor? NATO mu Şanghay mı?” şeklindeki yorumlar ve ulusal güvenliğimize dair görüşler ne ülkemizin jeostratejik özgün değerine ne de yüce Atatürk’ün tam bağımsızlık ilkesine yakışmaktadır.

İHTİYAÇ YOK

Türkiye’nin eşsiz jeostratejik konumu nedeniyle her süper güç onu yanında ister. Ayrıca ordumuzun üstün savaş kabiliyeti bu isteklerini daha da kuvvetlendirir. Geçmişte üç imparatorluğa başkent olmuş İstanbul ve Türk boğazlarının günümüzde de cazibesi artarak devam ediyor, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ise bu değeri kat kat artırıyor. Ayrıca son gelişmeler Türkiye’nin büyük bir doğalgaz merkezi olacağına işaret ediyor. Bu projenin gerçekleşmesi ülkemizin jeostratejik değerine büyük bir artı demektir; böylece ulusal güvenliğimiz adına yurdumuzun dokunulmazlık özelliği perçinlenmiş olacaktır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle, bu topraklara hiçbir güç el atmaya cesaret edemez. Zira karşısındaki diğer süper güç ona fırsat veremez. Aksi halde küremiz üçüncü bir dünya savaşı ile karşı karşıya kalabilir. Günümüzün son derece tahripkâr silah sistemleri ile bir savaş içinde olmak hiçbir süper gücün göze alamayacağı büyük bir tehlike demektir. Bu itibarla Türkiye’nin herhangi bir süper gücün yanında yer almasına ihtiyacı yoktur.

Şüphe yok ki Putin’in Erdoğan’ı Şanghay toplantısına daveti, Türkiye’yi NATO’dan koparma ve kendi safına alma girişimidir. Her ne kadar Türkiye, ABD’nin son dönemdeki olumsuz tutumu nedeniyle, günümüzde NATO üyesi olmaktan memnun değilse de Putin’in girişimine istekli davranılması büyük bir hata olur. Ayrıca günümüzde Rusya ile ilişkilerimiz yeterince iyi durumdadır.

BAĞLANTISIZ OLMAK

Eşsiz komutan, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’yu istila etmiş devrin süper güçlerine karşı, “tam bağımsızlık” ilkesi ile yola çıkmış, dönemin padişahı Vahdettin’in İngiltere yanlısı ısrarlı tutumunu ve manda tekliflerini kesinlikle reddetmiş ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratmıştır. Devamında ulusal güvenliği “Yurtta barış dünyada barış” özdeyişi ile komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurarak ve Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’nın oluşumuna öncülük ederek bağımsızlığını korumuştur. Kendisinden sonra da büyük siyaset adamı, Lozan Antlaşması’nın mimarı İsmet Paşa da bu siyaseti devam ettirmiş ve özellikle İngiltere’nin ısrarlı uğraşlarına karşın ülkeyi İkinci Dünya Savaşı’nın tahribatından korumuştur. Onun ısrarlı tarafsızlığının en büyük dayanağı da şüphesiz ki ülkemizin bu çok değerli jeostratejik yapısı olmuştur.

Unutulmaması gereken şudur: Bir süper gücün yanında yer almak, diğer bir gücü karşımıza almak demektir. Bu nedenlerle ulusal güvenliğimiz için özellikle komşu ülkelerle ve diğer tüm ülkelerle dengeli iyi ilişkiler kurup devam ettirmek önemlidir. Herhangi bir tarafta olmak yerine bağlantısız olmamızda büyük yarar vardır.

TUNÇER KILINÇ

EMEKLİ ORGENERAL / ESKİ MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERİ