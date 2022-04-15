Akşener’den yurttaşlık dersi

15 Nisan 2022 Cuma

İyİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis grubunda yaptığı konuşmada çok önemli bir kararı açıkladı.

Akşener, Atatürk’ün Medeni Bilgiler adını taşıyan kitabını kürsüden göstererek “İktidarımızda Nutuk’un yanında bu kitabı okullarda ders kitabı olarak okutturacağız” dedi.

Laiklik ilkesinin her an tartışıldığı bir zaman diliminde Akşe-ner’in bu yaklaşımını içtenlikle kutluyor ve alkışlıyoruz.

Atatürk Medeni Bilgiler (Yurttaşlık Bilgisi) kitabını Cumhuriyet ilkelerinin öğretilmesi ve vatandaşlık bilincinin genç nesillere verilmesi için bizzat kendisi yazmıştır. Bu kitap, 1931-1932 öğretim yılından başlayarak 1940’a kadar ders kitabı olarak okutulmuştur.

Ulus, devlet, cumhuriyet, seçimler, özgürlükler gibi temel kavramları açıklayan kitabın büyük bir kısmı doğrudan doğruya Atatürk tarafından yazılmıştır.

Kitapta, cumhuriyet rejiminde ana unsurun “milli egemenlik olduğu” belirtilmiştir. Atatürk, cumhuriyet rejimini “demokrasi” olarak algılıyor ve gerçek demokrasiye gidiş yolunu da açıyordu. Atatürk, Cumhuriyet için en büyük eserim demişti.

Atatürk, “Demokrasinin en belirgin şekli, cumhuriyettir” diyordu.

Atatürk, bu kitabında Türk milletini kendi el yazısıyla şöyle tanımlamıştır:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.”

Dikkat edileceği gibi bu tanımlama “ırkçı” değildir. Türkiye’deki tüm unsurları kucaklamaktadır. Meral Akşener’in bu kararı ve bu çıkışı bize göre Atatürkçülük ve Aydınlanma yolunda son yılların en önemli adımıdır.

Akşener’in bu kararı, Atatürkçülük ve laik Türkiye Cumhuriyeti yolunda, özellikle demokratik Cumhuriyetin korunması yönünde çok önemli ve somut bir adımdır. Böylesi önemli bir kararı veren ve Atatürkçü yolda ilerleyen Akşener’in yolu açık olsun.