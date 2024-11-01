Erdoğan’ın eylem planı - Gelişmeler ve İmamoğlu

01 Kasım 2024 Cuma

Devlet Bahçeli’nin hiç beklenmedik bir zaman diliminde Öcalan’ı Meclis’te konuşmaya davet etmesi, siyaset yaşamında bir karmaşaya neden oldu. Ancak daha sonraki gelişmeler, Erdoğan’ın konuşmaları, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Ahmet Özer’in tutuklanması, belediyeye kayyum atanması konunun arka planını açık bir biçimde ortaya çıkardı.

Tam anlamıyla Erdoğan’ın bir eylem planı ile karşı karşıyayız. Öncelikle “umut hakkı” kavramı öne çıkarılarak DEM Parti’ye sürpriz bir el uzatılıyor. CHP genel başkanının bu sürece destek vermesi olanağı yaratılıyor. Ardından CHP genel başkanı, “İş anayasa değişikliğine gelirse biz orada yokuz” demesi üzerine Özgür Özel’i “itibarsızlaştırma” çabaları başlıyor.

Aslında plan DEM ve CHP’nin yeni anayasa çalışmalarına destek vermesi üzerine kurulmuş görünüyor:

CHP destek versin anayasa değişikliği planı “meşruiyet ve güç” kazansın.

Planın temel noktalarından birisi de CHP’nin sıkıştırılması bağlamında Prof. Ahmet Özer’in tutuklanması ve Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasıdır.

Planın bir ucu DEM’e öteki ucu CHP’ye yöneliyor. CHP belirsiz bir sürecin içine sıkıştırılıp zor durumda bırakılmak isteniyor.

Öcalan’ın tecridi kalksın, umut hakkı verelim, gelsin Meclis’te konuşsun, DEM ve CHP de bu harekete destek versin. Erdoğan’ın bu planının temel esası, anayasanın değişmesi ve Erdoğan’ın yeniden başkan seçilmesinin yolunun açılmasıdır.

Öte yandan, bu siyasal karmaşa içinde İmamoğlu tarafından açık ve net bir siyasal hareket de başlatıldı. 29 Ekim 2024 gecesi Yenikapı’da yapılan miting çok önemlidir.

Öncelikle heyecanlı ve halk katılımı yüksek olan bir miting gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu mitingin temel odak noktası, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasıdır.

İmamoğlu yaptığı konuşmada yakın geleceğin siyaset konularına bir bir değindi ve açıklamalar yaptı. İmamoğlu’nun değindiği önemli konular şunlardır:

Devletin kuruluşları çökmüştür.

Şahsım devlet olur mu?

Şaibeli referandumla ortaya çıkan bu modele karşıyız.

Tarihsel sapmaya son vereceğiz. Kuvvetler ayrılığı ilkesini gerçekleştireceğiz.

Cumhuriyeti yeniden demokrasi ile buluşturacağız.

Değişim için yola çıktık ve bu iş yeni neslin işidir.

Yeni dönemin sayfasını açıyoruz.

Bir yanda Erdoğan’ın anayasayı değiştirerek yeniden başkan olma planları; öte yanda gelecek dönem için İmamoğlu’nun açıkça kampanyaya başlaması.

Bu temele dayalı gelişmeleri dikkatle izleyeceğiz.