Kırgızistan’da Neler Oluyor?

08 Ekim 2020 Perşembe

Dünyadaki 7 bağımsız Türk devletinden birisi olan Kırgızistan’da geçen pazar günü yapılan seçimlerden sonra karışıklık başladı.

Gelen haberlere göre, seçimlerde hile yapıldığını ileriye süren muhalifler, başkent Bişkek’te resmi binalara saldırdı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un başkenti terk ettiği belirtiliyor.

Stratejik bir konumda

Kırgızistan yaklaşık 6.5 milyon nüfusu ve yaklaşık 200 bin kilometrekarelik toprakları olan Orta Asya’da önemli bir ülkedir. Kuzeyinde Kazakistan, güneyinde Türkistan ve Çin, güneybatısında Özbekistan vardır.

Nüfusunun yüzde 67’sini Kırgızlar, yüzde 30’unu Ruslar ve yüzde 10’unu Özbekler oluşturuyor.

Kırgızistan’da Rusya’nın bir hava üssü var.

Neden patlak verdi?

Geçen pazar günü seçimlere giren 7 partiden 4’ünün yüzde 7’lik oy oranını geçtiği belirtilerek seçim sonuçları açıklandı. Yüzde 7’den az oy alan partilerin mecliste temsil edilemeyeceği belirtildi.

Mecliste oy hakkına sahip olan partiler şunlardır:

Yüzde 24.5 Birimdik Partisi, yüzde 23.8 Mekenim Partisi, yüzde 8.7 Kırgızistan Partisi ve yüzde 7.13 Bütün Kırgızistan Partisi.

Geçen pazar yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov’a yakın olan dört partinin kazandığının açıklanmasından sonra geriye kalan muhalefet partileri hile yapıldığını öne sürerek hareket başlattılar.

Göstericilerin önceki gece başkent Bişkek’te hükümet binalarına girdiği ve Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile Başbakan Kubatbek Boronov’un istifa ettiği belirtiliyor.

Tutuklu bulunan eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’in de aralarında bulunduğu eski politikacıların cezaevlerinden bırakıldığı belirtiliyor.

Rusya’ya yakın politika güden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un, başkent Bişkek’i terk ederek kendisini destekleyen aşiretlerin yoğun olduğu ülkenin güney bölgesine çekildiği uluslararası medya tarafından belirtiliyor. Bu karışıklıktan sonra seçimler de iptal edildi.

FETÖ’nün kökleri

FETÖ hareketinin aslında bir CIA örgütü olduğu bu sütunda birçok kez belirtildi. FETÖ projesi, okullar yoluyla güçlü olarak Kırgızistan’da örgütlenmişti.

Ayaklanan muhalefetin içinde çeşitli görüşler bulunuyor. Bunların arasında FETÖ’cülerin etkin rol aldıkları gelen haberlerden anlaşılıyor. FETÖ’nün önemli kişilerinden Sapar İsakov’un bu isyan hareketinde etkin rol aldığı da belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Kırgızistan istikrarlı bir ülke olarak kalmalıdır. Kırgızistan, Rusya’nın müttefik ve stratejik dostudur, bu nedenle kriz, yasalar çerçevesinde çözüme kavuşmalıdır” açıklamasını yaptı.

Bölgede aslında Amerika ve Rusya arasındaki etkinlik savaşı sürüyor.

FETÖ’nün Kırgızistan’da eskiden beri kökleştirdiği örgütsel yapı, birçok grubun içine sızarak Kırgızistan’daki bu stratejik savaşta tetikçi olarak rol almış bulunuyor.

Kırgızistan’a dikkat etmek gerekiyor.