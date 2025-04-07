Kurultay... CHP Kendini Yeniledi...

07 Nisan 2025 Pazartesi

Türkiye’de uzun yıllardır görmediğimiz bir halk hareketi, kitlesel bir halk direnişi yaşanıyor. Öncelikle bu konu üzerinde birkaç not:

Halk direnişi, geçen mart ayının 19’unda başladı ve sürüyor.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun 30 yıl önce aldığı diplomasının iptal edilmesi, ardından kendisinin bir adi suçlu gibi 19 Mart günü sabaha karşı evinden 30 araçlık polis gücü ile alınıp tutuklanması toplumsal olayların ve hareketlerin başlamasına neden oldu.

Önce CHP örgütü hareketlendi. Bunu başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere, üniversite öğrencilerinin İmamoğlu’na karşı yürütülen hukuk dışı hareketi protesto etmeleri izledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önündeki Saraçhane meydanında oluşan protesto hareketine katılan halk, önce yüz binler ve giderek milyonlara ulaştı.

CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Özel, bu toplumsal harekete uyum gösterdi, halk hareketini dengeli yönetti. CHP, cumhurbaşkanı adayını saptamak için tüm üyelerin katılımı ile önseçim yapılması kararını aldı. Son derece etkili bir buluşla üye olmayanlar için de dayanışma sandığı oluşturuldu.

Batıda, doğuda bütün yurtta uzun kuyruklar oluştu. Demokratik yaşamımızda çok önemli bir kitlesel hareket görüldü. İmamoğlu’na dayanışma sandığından çıkan destek 15 milyonu buldu. Türlü yasaklara karşın Saraçhane meydanı milyonlarla doldu.

Ardından yapılan Maltepe mitingi 2 milyonu aşan katılımcısıyla rekora ulaştı.

Bir önceki CHP kurultayının feshedilerek CHP’ye kayyum atanacağının konuşulması üzerine, CHP Genel Merkezi olağanüstü kurultay yapmak için ani bir karar aldı.

İşte dün yapılan CHP kurultayı bu olasılıklara yanıt vermek için yapılmış çok doğru bir siyasal harekettir.

Kurultayın temel sloganı, “İrade milletin”dir.

Özgür Özel kurultay konuşmasında AKP siyasal iktidarını hukuk dışı bir cunta gibi hareket etmekle nitelendirdi. CHP’ye kayyum atanması için beş kez hukuka aykırı girişim yapıldığını belirtti. Sandığın bir an önce kurulması ve erken seçime gidilmesini istedi. Özgür Özel anahtar liste ile çalışma arkadaşlarının çoğunu korurken parti meclisine yeni isimlerin girmesini de sağladı.

Kurultaya tüm Türkiye’den 1276 delege katıldı. Genel başkan Özgür Özel ciddi içerikli, dengeli bir açılış konuşması yapmıştır. Kurultaya katılan 1276 delegenin verdiği oylardan 105 geçersiz oy çıkmış ve Özel, 1171 delegenin oyu ile genel başkanlığa seçilmiştir. Özgür Özel böylece yüksek bir oy oranıyla güven tazelemiştir.

Objektif olarak bakarsak kurultayın dört ana amacı vardır:

1. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu kararının kurultayca da onaylanması,

2. CHP’ye olası kayyum atanmasının hukuken önlenmesi,

3. Bugüne kadar izlenen politikanın onaylanması,

4. Önümüzdeki zorlu günler için CHP’nin güven tazelemesi ve yenilenmesi.

CHP yakaladığı bu halk desteğini ve halk hareketini kaybetmeden etkin çalışma ve mücadelesine devam etmelidir.