Uzel’de ekmek nöbeti

17 Eylül 2020 Perşembe

Rant kavgasının mağduru 2 bin 200 işçiye tazminatları ve beşer aylık alacakları ödenmedi

Uzel ailesi, Vera Varlık ve başka isimlerin de işin içinde olduğu rant kavgasının en büyük mağduru olan işçiler tazminat nöbetine başladı. Ekmek kavgasındaki 19 yıllık işçi Suat Bektaş, o gün alacağı 54 bin 500 lira ile bir daire alabilecekti.

13 yıldır kimisi başka yerlerde iş bulan, kimisi emekli olan ama hemen hepsi ilk yıllarda büyük maddi sıkıntı yaşayan işçilerden 200’ü, yasal hakları için DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası ile birlikte mücadele ediyor.

Bir yılan hikâyesine dönen Uzel Makina çalışanlarının kıdem tazminatı ve beşer aylık alacak mücadelesi yeni bir evreye girdi. Aralarında 5 yıldan 19 yıla kadar çalışan 200 civarında Uzel işçisi, “Bu bizim ekmek kavgamız” dedikleri hak mücadelesi için fabrika önüne çadır kurarak nöbete başladı.

Ülkenin en önemli traktör ve tarım makineleri fabrikalarından biriydi. “Zarar ettik kapatıyoruz” denilene kadar yüksek cirolar yapılmış, yurtdışı bağlantıları kurulmuştu. 2 bin 200 işçi çalışıyordu. 2001 krizini bile atlatmış, 2003 yılında yeniden ayağa kalkmıştı. 2006 yılında 600 milyon dolarlık ciro yapacak kadar önemli miktarda üretim yapıyordu. Ardından başlayan aile içi kavgalarla şirket, 2008 yılında üretimi durduracak noktaya geldi. O tarihte fabrikada 2 bin 200 işçi çalışıyordu.

Bundan sonrasını, hak aramak için tüm yasal yolları deneyen işçilerden Suat Bektaş şöyle anlatıyor:

Fabrika, 2008 yılında kapatıldığında 5 aylık alacaklarımız ve kıdem tazminatlarımız vardı. Ben 19 yıllık işçiydim. Aramızda 5 yıllık olan da 30 yıllık olan da vardı. O sıralar örgütlü olduğumuz Türk Metal bize sahip çıktı. Geldiler her birimize 500 lira dağıttılar. Tazminatları mutlaka alacağız dediler. İşçi alacakları için haciz işlemleri başlattılar. Ama yıllar geçtikçe ne arayan ne de soran oldu.

Fabrika için 2013 yılında iflas kararı verildi. İflas masası burayı çalıştıracağım diye karar verdi. Bizler o dönem 600 işçi imza topladık, bizim alacaklarımızı verin diye ama kabul olmadı. Yeni bir şirket kurdular, 3 bin traktör ürettiler ama kimseye tazminat namına bir şey vermediler. Sonra da şirkete 3 milyon lira zarar yazdılar.

Soru önergesi verildi

Zor zamanlar yaşandı. İntihar noktasına gelen arkadaşlar oldu. Olmayı başaran arkadaşlar emekli oldu. Kimisi başka yerlerde iş buldu. Ama bulamayanlar oldu. Bu aradan geçen zaman içinde her yolu denedik... Sorunumuz iki kere Meclis’te soru önergesi olarak gündeme getirildi.

2013’te soru önergesi verildi. Faruk Çelik, sanayi bakanı idi. 10 ay önce de Kani Beko bir soru önergesi verdi. Bizler 18 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir dosya verdik. İki arkadaşımızın intihar ettiğini anlattık. Ama hiçbir ses çıkmadı.

Nöbetteyiz

Fabrika önünde nöbete başlayan işçiler, dün yayımladıkları bir bildiri ile de destek çağrısında bulundu. Bildiride, “Bizlerin ekmeği, yasal tazminatları üzerinde oynanan oyunlara, adaletsizliklere, kanunsuzluklara, ihanetlere sessiz kalmayın. Bizler 13 yıldan beri ekmeğimiz, geleceğimiz, yasal haklarımız için mücadele ediyoruz. Bizler, bedeli ne olursa olsun tazminatlarımızı gasp ettirmeyeceğiz. Bizler bu mücadeleyi 18 aydan beri DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası ile birlikte veriyoruz. Şimdi de gece gündüz fabrika önündeyiz” denildi.

‘Tazminatlarımızı gasp ettirmeyeceğiz’

Fabrika önünde yapılan eyleme katılan Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Vera Varlık şirketinin avukatı ile görüşüldüğü bilgisini vererek işin içinde Can Paker’den Tülay Uzel’e, Cüneyt Zapsu’dan Ali Kibar’a pek çok ismin yer aldığını dile getirdi. 150-200 işçi nöbetleşe olarak eyleme devam ediyor.

Her şey işçiye karşı

Peki, bu 12 yılda Uzel Makina’da neler yaşandı:

Uzel Makina’nın borçlarını Vera Varlık satın alarak en büyük alacaklı konuma yükseldi. Can Paker’in Vera Varlık’la ilişkisi olduğu belirtiliyor.

- İflas Masası tarafından ihaleye çıkarılan Uzel Makina’nın 100 dönümlük arazisine 2015 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi KİPTAŞ 320 milyon 150 bin lira veriyor. Vera Varlık da 320 milyon 100 bin lira... Ve Vera Varlık bu ihaleyi iptal ettiriyor.

- 2016’da mahkeme, arazinin değer tespitini yaptırıyor: 793 milyon. Şu an bugünkü değerinin 1 milyarın üzerinde olduğu belirtiliyor.

- Aynı Vera Varlık, 2019 Mayıs ayında yapılan ihalede arsaya 223 milyon veriyor ve ihale Vera Varlık’ta kalıyor. Aradan geçen yıllar içinde arsanın değeri hiç artmıyor, azalıyor!

- İhaleye itiraz ediliyor. İhale, Önder Uzel’in itirazı sonucu mahkeme tarafından iptal ediliyor.

- Mahkemenin iptal kararına karşı Vera Varlık, bölge adliye mahkemesine, istinafa temyiz için başvuru yapıyor. Bu aşamada ihalenin iptali için dava açan, iptal ettiren Uzel Makina’nın patronu Önder Uzel, davadan feragat ediyor ve ihale kesinleşmiş oluyor.

- 2015’te 320 milyona KİPTAŞ’ın aldığı ihaleyi iptal ettiren Vera Varlık, 2019’da 223 milyona 1 milyarın üzerinde değer biçilen arsanın sahibi oluyor.

- Arsanın imarında yapılacak değişiklikle büyük rantlar elde edileceği herkesin malumu.

- Olan 2 bin 200 işçiye oluyor.