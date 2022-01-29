Değerbilirlik örnekleri

29 Ocak 2022 Cumartesi

Birbiriyle ilişkileri olan bilgiyle, ahlakla, estetikle ilgili değerler sisteminin içinde başlarız yaşamaya.

Değerbilir bir toplumda değerbilmezliğe karşı koymak insanın sorumluluğudur.

Aydınlığa, sanata, bilime, dile, eğitime, barışa, özgürlüğe emek vermek, bunun için gerektiğinde bedeller ödemek değerlerin savunulması için zorunludur.

Sorumluluk duygusudur, kendini borçlu duyumsamadır bu.

Değerbilirlik bu duygulanımın sonucudur.

BİR DEĞERBİLİRLİK: ÖĞRETMEN OKULLARI

Öğrencileri, yarım yüzyıl önce kendilerini yetiştiren öğretmenlerinden Hüseyin Seçmen için bu duyguyla bir araya gelip Gönen İlköğretmen Okulu Mezunları Derneği’nin öncülüğüyle bir kitap hazırladı: Gönenlilerden Hüseyin Seçmen’e Armağan (Yeni Anadolu Y.)

Mustafa Özdemir’le Kemal Yalçın’ın yayına hazırladığı bu kitap elbette örnek olacaktı, oluyor da. Ahmet Doğan’la Mustafa Özmen’in hazırladığı Köy Enstitüsü’nden Yansımalarla Ortaklar Öğretmen Okulu-Adabelen (İş Bankası) yayımlanmak üzere.

Bir de güzel haber: Öğretmen Okulları-Öğretmen Liseleri ve Tüm Eğitimciler Birleşme ve Dayanışma Derneği kuruluyor. (Bkz. Facebook grup: TÜR.ÖĞRT.OK., ÖĞRT.LİS.BİRLİĞİ)

BİKEV: ÖRNEK BİR EĞİTİM İMECESİ

Örnek alınacak, gurur duyulacak bir eğitim imecesi var Bigadiç’te.

Şükran Kurdakul’un yıllar önce, bir aile vakfı olmasını istemedik, toplumsallaşmasını istedik düşüncesiyle öncülük ettiği Bigadiç Kültür ve Eğitim Vakfı (BİKEV) 28 Aralık 1995’te kuruldu. Vakfın 1996’da temelini attığı, Selma Kurdakul’un babasının adını taşıyan Rüştü Koray Kız Öğrenci Yurdu 26 Eylül 1997’de 26 öğrencisiyle açıldı.

Köy Enstitülerinden yola çıkan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni örnek alan ve yılların eğitimcisi İsmail Erten’in bir destandır dediği vakıf, Yönetim Kurulu Başkanı A. Sedat Ulus’un hazırladığı bir kitapla kendi tarihini anlattı, öncüsüne selam gönderdi: BİKEV Bir Eğitim İmecesi.

BİR BAŞKA ÖRNEK: ÖĞRETMEN MÜCADELESİ

Eskişehirli bir öğretmen örgütçüsü İbrahim Gerede, 81 ilde tek tek yapılması gereken bir görevi anımsatarak örnek bir çalışmaya imza attı: Eskişehir’de Demokratik Öğretmen Örgütlenmesinden Kesitler 1908-2020 (Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kültür Y.)

Gerede, büyük bir değerbilirlikle Eskişehir özelinde Encümen-i Muallimin’den başlayarak günümüze kadar uzanan öğretmen örgütlenmesinin zincirinin halkalarını anılar, belgeler, yorumlarla tek tek anımsatırken Eskişehir’in belleğine ve öğretmen mücadelesine örnek alınası bir mum yakıyor.

TARIMDAN YAŞAMÖYKÜSÜNE

Günay Güner, tarım uzmanı bir edebiyatçı olarak köy, Köy Enstitüleri, kooperatifçilik ve köy yazını derinliğinde tarım esintili kültürel yazılarıyla sunduğu Ekinin Çağrısı (KDY) ile kültür ve tarım ilişkisini gözler önüne sermeye hocası Cevat Geray’ı anarak başlıyor.

Güner’in kitabının önsözünü de yazan Yüksel Pazarkaya, bugün Almanya Parlamentosu ve Avrupa Parlamenterler Meclisi üyesi olan Hakkı Keskin’in Kızıl Ordu Süvarisi Trabzonlu Hacı Hasan ve Yedinci Oğlu (Cumhuriyet Kitapları) adlı kitabı için kişisel bir biyografi olmanın çok ötesinde diyor.

Keskin, babası Oflu Hasan Keskin’in 20. yüzyıl başlarındaki ilkgençliğinden başlayan yaşamöyküsünü 1960’lı yılların sonunda Almanya Türk Öğrenciler Federasyonu başkanlığı yapmış bir kişi olarak kendisiyle sürdürürken yurduna, insanlığa borç ödeyen bir aydın olmanın örneğini veriyor.

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Sedef Kabaş, Selçuk Tepeli, Sezen Aksu örnekleriyle değerler çürütülmeye çalışılırken sinemamız Fatma Girik’siz, hukukumuz Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’sız, çevirimiz Yaşar Avunç’suz, kütüphanelerimiz Aydın İleri’siz artık…