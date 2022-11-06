6 Nisan’dan önce mi yoksa hemen sonra mı seçimler?

06 Kasım 2022 Pazar

Erken seçim tartışılıp durdu. Kasımda seçim var iddiaları çok gerçekdışıydı. Batmış bir ülkede bu kadar erken seçimi kim ister muhalefetten başka? Ellerinden gelse birkaç yıl ertelerler. İki ay kadar önceki görüşüm seçimi zamanında yapacaklar noktasındaydı. Yani anayasaya göre en geç 18 Haziran Pazar günü.

Ama şimdi yeni bir durum ortaya çıktı sanki. Sanırım nisan gibi bir erken seçim olasılığı söz konusu olabilir.

Önce bir saptama: 6 Nisan’dan önce seçim yapacaklarsa eski yasaya göre olur. Çünkü 6 Nisan yeni seçim yasasının yürürlüğe girdiği tarih. 6 Nisan’dan sonra ise yeni seçim yasasına göre yapılacak. Anayasaya göre, seçim yasasında yapılacak değişiklikler, ancak bir yıl sonra yürürlüğe girer. 6 Nisan bu bakımdan önemli.

Önce mi sonra mı?

Önce şu soruyu irdeleyeceğim: Peki 6 Nisan’dan önce seçim işlerine gelir mi? Yani eski yasayla seçime gitmek? Hayır, yeni seçim yasası Millet İttifakı’nı zor sokmak ve barajı yüzde 7’ye indirerek MHP’nin parti olarak Meclis’e girebilmesi için seçilebilirliğini garanti etmek amacıyla hazırlandı. Bir de bunun il ve ilçe seçim kurullarını tamamen AKP boyunduruğuna alan yönü var.

Bu açıdan bakıldığında 6 Nisan’dan önce seçime gitmelerinin bir anlamı yok. Kazanımlarını kaybedeceklerse neden yeni seçim yasası yaptılar? Çok zoraki bir durum olursa, MHP AKP listelerinden seçime girerse 6 Nisan’dan önce seçime giderler. Bu bana olasılığı en az erken seçim tarihi geliyor.

Ama hemen 6 Nisan sonrası her pazar için seçim kararı alabilirler. 9, 16, 23, 30... Nisan ramazan ayı. 23 Nisan bayramın son günü ve Ulusal Egemenlik Bayramı. Ramazan cami propagandaları için de uygun, cemaat teravih namazında!

Peki neden 18 Haziran değil de daha erken, mesela nisanda seçim olasılığını gündeme getiriyorum?

Cepteki paralar hızla pul oluyor

Türkiye çok yüksek bir enflasyon, hayat pahalılığı yaşıyor.

Temmuz başındaki asgari ücret artışını enflasyon silip süpürdü.

İktidarın kurumu TÜİK’e göre tüketici fiyatları aylık yüzde 3.54, yıllık yüzde 85.51 arttı. ENAG’a göre ise enflasyonun ekim ayında aylık artışı yüzde 7.18. Yıllık ise yüzde 185.34.

Bir ekonomist ekranda dikkati çekiyordu: TÜİK’in enflasyon kalemlerinde örneğin enerji yoktu, görülmüyordu.. Doğruysa, TÜİK enerji kalemini hokus pokus yok ederek enflasyonu alaşağı etmiş!

İktidar enflasyondan yüzde 100’lük bir veriyi kaçırıyor halktan! Tam dezenformasyon yasasına uygun bir durum.

Saray seçim günlerini açtı.

Zam etkileri geçmemeli

En büyük kampanyasını yılbaşında başlatacak. Asgari ücret, TÜİK hesabına göre belki de yüzde yüz artacak, mesela 10 bin TL civarında! EYT sorunu emekli zammı vb. derken göz boyayıcı bir tablo ile “bak milleti ezdirmedik” kampanyası yürütecekler.

Yüksek enflasyon, cepteki parayı hızla eritiyor. Yeni yılda cebe giren paraları, enflasyon pul etmeden, mümkün olan en yakın tarihte seçimi yapmak isteyecekler.

Bu da 9 Nisan ve sonraki pazarlara denk geliyor.

İki ay sonra,18 Haziran ise insanları iyice tüketecektir.

Tabii bu sadece ekonomik nedenlerle bir erken seçim olasılığı düşüncesidir.

18 Haziran’a kalırsa, daha pek çok iç ve dış olasılıklar gündeme gelir ki bunları tartışmak için erken.

Aklınıza yatıyor mu?