CHP Arap ülkelerine nasıl bakmalı?

19 Eylül 2022 Pazartesi

Geçen 30 Haziran’da CHP Genel Merkezi’nde ilginç bir buluşma gerçekleşmişti. Kimse de bunu yorumlamadı, dikkatlerden de kaçmış olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu, Muhamed bin Nasser bin Jassim Al Thani’yi kabul etmişti. Al Thani, Kılıçdaroğlu’na 2022 FIFA Dünya Kupası anısına, bir futbol topu ve arkasında Kılıçdaroğlu yazılı bir forma hediye etti. Kılıçdaroğlu da “Yurtta barış dünyada barış” yazılı kristal biblo.

Katar, akıllı bir politika yapıyor. Girişimin onlardan geldiği belli. Demek istiyor ki Kılıçdaroğlu’na-muhalefete “Biz yatırım yapıyorsak, bu AKP iktidarda olduğu için değil, Türkiye ile ilişki kuruyoruz. AKP gider, sizlerle işbirliğini sürdürürüz..”

NEDEN KILIÇDAROĞLU?

Muhalefetin lideri... Ayrıca muhalefet içinde Katar’a karşı en çok eleştiri CHP saflarından... Tank palet fabrikası konusunda açılan kampanyaları anımsayın.

CHP saflarından ve muhalefet gazetelerinden sık sık “yine Katar’a” diye manşetler atılıyor. Cumhuriyet’de bile birkaç gün önce “Katar’ın Türkiye aşkı bitmiyor” manşeti altında Katar devlet fonunun Avrasya Tüneli’nin ortaklarından Koreli şirketin bir kısım hissesini satın aldığı bildiriliyordu.

Katar’ın Türkiye’de önemli yatırımları var. Yiyecek sektöründen tutun, giyime (Boyner), bankalara, askeri alanlara (BMC), sağlık sektörüne (Memorial hissesi yüzde 30) kadar geniş bir alana yayılıyor.

Yatırımların toplamı ne kadar tutar? 25 milyar doları bulur mu bilmiyorum.

Burada tartışmak istediğim şu: Bu yatırımları Batı sermayesi yapsaydı gündem olmayacaktı. Peki neden Katar?

İlişkilerin, satın almaların şüphesiz düzgün olması gerekir. Tank palet ne olur bilemem ama doğrudan yatırımların en aza indiği bir süreçte Katar ve diğer Körfez ülkelerinden gelmesini doğal karşılamalı sermayeyi yönlendirmeli!

PROJELER SUNMALI

Katar’a, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve diğerlerine hatta, Türkiye’nin ithal bağımlılığını azaltacak sektörlere doğrudan ve temelden yatırım yapmaları için projeler sunmalı.

Biz tüketici milletiz. Büyük katma değer yaratacak veya dışa bağımlılığımızı azaltacak orta ve uzun vadeli yatırımlarla bu iktidarın ilgisi yok. Bunlar tüccar adamlar. Al sattan yapacakları kâra bakıyorlar. Onların bildiği tek şey inşaat yapmak! Bu konuda muhalefet şimdiden çalışma yapmalı.

Arap ülkelerini dost bilmeli. Düne kadar RTE bu ülkelere karşı düşmanca politikalar izledi. Katar dışında diğerlerine yönelik yeni bir politika izlemeye yeni başladı.

Ne zaman? Ortadoğu’da Müslüman Kardeşler’in liderliği rolü artık tamamen imkânsız olunca. Türkiye Doğu Akdeniz’de tecrit olunca.. İslam ülkeleri ile Yunanistan arasında her türlü ilişki gelişmeye başlayınca.. Mısır’la, BAE ile ve diğerleriyle yeni bir rota çizdi…

Muhalefet, Arap ülkeleriyle çok yönlü ilişkilere, dostça, samimi, daha ülke yararına yatırımlara yönlendirerek ve projeler ortaya koyarak... hazır olmalı.

Ülkenin kaybedecek zamanı yok.

İslam ülkeleri bu iktidarın tekelinde değildir. Dahası bu iktidar İslam ülkeleriyle son 10-15 yıldır ideolojik saplantılarla dışlayıcı ve hatta aşağılayıcı bir ilişki kurdu, mesela BAE’yi Gezi protestolarının finansörü bile gösterdi. İktidarın uyduruk ve bağımlı medyası, lafta düşünce kuruluşları, gazete ve ekran papağanlarının yazıp söyledikleri ortadadır.

Muhalefet, CHP hazır mı?