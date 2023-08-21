‘Delege avcılığı’ aslında büyük ihanettir!

21 Ağustos 2023 Pazartesi

CHP kurultaya gidiyor ya, il-ilçe temelinde partide kurultay delegeleri saptanıyor. Medyaya yansıyan bölümü nedir bu seçimin? Genel merkezi destekleyenler mi seçildi seçiliyor, yoksa muhalefet ve dönüşüm/değişimden yana mı olanlar mı?

Yoğun kulis... Görevlendirilmiş parti yöneticileri vb. delege avı peşinde. Delege seçeceğiz seni, ama kurultayda şöyle şöyle yapacaksın.

Ve medyada hesap kitap: Şu ilçede ve ilde parti merkezini destekleyenler çoğunlukta... şurada değişimden yana delegeler seçildi...

Ne ayıp, peşinen oyunu satmış delegelerden mi oluşuyor kurultay?

Fikri hür vicdanı hür insanlardan oluşmayacaksa, partisinin ve ülkesinin bugün içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak partisini yarına, halkta, topluma hazırlayacak bir bakışa sahip olmayanlar kurultaya gönderilecekse, partisinin kuyusunu kazıyor demektir.

Tabii en önemlisi, delege seçenlerde gelip düğümleniyor olay...

Seçtiğiniz delege fikri ve vicdanı hür mü, partisinin içinde bulunduğu durumdan kurtarılmasına hizmet edecek mi etmeyecek mi, yoksa vur patlasın çal oynasın, benim adam seçilsin, gerisinden bana ne mi?

DUYARLILIK EKSİKLİĞİ

Birkaç kurultay izledim. Delege hesabı yapanların bazen hayal kırıklığına uğradığını da gördüm. Listelere sokulmayanların delip geçtiklerini de.

Kurultay havası ruhu farklıdır.

Parti ruhunu devinimden, toplum ve ülkenin acil ihtiyaçlarından, dahası yükselen toplumsal eleştirilerden, yapamadıklarından, başaramadıklarından, bürokratik ve siyasal donmuşluklara karşı başkaldırılardan... alır.

CHP tüm bunlardan uzak duyarlıktadır.

Bugünkü yapı böyle sürerse, gözlediğim şu ki karşılaşacağı ve yaşayacağı siyasal tepki beklenmedik sertlikte olacak.

Dün Ada’da bir denize girip çıkalım dedik, merdivenden denize inen kadın kendi kendine söyleniyordu, bir daha oy verirsem... Şüphesiz bugünkü CHP yönetimini kastediyordu, aynı zamanda Adalar ilçe belediye yönetimini de. Hayatımda her ikisine de bu kadar bıkkınlık, yaka silkme, kızgınlık, kötü söz işitmemiştim, seçmen kafayı sıyırmış, ruhu derinden zedelenmiş. Seçimin üzerinden bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen...

Çok yaygın bu ruh hali, bunu ancak çok büyük, önemli değişiklikler ve vereceği güven kısmen tedavi eder.

GERİSİ TEFERRUAT

Gelecek umudunu, artık zamanını doldurmuş liderlikler ve yönetim anlayışları topluma seçmene taşıyamaz.

CHP’nin bugünkü yönetimi bunu görmeli.

Ülke bu ruh haliyle yerel seçimlere asla gidemez, gitmemeli.

Başkaldırı aynı zamanda CHP içinden, seçilmiş ve yönetime getirilenlerden başlamalı. En üsttekilerden. Yönetimin bizzat kendisi büyük bir devrimci altüst oluşa yardımcı olmalı.

Mesele CHP’nin ötesinde...

Millet şöyle bakıyor artık CHP olayına:

Mesele vatansa, milletse, bugünse, gelecekse, yarınlarsa, CHP teferruattır!

Yani şöyle: ülkenin, milletin, geleceğin her şeyden çok CHP’de kökten bir değişime ihtiyacı vardır, gerisi teferruattır.

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Kurultaya gidecek delegelerin böyle bir düşünce özgürlüğü ve ruh birliği içinde hareket etmesi birinci derecede önemlidir.