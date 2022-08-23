Dikkat! 2. parti S-400 alımı yalanlanmadı!

23 Ağustos 2022 Salı

RTE neden Suriye’ye el uzattı, konusunu seçimle ve Yunanistan ile ilgili çok önemli boyutuyla sürdüreceğim.. Ama araya şu yazıyı sığdırmalıyım: Şu ikinci parti S-400 anlaşması görüşmeleri haberi. Neden durup dururken bu gündeme düştü? Ve iktidar bu haberi gerçekten yalanladı mı?

Rus basını şunu yazdı: Türkiye ile ikinci paket S-400 savunma füze sistemi anlaşması imzalandı, sistemin bir kısmı Türkiye’de üretilecek... Rus yetkili Şugayev, “Türkiye ile askeri-teknik işbirliği, iki ülke cumhurbaşkanları arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda gelişiyor. Türk ortaklarla şeffaf ve karşılıklı yarar temelinde çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz” diyor.

Gazeteler ise Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) “Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir” açıklamasını jet yalanlama geldi başlığıyla duyurdu. Bir Türk savunma yetkilisi, Reuters’a “S-400 hava savunma sistemi hakkındaki süreç anlaşmadaki haliyle devam ediyor, imzalanmış yeni bir anlaşma yok. Konuşulan konular teknoloji transferi, hangi parçaların Türkiye’de üretilecek” dedi.

Allah aşkına bunun neresi yalanlama, bizim gazeteler ne zaman adam olacak?

Bu arada Rus medyasındaki bu haberle borsa anında çakıldı. SSB’nin açıklamasıyla da yeniden zirve yaptı.

Bu borsa da aptal. Veya aptal rolünü oynamak şu yükseliş zamanlarında işlerine geldi. “Güzel güzel para kazanıyoruz, b.k haber istemiyoruz”!

YALANLAMA YOK!

SSB bir yalanlama yapmıyor. İşler daha önce kararlaştırıldığı gibi sürüyor diyor.

Peki daha önce ne kararlaştırılmış? Sizi 27 Nisan 2022 tarihli habere götüreyim: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Rusya’dan ikinci S-400 hava savunma sistemini alacak mı sorusuna yanıt verdi:

“Türkiye en başından beri Rusya ile iki sistem alımı için masaya oturdu. Sistemin devamı zamana yayıldı. Proje tek bir proje. Bir proje yaptık ikinci proje yapıyor değiliz. Türkiye düşündü taşındı şimdi de Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım manzarasından çok, Türkiye baştan beri verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor. İkinci partiyi de hemen akabinde teslim alabilirdik, ancak orada sürecin önemli parametrelerinden bir tanesi belirli teknoloji işbirliği ortak üretim parametreleriydi. Bu konulardaki müzakerelerin biraz zaman alması neticesinde sistemin devamı zamana yayıldı.”*

Anlaşıldı mı? Rus yetkilinin açıklaması ile ABD’den yasaklı Demir’in açıklaması tıpa tıp örtüşüyor.

PEKİ NEDEN ŞİMDİ?

Evet, tam da Türkiye’den bir heyet ABD’de lobi yapar, F-16’lar için ABD’de bulunurken. Savunma Bakanlığı açıklaması, bir hafta önce:

“ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye’de üç toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir.”

Ruslar anlaşılan Amerikalılara anımsatma yapıyor: Kızdığınız S-400’lerin ikinci paketi teslime hazır...

Kötü niyetli ve komplocu bir yaklaşım olsa diyeceğim ki Rus tarafından yayılan haberi Saray ısmarladı. Amaç “Amerikalılara F-16 anlaşmasını imzalayın, yoksa ikinci parti S-400 geliyor” baskısı yapmak. İlk başta böyle düşünmüştüm. Ama mantıki değil, Rusların “halt yemesi” diyeyim.

Ama geçen nisan ayında SS Başkanı Demir’in açıklaması esas “Amerikaya şantaj amacı taşıyor olabilir”! Rusların ne günahını alalım!

Ayrıca ABD aptal mı, tüm bunları bilmiyor mu? F-16 konusunda ne yapar dersiniz?

* (www.ntv.com.tr/turkiye/ikinci-s-400-paketi-alinacak-mi,ay0z8OW48k-HYcnFOMbkfQ)