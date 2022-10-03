Dünyanın var olmak için insanlara ihtiyacı var mı?

03 Ekim 2022 Pazartesi

Tamtamlar çalıyor! Çalanların çoğu, sermayenin iktidarını, egemenliğini ve büyümesini yükselten politikaların savunucuları! “Eyvah otokratlar, aşırı sağcılar, faşist eğilimliler dünyanın kurulu düzenine karşı çıkanlar, Batı demokrasisini mezara gömecekler..”

Evet, bu gidişat öyle.

MUHATABINA SORULAR

Yalancılar, sahte haberciler, baskıcılar, özgürlük ortamını yok ediciler toplumları yeni karanlıklara doğru sevk ederken, savunduğunuz sermayenin yeni liberal dogmalarıyla bu durumu yaratmış olmayasınız sakın?!

Dünyayı küresel küçük bir köy haline dönüştürürken “Adil bir dünya düzeni” kurulması konusunda da en minik bir çaba sarf etmeyince bu durumu yaratmış olabilir misiniz?

“Küresel köy”de, sadece zengin ülkelerin ve şirketlerin, kendi kazançlarını ençoklaştırma ve ticarette sürekli kâr etme ve diğer ülkeleri sürekli ütme politikaları, karanlıkları çağırmış olabilir mi?

Bizim gibi ülkelerde, büyük şirketleriniz ihale almak için yolsuz iktidar sahiplerini ve politikacıları rüşvetlere boğarak, ülkede adaletsizliği, yolsuzluğu, rüşvetçiliği alabildiğine teşvik ederek acaba ülkede tüm kötü değerlerin iktidarını sağlamlaştırmış ve sonra da şikâyet ettiğiniz demokrasi ve insan hak ve özgürlüklerini, insani değerleri mezara gömme yarışını başlatmış olabilir mi?

SİZLER YARATTINIZ BUNLARI!

Dünyadaki müthiş adaletsizliklere, gelir eşitsizliklerine göz yummuş olabilir misiniz? Zengin ülkelerin bu politikalarına karşı büyük kampanyalar açmayarak, halkı buna karşı uyarmayarak yoksullukların eşitsizliklerin artmasına hizmet etmiş olabilir misiniz?

Her bakımdan eşitsiz bir dünya! Bölgeler, coğrafyalar, ülkeler arasındaki müthiş eşitsizliklerin, milyonlarca insanın büyük göç hareketlerini tetiklediğini, toplumu tutucu, daha ırkçı, daha sağcı, sahip olduğu refahı korumak için Meloni’leri, Marine Le Pen’leri, İsveç’te bilmem kim sağcı-aşırı sağcıları iktidarlara taşıyor olabilir mi?

Bu politikalarınız sayesinde Bolsonaro ve benzerlerinin iktidarlarını teşvik ediyor olabilir misiniz?

KİMLERİ YÜKSELTİYORSUNUZ?

Eşitsiz bir dünya ve ülkeler arasındaki çatışmaları kışkırtan politikalarınızın, milliyetçi-ırkçı duyguları tırmandırdığını, gerçek sorunlardan uzaklaştırarak demagog, üçkâğıtçı, yalancı, iktidar olmak için her şeyi göze alan siyasetçileri yükselttiğini görmezsiniz.

Hegemonya kurma politikalarınızın, bloklar arasındaki çatışmaları nükleer savaşların konuşulduğu bir dünya noktasına getirdiğini, hiç anlamak istemezsiniz.

Bu küçücük küresel köyle, çatışma yerine işbirliği, daha çok eşitlik ve ortaklaşa refahın zorunlu ve gerekli bir şart olduğunun farkında değil misiniz demeyeceğim, bu kadar dünyayı anlayan yazarınız yorumcunuz politikacınız ne halt ediyor?

NATO’nuzu güçlendirmenize, dünya çapında çıkarlarınızı koruyacak bir savaş örgütüne dönüştürmenize mi ihtiyacı var insanlığın?

Yoksa, tüm savunma-savaş örgütlerini işlevsiz kılacak ve birlikte yaşamanın temel ilkelerini geliştirecek, silahlanmayı en aza indirecek büyük politikalar, büyük düşüncelere, büyük karşı koymalara mı?

Toplumları silah kusacak hale getirmekte, dünyayı kana bulamakta bu ısrardan sizin de kimsenin de kazancı yok. Dünyanın da tüm canlı cansız varlıkların da...

FATURA HERKESE KESİLİR

Yok İsveç’te aşırı sağcılar iktidar olmuş..

Yok Meloni İtalya’yı aşırı sağa çekecek, Mussolini’yi canlandıracakmış.

Yok Marine Le Pen Fransa’da iktidara gelecekmiş.

Demokrasi, özgürlükler, insan hakları tehlikeye girmiş...

Cart curt...

Yarattığınız canavar sizleri boğacak.

“Küresel Küçük Köy”ün sorunu evrensel ve geneldir. Oralarda yaşanan tüm derin rahatsızlıklar tüm ülkelerin sorunudur. Eninde sonunda her ülkeye bir şekilde ağır fatura edilir.

Her ülkenin ve her politikacının kendi çıkarını koruyan, diğerlerini dışlayan, sömüren, ezen adaletsiz ve eşitsizlik politikaları mezara gömülmedikçe gerçek bir küresel köyün mutlu insanları olarak yaşayamadığımız sürece..

Atom dahil her türlü pisliği bekleyin.

Dünya geleceği değil geçmişi yaşıyor.

Bu dünyanın var olmak için insanlara ihtiyacı yok.