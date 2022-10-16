Gerçek ile yalana yer değiştirtecek yasa

16 Ekim 2022 Pazar

Dezenformasyon.. Sözde yanlış ve kasıtlı haberlerin önünü almak için hazırlanan bir yasa. AKP pratiğinde ve uygulamasında ise bugüne kadar yoğun yaşandığı gibi, bundan sonra da bu yoğun felaket cezalandırmayı belki de 10 artıracak ve Türkiye’yi geniş çapta susturmayı amaçlayan bir yasa Meclis’ten geçti. Hayır, asla hayırlı olsun diyecek hiçbir halimiz yok...

Bakın göreceksiniz, kısa süre içinde, bugün açılan davalar, yasaklamalar ve verilen cezalar binse on bin olacak...

Çünkü yasaklamalar bu iktidarın hani denir ya fıtratında var...

İktidar bu yasayla, gerçek ile sahteye yer değiştirme amacında.

Neden mi? Özellikle siyasi konularda, rüşvet, yolsuzluk, iktidarın yasalara aykırı uygulamaları, iktidarın beğendikleri beğenmedikleri, ortadan silinmesini istedikleri, iktidara göre yanlış olan her şeyin cezalandırılması gerektiği hemen her şey bu yasa kapsamında değerlendirilecek..

Siyasi iktidarın elinin olduğu konularda bağımsız mahkeme yok. Mahkemeler savcılar özgür değil...

Doğru mu yanlış mı ayırt edilemeyecek.

Bu konuda çok sayıda örnek var.

SORDUM, GÖREVİMİ YAPTIM GAZETECİLİĞİ

Yasanın hazırlanmasında başrolü oynayanlardan Mahir Ünal’a mikrofon uzatmış Hande Fırat. Sormuş, yanıt almış, hiçbir yanıta da itiraz etmemiş veya “ama...” diye yeni soru ile yanıtları deşmemiş. “Ben sordum görevimi yaptım, yanıtları da yayımladım”..

Bu mudur iş?

Hem de gazeteciliği, medya özgürlüğünü birinci dereceden ilgilendiren bir konuda. Ama diyebilirsiniz ki iktidara yakın medyanın bu yasayla ilgili hiçbir sorunu olmayacak ki niye ayrıntısına baksın! Tabii ki sayfalarında iktidar ve elemanlarının hiçbir yolsuzluk, rüşvet vb. iddialarına yer vermemiş bir gazetenin böyle bir derdi olabilir mi?

Haklısınız.

BEŞ MADDE PALAVRASI

Mesela başlığa çıkana bakın: “Beş kriterin beşi de varsa suça girer.”

Önce haaa öyle mi diye merakla okudum. Sonra ise güldüm, aldatmanın da böylecesine..

“Bir bilgi veya haberin yanıltıcı olduğuna yargı karar verecek. Aranan koşullar şunlar” olacakmış:

“1. Yayılan haber gerçek olmayacak... 2. Ülkenin güvenliği ve kamu sağlığı için gerçekdışı olacak, 3. Halk arasında panik korku ve endişe oluşturma kastı taşıyacak, 4. Kamu barışını bozmaya elverişli olacak; 5. Bunlar aleni bir şekilde yapılacak..”

PEKİ PRATİKTE NE DEMEK?

Evet işin bamteli.. iktidarın bir mahkemesi; yanlış ilan edilmesini, ortadan kaldırılmasını ve yazanın da cezalandırılmasını istediği bir habere, mesela bir iktidar milletvekilinin (diyelim) rüşvet aldığı, iktidarın bir kurumunun veya belediyesinin yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yapılan bir habere, söz konusu bu beş koşulun da var olduğu kabul edilecek.

Çünkü bu maddeleri yorumlamak iktidarın ve yargısının işi. Evet hepsi var bu haberde, 5 değil hatta 10 koşul bile var, diyebilecek.

Yasada ayrıntı yok..

Ülkenin güvenliği, endişe ve korku, barışı bozmak, sağılığa aykırılık bunlar nesnel saptanabilecek konular değil. Yaptım oldu.. Her şey bunların kapsamı, alanı içine sokulur.

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Bugün en büyük dezenformasyon kaynağı, iktidarın medyası... Gazetesiyle tv’leriyle..

Yalanın bini bir para.. Ama yasaca bir karşılığı yok onlara!

Sanki iktidar, kendi medyasının bu yalanlarından bıkmış, onları engellemek ve cezalandırmak için bu yasayı çıkardı, dersiniz!

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Bir deyim vardır ya, teşbihte hata olmaz: “Taşları bağladılar, köpekleri saldılar”...

Bakalım neler olacak, bakın neler olacak neler...