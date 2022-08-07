İstanbul, ayrı dünyaların ülkesi: Büyükçekmece

07 Ağustos 2022 Pazar

Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’ni duymuş muydunuz? Veya duyup da ne oluyor hey orada gidip bir bakalım düşüncesi aklınızdan geçti mi hiç? Bu soruyu sormamdaki neden, festival hakkında evet duyumum vardı, ama hiç gitmemiştim, ayrıntısını da incelemiştim.

Cuma günü akşam oradaki şenliklere katılma fırsatım oldu.

Büyükçekmece TÜYAP kitap fuarlarıyla İstanbul’un gündemine girer genellikle. Kitap şenliği iyi bir gözlem fırsatı yaratırdı. Üstelik sanat fuarıyla!

Bugün sona erecek festival ise 23 yıldır yapılıyor. Onlarca ülkeden halk dansları topluluklarından Şili, Gürcistan, İspanya gibi ülkelerin ve bu arada Trabzon uşaklarının halk danslarını izledik.

MURAT AĞIREL’İN MOTOSİKLETİ

4 bin 500 kişiyi alan büyük sahneli Kültür Park Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu’nda tıklım tıklım müthiş bir kalabalık. Şüphesiz ki yüzde 95 Büyükçekmeceliler ve yakın ilçelerden meraklılar. Kadıköy’den oraya gitmek, eğer trafiğin yoğun olduğu saatlerde ise iki saate yakın zaman demek. Veya Söğütlüçeşme’den metrobüse binerseniz, Avcılar’dan Beylikdüzü aktarmalı, sonra da taksi veya dolmuşla gideceksiniz, O da iki saate yakın demek. Ama sevgili meslektaşım Murat Ağırel gibi motosiklet kullanıyorsanız, Maltepe’den yarım saatte giderseniz. (Nasıl uçtuysa!?)

Bu nedenle başlıkta “İstanbul, ayrı dünyaların ülkesi” dedim. Bir ucundan diğerine 200 km’ye kadar uzatabileceğiniz mesafe olunca, güzel etkinlikleri kendi içinde kümelenmiş kent bölgelerle sınırlı kalıyor. İstanbul üst üste-yan yana yığılmalarla iç ve dış merkezlerine ulaşılması zor.

SANAT YÖNÜ AĞIR FESTİVAL

Hayır konu sadece yarışmalı halk dansları değil. Onlarca heykel sanatçısının orada yaptıkları eserler ve sempozyumu var, ki heykeller İstanbul’un ve ilçenin çeşitli yerlerini zenginleştiriyor. Çocuk el sanatları atölyeleri var. Özel sergileri var. Dünyanın dört bir yanından gelen çok ilginç Köklere Yolculuk: Eşikten Yükselen Sesler: Kapı tokmakları, anahtarlar, kilitler ve şamdanlar ve çekiç sergileri mesela. Fotoğraf yarışması.. hepsi uluslararası! İstanbul’un zilleri sergisi. Bale ve çağdaş dans gösterileri.. Bu arada Yeni Türkü, Haluk Levent ve bizim de izlediğimiz Koray Avcı konserleri...

Bu önemli olayın yaratıcısı ve sürdürücüsü altı dönemdir Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nı sürdüren Dr. Hasan Akgün. UNESCO’ya bağlı Dünya Dans Gösterileri Birliği’ne üyeler. Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi’nce (CIOFF) dört kez dünyanın en mükemmel festivali seçilmişler.. Bir de Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu kurucularından. Büyükçekmece’nin tüm bu etkinlikleri dünyadan ödüllerle dolu.

SANAT BİRLEŞTİRİCİ GÜÇTÜR

Spor gibi. Koray Avcı, konserinde bunu çok güzel ifade etti. Türbanlısından yaşlısına kadar herkesi zıplattırdı! Sanatın her çeşidi duygu ve güzelliktir aynı zamanda. Siyaset ile sanatı ve bu duyguyu nasıl birleştirmeli ki yeni bir dil yaratılsın? Ekonominin en az yüzde 30’unu sanatsal etkinlikler oluştursa, bambaşka bir dünya olur!

Bu arada ödüller de verildi. Bu arada Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Ercan Bostancıoğlu. Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü: Zihni Göktay. Yılın Sanatçısı Ödülü: Sumru Yavrucuk ve Şevket Çoruh. Basın Başarı Ödülü: Murat Ağırel. Ve jüri, Basın Onur Ödülü’nü de bendenize lütfetti. Teşekkür.

Müjdat Gezen ve Büyükçekmeceli Sinan Meydan ve eşi Özlem Meydan’la da sohbet ettik. Sinan, Açıkhava Amfisi’nden neredeyse eliyle evini gösterdi. Burası henüz yatay mimariyi koruma telaşında. Yarattıkları Kıyı ise çok özgün bir sahil şeridi. Yemek, bar ve serbestçe denize girilen bir yaşam bölgesi.

Büyükçekmece İstanbul’a ait değil mi? Gidelim.