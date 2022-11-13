Ne çok ‘Mustafa Kemal Pasha’lar’ var dünyada

13 Kasım 2022 Pazar

Fuat Keyman’ın Politik Yol’daki yazısında gördüm. Fakat sanki belleğimin derinliklerinde özellikle de Pakistan’da Mustafa Kemal Pasha adının evlatlara verildiği konusunda belli belirsiz bilgiler de vardı. Keyman, Kanada’da uluslararası iletişimci bir arkadaşının adını veriyordu: Mustafa Kemal Pasha. Birden COVID’li yatağımda doğruldum, bir canlılık geldi, normalmiş gibi davranmaya başladım, yazı yazmayacakken bu isimleri kısaca araştırdım.

Keyman’ın adını andığı şu kişi mi bilmiyorum çünkü çok Mustafa Kemal Pasha var!!! Mustafa Kemal Pasha: İslam, Ilımlı Oryantalizm ve Hegemonya: Gramsici Bir Yeniden Okuma (https://doi.org/10.1080/13698230500205235) Washington’da bir üniversitede akademisyen. Sosyolog. Veya Mustapha Kemal Pasha imzasıyla ses getiren kitapları var: İslam ve Uluslararası İlişkiler: Kırık Dünyalar... Bir de James H. Mittelman ile birlikte yazdığı: Azgelişmişlikten Çıkış: Değişen Küresel Yapılar ve Üçüncü Dünyanın Yeniden Yapısı..

ÇOK İYİ BİR CERRAH

Başka bir Mustafa Kemal Pasha’nın, çok iyi bir cerrahın ölüm duyuruna rastladım. Pakistanlı. COVID-19 nedeniyle 2020’de Multan’da vefat etmiş, Nishtar Tıp Üniversitesi rektör yardımcısı. Deniyor ki: “Mustafa Kamal Paşa, koronavirüs hastalarının sayısının artmasıyla ofis işlerini durduran ve koğuş görevine başlayan ünlü bir cerrahtı..”

Ünlü bilim dergisi BMJ’de vefat duyurusu: www.bmj.com/content/370/bmj.m3219.full

Aaa o da ne? Bu kez Çin-Beycing’ın dünya çapındaki Tsinghua Üniversitesi’nde (kuruluşu 1911!!!) bilgisayarcı bir doktora öğrencisi Mustafa Kamal Pasha.

https://scholar.google.com/citations?user=AFb_72cAAAAJ&hl=en

Bir başka Mustafa Kemal, grafik dizayncı,

www.tiktok.com/@mustafakamalpasha6

Bir başkasını instagram’da görüyorum.

KÜRESEL LİDER

Bizde de Mustafa, Kemal, Mustafa Kemal isimleri çok konulur. Hemen hepsinin kökeni Atatürk’tür. Ama bizde Mustafa Kemal Paşa adı verilmiş midir, bilmiyorum.

Keyman sormuş Kanada’da tanıdığı Mustafa Kemal’lere: “İsimleriniz niye böyle” diye, aldığı yanıtlar hep şöyle: “Mustafa Kemal, sadece Batı emperyalizmine karşı verilen ulusal kurtuluş savaşının lideri değil; aynı zamanda da sömürgeciliğe karşı verilen savaşın küresel ölçekte ilk lideriydi. O, sömürgeciliği yenen ilk liderdi. Küresel ölçekte anti-sömürgeci direniş sürecini başlatan ve başarıya ulaşmış bir liderdi.”

LANETLİLER KOROSU

Dünya çapında bir ülke kurulmasına öncülük eden büyük bir yetenek, beyin, lider, fikir insanımız oldu, onu da baştan beri kötüleyen, yok sayan, yok etmeye çalışanlar, köklerini kurtuluş öncesi Atatürk düşmanlığından alan en gerici dinci, Arapçı, hilafetçi akımların günümüzdeki hayaletleri oldukları için Atatürk’ü lanetliyorlar. Bunların hepsi birer birer bu ülkenin en önemli yerlerine geldiler, ülkeyi yönetiyorlar. İlk geldiklerinde öyle değillerdi, yüzlerini maskelemişlerdi. Ne zaman ki “Artık biz bu ülkenin hâkimiyiz ebedi olarak” gibi bir sanrıya kapıldılar, maskelerini yırttılar, her şeyi inkârcılığı soyundular, kendilerine gelmişlerdi artık!

Ama hepsi milletin şahlanışı karşısında kuyruğunu kısıp Atatürk günlerinde sessizliğe gömülmeyi de ihmal etmiyorlar.

Bunlardan çoğunun ne Cumhuriyet ile ilgisi var ne de Türkiye ile.

Hele bir tanesi var ki direnip duruyor!

Atatürk evrensel yaşayan ismiyle bile hepsini ezip geçiyor.

Mustafa Kemal’ler yaşıyor dünyanın her tarafında.