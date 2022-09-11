Size bu soruyu soracağım, yanıt verir misiniz?

11 Eylül 2022 Pazar

Gürsel Tekin, TV100 isimli kanalda Millet İttifakı’nın iktidar olması durumunda “HDP’den bir bakan atanabileceği” yolundaki spekülatif, İYİ Parti ile CHP arasına nifak sokacağı ve ortalığı karıştıracağı çok açık sözlerinin arka planında şöyle bir bilgi var: Stüdyoda program başlamadan önce, program sunucusu Tekin’e böyle bir soru soracağını bildiriyor. Tekin de sorabilirsin diyor.

Yani bu sözler canlı yayında aniden sorulmuş ve aniden yanıt alınmış değil. Tasarlanmış, Tekin de soruya hazırlıklı.

Bu arada bu kanalın büyüyerek dal budak salacağı, sözde bir “merkez medya” iddiasında bulunduğu, gazete de çıkartarak etkili bir medya olmaya soyunduğu ve sahibinin ihalelerle büyüdüğü söylentileri yayılıyor medya koridorlarında!

Anlaşılan iktidara sayısız kanalın desteği yeterli görülmemiş.

Veya kanal kurmak iş büyütmenin bir aracına dönüşmüş.

Ülke tam bir manipülasyon ortamının içine girdi.

Daha çok şey yaşayacağız.

ANKET ŞİRKETİ ATAĞI

Anket şirketleri arasından bir iki tanesinin, diğer şirketlerin bulgularının ortalamasının çok ötesine geçerek, açıkça Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinin zor olduğu kanaatini paylaşacak sonuçlar ürettiği görülüyor. Özellikle bir tanesi, başından beri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybedeceği görüşünü işliyor. Ve anket sorularını bu kanıyı pekiştirecek şekilde düzenliyor.

Tabii oranlarda ne manipulasyonlar yapılıyor, başka bir konu.

Artistik jimnastik veya benzer şampiyonluklarda diyelim 10 hakemin bir sporcuya verdikleri notlar nasıl değerlendirilir bilir misiniz? Hepsinin ortalaması mı alınır? Hayır!

Verilen notlar arasında en yüksek ve en düşük not atılır ve geri kalan notların ortalaması alınır.

Bu anketlerin hangi kaynaklar kullanılarak yapıldığını da sorgulamak gerekir. Şüphesiz ki hepsini, sadece “şüpheli” görülenleri değil.

“Seçilemez” konvoyuna katılan yazarları da görüyoruz. Bunu neye dayanarak yazıyorlar sorusunu sormak abes.

Bazı merkezlerden güdüleme var.

HEDEF 6’LI MASAYI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK

Bunlar sadece Kılıçdaroğlu’nu kişisel olarak hedef almıyor.

Evet bu da var, aslında ana amaç 6’lı masayı karıştırıp adaylık konusunda birbirine düşürmek.

İYİ Parti saflarında giderek Mansur Yavaş adı bilinçli olarak öne çıkartılıyor.

Mansur Yavaş adı, 6’lı masayı birbirine düşürmek ve dağıtmak için bir araca dönüştürülüyor.

İYİ Parti CHP rekabeti mi?

Bir yanıyla evet.

Kılıçdaroğlu’nun giderek Cumhurbaşkanlığı adaylığını daha net ortaya koyması ve iktidara geldiklerinde neler yapacağı konusunda bizzat konuşmaya başlaması, siyaset mahfillerini ayaklandırdı hareketlendirdi.

Kılıçdaroğlu’nun en azından ikinci turda büyük bir farkla seçimi alabileceği olasılığının ortaya çıkması, KK aday olmamalı kampanyasının ve 6’lı masa içine nifak sokmanın nedenini açıklıyor.

MANSUR YAVAŞ ARACI

Neden Mansur Yavaş adıyla oynanıyor? Kılıçdaroğlu’nun “Belediye başkanlarımız görevlerinde çok önemli işler yapıyor, bu işlerini sürdürecekler” demesine ve Mansur Bey’i aday göstermeyeceği belli olmasına rağmen? Ve Mansur Bey adaylığı konusunda olumlu hiçbir şey söylememesine rağmen?

6’lı masanın, tabii en önemlisi, Meral Hanım ile Kemal Bey arasında bir çatışma çıkartılması, iktidara gelme olasılıklarını safdışı bırakılması düşüncesi, bir iktidar projesidir.

CHP, Kılıçdaroğlu’nun adaylığında ısrarlı olursa ne olacak?

Soru budur. Aleyhte kampanya başlatanlar da bu sorunun öneminin farkında.

Bu planın arkasında, bu iktidar döneminde muazzam paralar kazanan finans oligarşi, 5’li çeteler vb. var.

Kılıçdaroğlu’nun çıkışları hepsini tedirgin ediyor, halkı ve Hazine’yi soymayı sürdürme eylemlerine çomak sokulacağını ve düzenin değişeceğini görüyorlar. En çok tedirgin oldukları, kaynakların halka da yöneleceği konusundaki vaadler.

Ve yazarlarını, anketçilerini besliyorlar..

Tabii CHP içinde pusuya yatmış olanlar şimdilik bu yazı dışı...