Uzlaşan akıl geleceğe yürüyor ve imkânlıyı istiyor

22 Kasım 2022 Salı

Önce güncele takılalım: Sisi ile el sıkıştı, rabia falan filan oldu. Müslüman kardeşleri de kurban etti. İslam dünyasının liderliğine soyunan oyunculuk, dahası halife yakıştırmaları, Osmanlı bakiyesi toprakların yeni sultanlığı... Hepsi güme gitti: Bir el sıkışmayla mı? Hem evet hayır, gerçekliğin çelik duvarına çarpmasıyla, daha başlangıçta!...

Bütün bu büyüklük ve güç gösterilerini de Türkiye’ye akan trilyon dolarlara sırtını dayayarak yapmıştı, kendisinin yarattığı ekonomik güce değil. 2003-2022 arası ülkeye akan paralar toplam 204.4 milyar dolar faizini de alıp gidince¹, iktidar dımdızlak ortalıkla kaldı; hayaller, “katil” diye aşağılanan Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin elini sıkma seremonisiyle son bul.

Bu el sıkma büyük bir tablo olarak duvarlara asılmalı. Yanında rabia işaretleri ve katil Sisi tablolarının eşliğinde.

Şimdi Erdoğan’a eleştiri yağıyor. Eleştiriler haklı olsa da bu bir mecburi istikametti. Yanlış bir politik liderliğin ve sahte düşlerin Türkiye’ye kaybettirdiklerinin hesabını yapmak düşer bize. Bunun siyasi bedelini hazirandaki seçimlerde iktidara elveda diyerek ödeyecektir.

ÜLKEYE AYDINLIK UMUT DOLU YENİ SÖZ GEREK

Şimdiki iktidarın ülkeye gelecek için ne söyleyeceği yeni sözü var ne de olabilir vaadi. Sadece aşırı milliyetçi söylemler... Silahlanmaya övgüler... “Bir gece ansızın gelebiliriz”le kışkırtılmış bir küçük azınlık.

Kadınlara yok... Gençlere yok... İşsizlere yok...

Muhalefet bu boşluğu çok iyi doldurmalı.

Yeni anayasa önerileri umut verici...

Türkiye’nin yerle bir edilen temel taşlarını yerli yerine oturtan, gelecek için birlikte varoluşu, birlikte yaşamayı mümkün kılacak bir yapı inşa ediliyor.

Bazı ilkeleri gazetemizde yayımlanan yeni anayasa tasarısı uzlaşan aklın iyi bir ürünü görünüyor.

OLGUNLAŞMA HIZLANMALI

6’lı masa bu uzlaşan aklın masası. Bu açıdan çok önemli. Türkiye’yi birleştiren bu masanın umudu çoğaltması yayması gerek.

Evet başarabilirler..

İstedikleri, düşündükleri, mümkün olandır..

Türkiye uzlaşan akıl ile içinde bulunduğu çıkmazlardan kurtulabilir..

Masaya yöneltilen geç kalıyorsunuz eleştirileriyle hareket edildiğinin farkındayım.

İktidar elden gitti gidiyor, düşünceleriyle.

Fakat olgunlaşmadan da meyveyi dalından kopartamazsınız.

Olgunlaşmanın hızlandırılmasını dileyelim.

1 Bayram Ali Eşiyok’un hem dış borçlar üzerine hem de ödediğimiz faizler üzerine mükemmel iki araştırma yazısı Herkese Bilim Teknoloji dergisinin piyasada satılan sayısında, kaçırmayın, HBT 346.