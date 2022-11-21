Yağmasa da damlar, imkânsızı istemeyi sürdür!

21 Kasım 2022 Pazartesi

Hiçbir başka araştırmanın desteklemediği, sadece AKP’nin ekranlardan da eksik olmayan resmi parti(li) araştırmacısının topluma pompaladığı ve AKP kurmaylarının da kullandığı “Yüzde 45’i bulduk” yalanı üzerinden bir politika geliştiriliyor.

Bu yalanı doğrulayacak ikinci bir anket şirketini piyasaya süreceklerine eminim! Yalancı şıracıya bir de bozacı, belki de iki bozacı lazım! Piyasayı, anketçileri dikkatle izleyin.

Hayır, şunu demek istemiyorum, AKP artık kesin kaybetti (bugünkü koşullarda evet kesin kaybetmiş durumda)! Hiçbir şans olmadığını da söylemiyorum. Umutları önümüzdeki yedi ay içinde olacaklarda, neyi yapabileceklerinde, bunların arayışı içindeler.

Çoklu bir arayış-bekleyiş içindeler.

Bunlardan biri yılbaşında yapacakları zamların oy getirileri. Emekliler, asgari ücretliler, EYT’liler.. Bir taraftan devlet kesesinden yeni yılda yoğunlaşmasını beklediğim AKP parti teşkilatı eliyle dağıtacakları aile yardımları veya sadakaları.

YAĞMASA DA DAMLAR, UMUDU

İkincisi Alevilere siyasi rant amaçlı resmi para dağıtımı. Cemevlerine su, elektrik ve dedelere maaş.

Geldiklerinden beri, 20 yıldır Alevilere verdik veriyoruz, tanıdık tanıyoruz toplantıları yaptılar. İlk yıllarında buna ihtiyaçları vardı. Alevi ünlülerini yazarları vb. yanlarına çektiler siyasi postlar verdiler.. Ama artık onlara ihtiyaçları kalmayınca kenara ittiler. Bugün yine onların oylarına ihtiyaçları var, geldikleri nokta “Alevilik bir kültürdür”.

Bir adım daha ileri gitmelerine, Sünni dogmaları izin vermez. Bu noktada Alevi oyları imkânsızı istemektir. Fakat beklentileri şu: “Yağmasa da damlar”.

Yani her kapıyı çalarak umut biriktiriyorlar kendilerine.

Üçüncüsü yeni “Kürt açılımı”. Yani HDP oyları. Torbadan şimdilik üç olay çıktı. İlki, türbanı anayasallaştırmak için Meclis’te adalet bakanının başkanlığında bir heyetin HDP’yi ziyareti. M.A. Cevheri, Şanlıurfa milletvekili demiş ki: “Legal bir parti, TBMM’de grubu var, desteklerine ihtiyacımız var neden gidilmesin..” AKP’li yazar çizerler de (Metiner vb.) “HDP’yi PKK ile bir tutamayız, işbirliği şart..” Orhan Miroğlu da “HDP bu fırsatı kaçırmasın!” demiş..Çok güldüm!

DEMİRTAŞ’I BIRAKIRLAR MI?

İkincisi, haksız hukuksuz içeride tuttukları Kürtlerin bir no’lu politikacısı Selahattin Demirtaş’ı uçak ve helikopterle hastalanan babasına taşımaları. Şüphesiz doğru yaptılar. Ama “yeni açılımları” söz konusu olmasaydı bunu yaparlar mıydı? Şüphesiz hayır.

Kürt açılımı torbasından çıkan üçüncü olay, Ankara’da AKP-HÜDAPAR ve eski HDP’lilerin katıldığı “Kürtler ne istiyor” çalıştayı.. Başlığı okuyunca buna da çok güldüm!

Mars’tan birileri inmiş, “Yahu ne istiyorsunuz” diye anlamaya çalışıyor.. Marslılar, çalıştayda dile getirilen talepleri toplayıp Saray’a sunacakmış!!!

Bu torbada başka neler var, var mı, bilmiyoruz. Acaba Demirtaş’ın çıkması var mı? (Büyük olay, çok da iyi olur!!). İmralı mutlaka vardır da… Eğer torba bu kadarlıksa AKP burada da imkânsızı arayış içindedir. Ama anlayışları şu olabilir, tekrarlayayım: Yağmasa-akmasa da damlar!

ALTILI MASAYI YOKLAMAK

İYİ Parti’ye yapılan “Gel yerli milli kardeşim, kucaklaşalım” çağrısından sonra, aaa ne görelim, AKP heyeti yurtdışı gezisinde Saadet Partisi Nürnberg teşkilatını ziyaret etmiş, “Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 45’i aşıyor, siz de destekleyin bu işi bitirelim” demiş.

Anketçilerinin yalanıyla kandırmaca peşindeler.

Sadece Allah’la aldatacak değiller ya!

Bütün bunlar sonuç vermezse ne olur?!