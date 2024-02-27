Yerel seçimlerin sonuçları, gelecek umudu yeşertmeli

27 Şubat 2024 Salı

Dikkat ederseniz genellikle yerel seçim dedikodularından uzak duruyorum. Tartışma demeyeceğim. Söylentilerin tartışması olmaz. Binlerce saat tüketilen nefes fındık kabuğunu doldurmuyor çoğunlukla. Meraklıları var şüphesiz, iyi siyasal analizler de var, yolu aydınlatmaya ve anlamaya çalışan.

Yerel seçimler çok önemli. Evet CHP’nin özellikle bazı ilçe adaylarını yerden yere vuranlar var. O da kim, nereden çıktı diyenler, haklı dudak bükenler. Merkezin aday belirlemede yanlışlıklarını gösterenler... Bazılarına katılıyorum.

Ama o kadar. Seçimlerin, adayların kimlikleri ötesinde büyük anlamı var. Gelecek için cesaret ve umut. Buna ülkenin büyük ihtiyacı var. Hukuku, anayasayı, yasaları durmadan çiğneyen, ülkeyi ve insanları çökerten, muhalefetten durmadan düşman yaratan otoriter, ar damarı eksikliği içinde 21 yıllık bir iktidarın seçimleri kaybedebileceğini görmeye ve gelecek için umut büyütmeye şiddetle ihtiyacı var.

Seçimlerin önemi burada. Şüphesiz seçmenin kendisini yönetecek adayları içine sindirmesi de bu oyunun bir parçası.

MERKEZİ TOTALİTARİZME YOL VERMEMEK

Ama önem derecesine bakarsak iktidar yerel seçimlerde büyükşehirleri düşürerek merkezi totalitarizmini ilan etme hevesinde. Saray büyük bir tutarsızlıkla seçim nutuklarıyla tüm ağırlığını ilçeler dahil koymuş durumda. 2019 yerel seçimlerinde de öyle olmuştu. Ama ağır bir yenilgi ile Saray’ına çekilmişti. Şimdi yine sahada ve 2019’un intikamını istiyor.

Sadece intikam değil, kent halkının verdiği vergilerin tamamının üzerine de çökmek istiyor. Paranın her şeyin üzerinde en büyük önem verdiği şey olduğunu hiç unutmayın. Bunu becerirse, ahtapot gibi çocuklarımızı, okullarımızı saran tarikat ve cemaatlere yerelden vereceği destekle de, bir toplumsal siyasal din rantıyla, ülkeyi daha da gelecek ışığından uzaklaştıracağı çok açık seçik.

Bu seçimlerin diğer bir önemi, 2028’de milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri (tabii o günleri görmek umuduyla!).

Büyükşehirleri ele geçirirse, tamamen güçlü merkezi bir propaganda ve parasal kaynaklarla, 2028 seçimlerine hazırlanacağı-asılacağı açık seçik.

BÜYÜK FOTOĞRAF

Aday gösterilmedikleri için kişisel ikballerine artık veda ettiklerini düşünenlerin bireysel isyanları, kötülemeleri, istifaları aslında büyük bir tepki de çekiyor.

Hele iktidar saflarına geçmiş gibi, en büyük muhalefet partisinin yenilgiye uğraması ve kendilerine yol açılması umudu içinde olan ve bu yolda çalışan minik politika ve insanların da varlığı nefret çekiyor.

Büyük fotoğrafta ben gelecek umudu arıyorum.

İktidar, Ankara ve İstanbul’u kazanması, epey zor olacağını gördüğü için her türlü rezilliği, kirliliği yapmaya hazır olduğunun da işaretlerini veriyor.

CHP yönetiminin iktidarın saldırılarından yer yer etkilendiğini, kent uzlaşısı, seçmenin birliği, Türkiye ittifakı gibi doğru söylemlerini zedeleyecek açıklamalara saptığını görmek de zayıflık belirtileri olarak ortaya çıkıyor.

Ya küçük düşünecekler ya da büyük fotoğrafın önemini kavrayarak hareket edecekler...

