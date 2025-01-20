Örsan K. Öymen
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Teokratik zulüm

20 Ocak 2025 Pazartesi

Tu¨rkiye’de bugu¨ne kadar yu¨zlerce insan sahte ic¸kiden dolayı yas¸amını yitirdi. Gec¸tigˆimiz hafta sadece iki gu¨nde 40’a yakın insan sahte ic¸kiden dolayı o¨ldu¨!

Neredeyse tero¨r eylemlerinde yitirilen vatandas¸ sayısı kadar vatandas¸, sahte ic¸kiden dolayı yas¸amını yitirdigˆi halde, AKP hu¨ku¨meti bu sorunu c¸o¨zmek ic¸in gerekli adımları atmamakta ısrar ediyor, sahte ic¸ki u¨reten merkezlere baskın yapmakla yetiniyor.

Oysa sivrisinekleri tek tek avlayarak bu sorunun c¸o¨zu¨lemeyecegˆi, o¨ncelikle bataklıgˆın kurutulması gerektigˆi ac¸ıktır.

AKP hu¨ku¨metinin alkollu¨ ic¸kilere uyguladıgˆı orantısız ve astronomik seviyedeki vergilerden dolayı, Tu¨rkiye, du¨nyadaki en yu¨ksek alkollu¨ ic¸ecek fiyatlarından birisine sahip.

Gelir seviyesi oldukc¸a du¨s¸u¨k olan bir u¨lkede, alkollu¨ ic¸ecek fiyatı du¨nya rekoru kırınca, sahte alkol u¨retimi yaygın bir uygulamaya do¨nu¨s¸tu¨.

Laiklik ilkesini ortadan kaldırarak teokratik bir du¨zen kurmaya c¸alıs¸an AKP hu¨ku¨meti, Suudi Arabistan ve I·ran’daki gibi, Kuran ayetine dayanarak ic¸kiyi ha^la^ yasaklayamadıgˆı ic¸in, ko¨ktendinci tarikatların ve cemaatlerin de baskısıyla, alkollu¨ ic¸eceklere yu¨ksek vergiler uygulayarak, insanların alkollu¨ ic¸ecek tu¨ketmesini engellemeye c¸alıs¸ıyor.

Oysa bu uygulama, alkollu¨ ic¸ecek tu¨ketiminde azalmaya neden olmadıgˆı gibi, artan sahte alkol u¨retimi u¨zerinden, insanların o¨lu¨mu¨ne neden oluyor!

AKP hu¨ku¨meti, herkese kendi yas¸am tarzını zorla dayatmak yerine, alkollu¨ ic¸eceklerin u¨zerindeki yu¨ksek vergiyi kaldırsa, sahte alkol u¨retiminden dolayı yas¸anan o¨lu¨mlerde de radikal bir du¨s¸u¨s¸ yas¸anacak.

Ancak adalet, ahlak, erdem, vicdan, merhamet gibi degˆerlerden ve duygulardan tamamıyla kopuk olan AKP hu¨ku¨meti, bu konuda da bir adım atmamakta ısrar ediyor!

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Siyasetc¸ilerin, belediye bas¸kanlarının, gazetecilerin ve yazarların yıllardır hukuka aykırı bic¸imde tutuklanmaları da, AKP’nin, adalet, ahlak, erdem, vicdan, merhamet gibi degˆerlerle ve duygularla uzaktan yakından bir ilis¸kisinin olmadıgˆını go¨steren bir bas¸ka o¨rnek.

CHP’li Esenyurt Belediye Bas¸kanı Ahmet O¨zer’den sonra, gec¸tigˆimiz hafta da, I·stanbul’un en o¨nemli ilc¸elerinden birisi olan Bes¸iktas¸’ın CHP’li Belediye Bas¸kanı Rıza Akpolat tutuklandı!

Rıza Akpolat, ifadeye c¸agˆrılıp tutuksuz yargılanacagˆına, hakkındaki iddialar konusunda somut bir kanıt ortaya konmadıgˆı ve firari konumuna du¨s¸ecek birisi olmadıgˆı halde, sabahın erken saatlerinde evine yapılan baskınla go¨zaltına alındı ve gu¨nlerce nezarethanede bekletildikten sonra tutuklandı.

I·ddianamede “suc¸ o¨rgu¨tu¨ lideri” oldugˆu iddia edilen Aziz I·hsan Aktas¸’ın ve yakınlarının s¸irketleri, sadece Bes¸iktas¸ Belediyesi’nden degˆil, AKP’li birc¸ok belediyeden ve AKP’lilerin yo¨nettigˆi kamu kurumlarından da ihale aldıkları halde, AKP’liler hakkında hic¸bir go¨zaltı ve tutuklama is¸lemi uygulanmadı, sadece CHP’li belediye bas¸kanı ayıklandı ve hedef haline getirildi!

Kendilerini hukukun ve yasaların u¨zerinde go¨ren narsist, megaloman ve zalim yo¨neticiler bo¨ylece, teokratik ve monars¸ik bir du¨zeni kurmak amacıyla, Tu¨rkiye’yi bir kere daha yu¨ksek gerilim hattının ic¸ine attılar.

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Ana muhalefet partisi olan CHP’nin, ılımlı, edilgen ve kendisiyle sınırlı bir muhalefet yo¨ntemiyle, AKP’nin teokratik ve monars¸ik diktato¨rlu¨gˆu¨ne kars¸ı mu¨cadele etmesi olanaksızdır. Ayrıca konu sadece CHP’yi degˆil, Tu¨rkiye’yi ilgilendirmektedir.

Bu c¸erc¸evede CHP’nin, hem sec¸men tabanı go¨receli olarak daha genis¸ olan hem de Tu¨rkiye’nin u¨niter ve laik yapısına go¨receli olarak daha fazla sahip c¸ıkan, I·YI· Parti, Zafer Partisi, Tu¨rkiye I·s¸c¸i Partisi ve Memleket Partisi gibi muhalefet partileriyle ortak hareket etmesi ve etkin, kitlesel bir eylem stratejisi gelis¸tirmesi gerekmektedir.

Bu ortak strateji aynı zamanda, o¨nu¨mu¨zdeki cumhurbas¸kanı ve milletvekili sec¸imlerinin de temelini olus¸turmalıdır.


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