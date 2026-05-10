Özdemir İnce meftunu Yeni Akit gazetesi 20 Nisan 2026 tarihli sayısında, 19 Nisan 2026 günü yayımlanan “Müslümanlar neden çağa uyumsuz?” başlıklı yazımı hükümsüz kılmak amacıyla yayımladıkları “Laikperest İnce yine Müslümanları hedef aldı” başlıklı yazısıyla gene bana aşk ilan ediyor. “Müslümanlar neden çağa uyumsuz” sorusunu sorarken dayanağım, mihenk taşım Müslüman toplumların uygarlığa aşağı yukarı ve en azından 1500 yıldır en küçük katkıda bulunmamış olmaları idi. 1500 yıl öncesi de araştırılabilir. İnsanlık uygarlığı tarihinin sekiz bilimsel buluşunu ele alalım ve bu buluşlardan “tekerlek”i bir yana bırakıp öteki yedisine bakalım. Bu yedi buluşun hiçbirini Müslümanlar yapmamış. Bu da Müslümanların yaşadığı çağa uyumsuz olduğunun kanıtı değil mi? Ancak bilimsel buluşlar ağızları köpürerek bana saldıran “zibidi tayfası”nın umrunda bile değil!

İNSANLIK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ 8 BİLİMSEL BULUŞU

Türümüzü birçok bilimsel ve teknolojik buluşa götüren iki özellik, insanoğlunun doğası gereği var olan merak duygusu ve yaratıcılığıdır. En eski atalarımız ilk keskin uçlu aleti yapmak için bir kayayı yere vurduğundan bu yana insanlar buluş yapmaya devam ediyor. Tekerleğin ilk çıkışından James Webb uzay teleskobunun fırlatılmasına kadar gelen ve devam eden bu önemli gelişmelerden birçoğu özellikle devrim niteliği taşıyor.

Bu yazımızda, insanlık tarihinin en önemli buluşlarından sekizine ve bu buluşların hayatımızı nasıl dönüştürdüğüne değiniyoruz.

1. Tekerlek: Bu konuda bilgi yok.

2. Matbaa: 15. yüzyılda Johannes Gutenberg tarafından icat edilen matbaa, insanların iletişim kurma ve bilgi paylaşma biçiminde büyük bir dönüşüm yarattı. Bu buluş, bilgi ve fikirlerin yayılmasında da çok önemli bir rol oynadı. Eğitimin gelişmesini, bilimsel ve kültürel bilginin hızla yayılmasını sağladı.

3. Antibiyotikler: Antibiyotiklerin 20. yüzyılda Alexander Fleming tarafından keşfi, tıp alanını büyük ölçüde değiştirdi ve sayısız hayat kurtardı. Antibiyotiklerin keşfinden önce enfeksiyonlar genellikle ölümcüldü ve etkili bir tedavi yoktu. Penisilin gibi antibiyotiklerin keşfi, enfeksiyonları tedavi etme ve önleme şeklimizi büyük ölçüde geliştirdi. Böylece, bulaşıcı hastalıklardan ölüm oranı büyük ölçüde azaldı.

4. Elektrik: Elektrik, dünyamızda var olan doğal bir güç olduğu için icat edilmesine gerek yoktu. Ancak keşfedilmesi ve anlaşılması gerekiyordu. Sanayi toplumlarının önünü açan elektrik, günümüzde de halen en önemli buluşlardan biri olarak değerlendiriliyor. 19. yüzyılda elektrik teknolojisinin gelişimi dünyada büyük bir devrim etkisi yarattı ve bugün hayatımızda hayati bir rol oynamaya devam ediyor.

5. Röntgen: 1895’te Alman mühendis ve fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen, radyasyon potansiyeli üzerine iki aylık bir çalışma yürütüyordu. Kısa süre sonra, X-ışınlarının iskelet ve organların net bir resmini göstermek için insan dokularından geçebileceğini keşfetti. Bir yıl sonra, bir grup doktor hastaların ilk röntgenlerini çekti. Bu gözlemler, bugün bildiğimiz şekliyle radyolojinin gelişmesine yol açtı. O zamandan beri tıp uzmanlarına kemik kırıkları, tümörler ve daha birçok teşhis konusunda yardımcı oluyor.

6. Nükleer enerji: Nükleer enerji ilk olarak 1930’larda, atomları nötronlarla çarpıştırmanın onları parçalayarak büyük miktarda enerji üretebileceğini bulan İtalyan fizikçi Enrico Fermi tarafından keşfedildi. Nükleer enerji, bugün dünya çapında yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor ve küresel enerjinin yaklaşık yüzde 10’unu üretiyor. Bilimadamları, teorik olarak temiz, sınırsız enerji üretebilen kullanılabilir nükleer füzyon reaktörleri yaratmak için çalışıyorlar.

7. İnternet: 1960’larda bir bilgisayar bilimci ekibi, kurumdaki bilgisayarları birbirine bağlamak için internetin atası ARPANET adlı bir iletişim ağı kurdu. Bilgisayar bilimcisi ve ekip üyesi Lawrence Roberts tarafından diğer bilgisayar bilimcilerin önceki çalışmalarına dayanarak geliştirilen “paket anahtarlama” adı verilen bir veri aktarım yöntemi kullanıldı. Bu teknoloji, 1970’lerde internet için çok önemli iletişim protokollerini geliştiren bilimadamları Robert Kahn ve Vinton Cerf tarafından ilerletildi. Bunun için Kahn ve Cerf genellikle internetin mucitleri olarak anılır.

1989 yılında bilgisayar bilimcisi Tim Berners-Lee’nin CERN’de (Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü) çalışırken World Wide Web’i icat etmesiyle internet daha da gelişti. CERN’e göre, ana “WWW” fikri; gelişen bilgisayar teknolojilerini, veri ağlarını ve köprü metnini, güçlü ve kullanımı kolay bir küresel bilgi sisteminde birleştirmekti. WWW’nun gelişimi internet dünyasını herkese açtı ve dünyayı daha önce hiç olmadığı kadar birbirine bağladı.

8. Yapay zekâ: İnsanlığın en büyük buluşlarından biri haline dönüşmek üzere. Büyük verilerin analizi konusunda insanüstü bir yeterliliğe sahip olan yapay zekâ, açıkça programlanmadan öğreniyor ve yeni durumlara uyum sağlıyor. Bu, AI’ın zaman içinde gelişebileceği ve daha verimli, etkili ve akıllı hale gelebileceği anlamına da geliyor. Örneğin hastalıkların nasıl tedavi edileceğine dair anlayışımız gibi birçok konu ile eğitim, güvenlik, tarım, madencilik, sosyal hizmetler gibi daha birçok alanda daha hızlı keşifler ve büyük sıçramalar yapılmasına yol açabilir.

***

Akit bu yazımı aynen yayımlayabilir.