Sizler de kuşkusuz biliyorsunuz ama yazımın başlığının anlamını yazıya geçirelim: “Yasalar herkese eşit olarak uygulanmalıdır. Böyle olursa kanunda yazılan cezaya kimse itiraz edemez, boyun eğer.”

Basından aktarıyorum: AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parti teşkilatlarına, “Bu yaz mevsimi mevsimlerden bir mevsim olmayacak. Çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız” diye seslendi. Yargıya taşınan CHP kurultayı için “Davanın tüm tarafları CHP’lilerden oluşuyor. Bu kavganın hiçbir yerinde yokuz” iddiasında bulunan Erdoğan, mizah dergisi LeMan’a yönelik operasyon için ise “Küstahlık edenler hesabını hukuk önünde verecekler” mesajı verdi.

Erdoğan’ın talimatına bir itirazım var. “Çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız” lafına bir itirazım var: Kapı kapı dolaşıp propaganda yapmanın ne anlamı var? Yaptıklarınız yüzünden eşekten düşmüş karpuza dönen halk, yaptığınız işleri görmüyor mu, duymuyor mu, anlamıyor mu? Hiç de akıllıca bir gösteri olmaz, öfkesi burnunda olan halk vallahi sopayla kovalar. Keşke kapı kapı dolaşsanız.

AKP’nin cumhurbaşkanı AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunurken söylemiş bunları. Ama sözleri bu kadar değil. Konuşmasındaki bazı mesajları şöyle:

“AK Partili kadrolar olarak biz kavga edenlerden değil, kardeşlik hukukunu yüceltenlerdeniz. Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi. Koltuk için, makam için bu görevlere aday olmadık. Biz sadece halka hizmet ederek Hakk’ın rızasını kazanmak için buradayız. Milletimize hizmet etmek için AK Parti’deyiz. Gönüller arasında köprü olmak için bir aradayız. Ortak bir gaye, ortak dertler ve meseleler için omuz omuza mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz. Bıkmadan, usanmadan ‘Önce Türkiye’ şiarıyla yola kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kadroya durmak, rehavete kapılmak yakışmaz. Bize milletimizle aramıza duvar örmek asla yakışmaz.”

“AK Partili kadrolar olarak biz kavga edenlerden değil, kardeşlik hukukunu yüceltenlerdeniz. Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi. Koltuk için, makam için bu görevlere aday olmadık. Biz sadece halka hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak için buradayız. Milletimize hizmet etmek için AK Parti’deyiz.”

İnandınız mı? Elinde yargı sopası, elbette kostaklanarak yürürsün!

“Biz elitlerin, seçkinlerin değil her zaman garip gurebanın, fakir fukaranın, kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin yoldaşı olduk. Yoksulları, garipleri, yolda kalmışları samimiyetle kucakladık, ellerinden tutup kaldırmanın mücadelesini verdik.”

İnandınız mı?

“Ana muhalefette yaşanan gelişmeleri milletimiz ibretle izliyor. Parti içi kavgadan başlarını kaldıramıyorlar. Daha iki sene öncesine kadar yere göğe sığdıramadıkları cumhurbaşkanı adaylarına bugün en ağır hakaretleri etmekte hiçbir beis görmüyorlar: Düşeni yemek bir CHP geleneğidir. CHP’de süregiden iç savaş tabii ki CHP’nin iç meselesidir. CHP içinde kimin kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez. Bizi ısrarla çekmek istedikleri ‘kurultay’ tartışmaları da CHP’nin iç sorunudur. Şu gerçeğe özellikle dikkatinizi çekiyorum, yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP’lilerden oluşuyor. Bu kavga güreşinin, bu bilek güreşinin hiçbir yerinde yokuz.”

CHP’de olanlar sizi ilgilendirmiyor da kendi aranızda neden dedikodu yapıyorsunuz? Aşağıda okuyacağınız satırlara bakın şimdi:

“Gitsinler eski ve yeni arkadaşlarına baksınlar, dava dosyasında kimlerin adının yazdığına baksınlar. Biz hiçbir zaman taraf olmadık, olmayacağız. CHP’liler de kozlarını mahkemede paylaşır. Türk yargısı da en isabetli kararı verir. Ne yaparsak yapalım hukuka riayet etmek mecburiyetindeyiz. Biz de milletimiz gibi hukuki sürecin tamamlanmasını ve her şeyin açıklığa kavuşmasını temenni ediyoruz. Biz siyasete dün girmedik. Bir şekilde milletin huzurundayız. Özgür Efendi’nin siyasetle ilişkisi bizim unuttuğumuz dönemlerden çok daha gerilerde kaldı. Aynı hukuka saygıyı CHP ve yönetiminde göremiyoruz. Bunun takdirini milletimizin çok iyi yapacağına inanıyorum. CHP’nin siyasi kıblesi şaşmıştır.

Şeriatın kestiği parmak acımaz. Hepimiz hukuka riayet etmek mecburiyetindeyiz. Konu yargıya intikal ettiğine göre biz de milletimiz gibi her şeyin açıklığa kavuşmasını temenni ediyoruz. CHP genel başkanının bizi ve partimizi itham etmesi yakışıksız olduğu kadar çirkindir, siyasi nezaketle bağdaşmayan kötü bir kurgudur. Muhalefetin istikamet sorununu çözmesini umut ediyoruz. Böyle bir dönemde küçük hesapların peşinde koşanlar tarih önünde hesap veremezler”

Hadi canım sen de, kim inanır! “Muhalefetin istikamet sorununu çözmesini umut ediyoruz” cümlesi, muhalefetin on ikiden vurduğu anlamına gelir.