Bir taraf, lige tutunmak, diğer taraf son travmalarını silkeleyip şampiyonluğa uzanmak istiyor… Büyük bir sinir harbi de yaratıyor bu durum. Ve oradan galip çıkan taraf, ilk golü bulan Antalyaspor oluyor (Soner 45+3)… İkinci yarıya Lemina ve Lang ile başlayan Galatasaray’da tempo da savunma güvenliği de artıyor. 56’da Lemina ile gelen gole; 62’de Soner’in verdiği cevap dengeyi yine bozunca Osimhen’in kullanacağı penaltıdan bile şüphe ediliyor ama usta ayak işi şansa bırakmıyor (66’ penaltı). Ama 88’de Osimhen’in imzaladığı 3. gol bile rahatlatmıyor Galatasaray’ı. Kaan Ayhan’dan son söz gelene kadar (90+5)... Özetle; ölüm gibi bir şey oluyor ama kimse ölmüyor... “Geçtim kendimi” diyerek 2. defa 4’lü şampiyonluğa ulaşan G.Saray taraftarlarının sevinçten ölmesini saymazsak…