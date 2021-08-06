06 Ağustos 2021 Cuma

Ormanlar, vatanın ciğerleri yanıyor... Galiba, AKP’li Bekir Pakdemirli, “Tarım ve Orman Bakanı”!

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Orman yangınları nedeniyle, yalnızca Muğla’da 10 bin kişi evlerinden tahliye edilmiş... Muğla yangınlarının odağında, Milas’ın Çökertme Mahallesi ile Bodrum’un Bitez Mahallesi’nin sırtlarında çıkan yangında 160 kişi yaralanmış!

Bu sefer tarih başka bir türlü tekrarlanmış... Şimdi yangından kaçılırken Bodrum’un ünlü türküsü jandarmadan kaçan bir çifti şöyle yansıtır:

“Çökertme’den çıktım da Halilim / Aman başım selamet / Çökertme’den çıktım da Halilim / Aman başım selamet / Bitez de yalısına varmadan Halilim / Aman koptu kıyamet / Bitez de yalısına varmadan Halilim / Aman koptu kıyamet!”

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Türkiye’nin 39 ilinde 174 orman yangını çıktı... AKP Reisi, Reis-i Cumhur, Veziri Azam Recep Tayyip Erdoğan, Vezir-i Azam, “Türk Hava Kurumu’nun (THK) elinde kullanılacak uçak yok; Rusya, Ukrayna’dan aldığımız Azerbaycan’ın göndereceği amfibik (yüzergezer) uçaklar tesirli” dedi!

Erdoğan, eleştirilere karşı şöyle konuştu:

“Bunların anlattığı gibi değil. THK’nin uçakları varmış falan da! Neye göre söylüyorsun? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? THK’nin elinde burada kullanılacak uçak falan yok!”

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2008’de Antalya’da Manavgat odaklı çıkan büyük yangından sonra, dönemin Veziri Azamı olan Erdoğan, “orman yangınlarıyla mücadele için 20 hava aracı alımı yapılacağını” açıklamıştı. 13 yıl sonra yine Manavgat odaklı orman yangınında THK, kiralık uçaklar kullandı. Yalnızca o dönem alınan 3 yangın uçağı bu yıl kısmen devrede imiş!

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AKP’li eski Gümrük Bakanı olan, (THK) kayyumu Cenap Aşçı, örgütün uçakları hakkında şu bilgiyi verdi:

“1960 model, Canadair CL-215 yangın söndürme uçakları, 2018’e kadar Orman Genel Müdürlüğümüzün yangın söndürme operasyonlarında kullandık. Ancak 2010’dan sonra başlayan, kurumda başlayan mali krizde bu uçakların yıllık bakımları yapılmamış.

Ekipler Kanada’dan gelip bu uçaklara baktılar. Birtakım parçaların standart dışı olduğunu tespit ettiler. Onları tamamlamaya çalıştık. Bu uçaklarımızı 2020-2021 ihalelerinde kullanamadık. Uçakları kaldırmamız için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmamız lazım. Türk Hava Kurumu’nun yangın tecrübesini kullanmak için Rusya’dan uçak kiraladık!”

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Demek ki uçaklar hangarda bakımsızlıktan çürümüşler... Aşçı ne demişti:

“Kurumda, 2010’dan sonra başlayan mali krizde bu uçakların yıllık bakımları yapılmamış...”

Aşçı, “mali krizin nedenini” şöyle değerlendiriyor:

“THK’nin geleneksel gelirlerinden biri olan kurban derisi bağışı, uzun yıllar kurumun uhdesinde idi, ancak daha sonra bu durum sona erdi!”

Kurban derileri, “2860 sayılı yardım toplama yasası gereğince, THK’ye verilmesi” gerekirken bu uygulama sona erdi! Neden mi? Açıklayayım...

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurbanların derisinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini “Kurbanın derisi, bir fakire ya da hayır kurumuna verilmelidir...” kararı ile açıkladı!

Fakire verildiğinde ne oluyor, THK dışında satılıyor! Hayır kurumlarına, FETÖ gibi dinsel örgütlere verilince, ne oluyor, THK dışında satılıyor! Aşcı, söz konusu kararı desteklediğini, bağışın gönüllü olması gerektiğini söyledi!

Kanun mu, karar mı geçerlidir?

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Bu yıl, 2 milyon 800 bin küçükbaş hayvanın kurban edildiği öngörülüyor. Küçükbaş hayvanların derilerinin değeri toplam olarak yaklaşık 33 milyon lirayı buluyor. 960 bin büyükbaş hayvan derisinin değeri ise 144 milyon lira civarında... Ancak deride yanlış kesim nedeniyle 35.5 milyon liralık değer kaybı oluyor. Böylece THK’ye yaklaşık 142.5 milyon lira gitmesi gerekiyordu!

Acaba bu rakamın ne kadarı THK’ye, ne kadarı dinsel örgütlere gitti?

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin “Cessna Citation VI tipi” özel makam uçağı, 8.1 milyon dolar (yaklaşık 68 milyon lira)... “BE 200ES Beriev Aircraft” marka hava tankerinin fiyatı ise 52 milyon dolar (yaklaşık 420 milyon TL)... Yalnız bu yıl üç uçak ve birkaç helikopter alınabilirdi!

Ayrıca Reisi Cumhur Efendi’nin 13 makam uçağına bütçeden ödenek var... Yangın söndürme uçağına gelince nanik, para yok!

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Antalya milletvekili olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “nakdi yardım yapmak isteyenler için Antalya Valiliği’nin bir banka hesabı açacağını” duyurdu. Demek ki devlet baba dilenciliğe başladı...

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Milli Savunma Bakanlığı, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi’ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkarma gemisinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Bu çıkarma gemilerinin gelemeyeceği, suyun kesildiği, özellikle 7 kişinin yanarak öldüğü Manavgat ve yangınların yaşandığı 39 ilimiz dışındaki okurlarımıza bir soru:

“Bir an, orada yaşadığınızı düşünün! Canınızı, malınızı nasıl korurdunuz ya da koruyabilir miydiniz, içecek suyunuzu nasıl sağlayabilirdiniz?”

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Orman yangınları genellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında… Bir Türk vatandaşı değil, bir yabancı turist olduğunuzu düşünün, acaba nasıl bir panik yaşardınız?

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20 Temmuz ile 20 Ağustos arasındaki bir ayda Türkiye’nin ciğerlerinin 503 noktasında orman yangını yaşanmış. Orman Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre son bir ayda 1344 hektar, bir başka deyişle 1244 futbol sahası büyüklüğünde bir alan kül olmuş... Acaba sonraki iki haftada ne kadar orman kül olmuş!

Not: “Çöp Dünyası” yazılarımı ilk fırsatta sonuçlandıracağım...