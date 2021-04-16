Salgın, turizmi vuruyor!

16 Nisan 2021 Cuma

Montrö Sözleşmesi’nin tartışıldığı, ABD ile Rusya devlet başkanlarının yaptıkları görüşmede Ukrayna konusunda restleşmenin yaşandığı bugünlerde, Türkiye’nin ABD’nin iki savaş gemisinin boğazlardan geçmesine izin vermesi Karadeniz’i karıştırdı... Bereket savaş gemilerinin geçişleri iptal edildi!

Tam bu ortamda, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova “Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırıldığını” açıkladı.

Ayrıca Almanya da Türkiye’de 100 bin nüfustaki haftalık yeni olay sayısının günlerce 200 binin üzerinde sürmesi nedeni ile Türkiye’yi “tehlikeli ülkelerden, yüksek tehlikeli ülkeler sınıfına” aldı...

Türkiye, salgın öncesi dönem olan 2019’da 51 milyonu aşkın turist ile dünyada en çok konuk ağırlayan 6’ncı ülke olmuştu... Salgının sürdüğü 2020’de Türkiye’ye toplamda 15.9 milyon turist gelmişti.

“Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR)”, şimdi 533 bin tur paketinin satıldığını, 413.7 milyon dolar ödendiğini, binlerce kişinin iptaller nedeniyle ödedikleri paraları geri alabilmek için tur acentelerine başvurduklarını duyurdu.

Antalya’ya en çok 2019’da, toplamda 5 milyon 582 bin 763 turist gelmiş, Rusların toplam turist içindeki payı ise yüzde 38 olmuştu.

Antalya, “Covid-19’un” da yaşandığı 2020’de, yaklaşık 1.5 milyon Rus turisti ağırlamıştı...

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“Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)” Başkanı Müberra Eresin, “Ülkemizdeki vaka artışları sonrasında sektör olarak bu yönde gelişmeleri bekliyorduk. Bazı ülkeler ve havayolu şirketleri ülkemize seferlerini durdurdular. Kararın tam da tatil mevsiminde açıklanması turizm sektörü için çok üzücü ve sarsıcı oldu” dedi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası şu değerlendirmeyi yaptı:

“Rusya’da mevkidaşımla iki defa görüştüm. Yakın zamanda heyet göndereceklerini, Muğla, İzmir, Aydın gibi bölgelerde aldığımız tedbirleri görme noktasında incelemeler yapacaklarını belirttiler. Aldığımız tedbirleri gördükleri takdirde daha farklı karar alacaklarını söyleyebilirim!”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Moskova’nın uçuşları kısıtlama kararının ister istemez turizmi etkileyeceğini belirterek “Rusya’nın kararında siyasi bir gerekçe görmüyoruz” dedi.

DMİTRİ VE KIZI ELİZAVETA!

Rusya’nın Türkiye ile havayolu ulaşımını kısıtlama kararını “siyasal nedenlerle” değil, “Covid-19 olaylarının keskin biçimde artması nedeniyle alındığını” bildiren Rusya Başkanlık Sözcüsü Dmitri Sergeyeviç Peskov’un (54) bu sözleri en çok kızı Elizaveta Peskova’yı üzmüş olmalı!

Baba-kızı yakından tanıyalım...

Rusya’nın Pakistan Büyükelçiliği’nde görev yapmış olan babası Sergey Peskov, oğlu Dmitri’nin Arapça eğitim almasını isterdi. Ancak Dmitri, üniversite sınavında Türkçe bölümünü seçti ve 1989’da Moskova Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Peskov, Sovyet Birliği Dışişleri Bakanlığı’ndaki çalışması nedeniyle, 1990’da Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde görevlendirildi. 1994’e kadar “Basın Ataşeliği” görevini sürdürdü.

1996’da yeniden Ankara’ya, bu sefer “birinci sekreter” olarak atandı. 1999’da Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)” doruğunda, İstanbul’da kaldığı üç gün boyunca çevirmenliğini yaptı.

Dmitri Peskov iyi derecede Türkçe, İngilizce ve Almanca biliyor.

Ankara’daki görevi sırasında, Rus Büyükelçiliği’nde karşılıklı olarak “votka” içerdik!

2004-2008 yılları arasında “Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcü Yardımcısı”, sonra Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı’nın “Basın Sözcüsü” oldu.

2012’de Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Dmitri’yi kendisine “Basın Sözcüsü” olarak atadı. Dmitri bu görevi nedeniyle “Rusya’nın Türkiye ile havayolu ulaşımını kısıtlama kararını” açıkladı.

Dmitri, buz dansçısı ve olimpiyat yarışçısı Tatyana Navka ile evlendi ve üç farklı evliliğinden dört çocuğu var.

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Gelelim kızı Elizaveta’ya...

Annesi, babasının 2’nci eşi Ekaterina Solonitskaya’dır. Annesi filoloji alanında bilimsel olarak tanınmış bir kişidir.

Elizaveta 1998’de Ankara’da doğdu... Anne babası 2012’de boşandılar. Ekaterina, Fransa’ya kızıyla birlikte gitti.

Ailesi boşanmadan önce, bir Moskova okulunda okudu ve resim yapmayı sevdiği için Dmitri kızının bir sanat okuluna girmesine destek sağladı. Elizaveta yurtdışında yaşıyor, ancak sık sık Rusya’ya gidiyor.

İngilizce, Fransızca biliyor, ayrıca Arapça, Çince ve Türkçe eğitimi de alıyor. Elizaveta’nın Avrupa Parlamentosu’nda Savunma ve Güvenlik Alt Komitesi’nde staj yaptığı, ancak hiçbir gizli belgeye ulaşmadığı, ayda bin Avro stajyer ücreti aldığı da açıklandı.

Elizaveta’nın en büyük zevki, yaz tatilinde, Antalya’da denize girmekti... Babası yalnızca Rus turistlerini değil, kızını da Antalya’da “Covid-19 virüsten” koruyor... Bakalım Elizaveta, yasağın kalkmasını bekleyecek mi?