Yaklaşan dalga
Yakın zamana kadar teknolojinin tarihi tek bir cümle ile özetlenebilirdi: İnsanlığın atomları manipüle etme arayışı: Ateşten elektriğe, taş aletlerden takım tezgâhlarına, hidrokarbonlardan ilaçlara uzanan bir yolculuk. İnsan atomlar üzerindeki kontrolünü büyüttükçe teknolojiler de giderek daha güçlü ve karmaşık hale geldi: Isı motorlarının, plastik gibi sentetik malzemeler, korkulan hastalıkların tedavisinde kullanılan karmaşık moleküller.
20. yüzyılın ortalarından itibaren teknoloji daha yüksek bir soyutlama düzeyinde işlemeye başladı: Bilgi akışlarını anlayıp kontrol etme. Bit ve gen devrimlerinin kapıları açıldı böylece. Akıllı telefonlar, genetiği değiştirilmiş ürünler vs.
Şimdi ise çok daha önemli bir eşiğe hızla yaklaşıyoruz. Yaklaşan teknoloji dalgası en ayrıntılı düzeyde çalışabilen iki genel teknolojiye dayanıyor: Yapay zekâ ve sentetik biyoloji.
Ve ilk kez dünyamızın iki temel bileşeni ele alınıyor: Zekâ ve yaşam. Yani teknoloji evre değiştiriyor. O, artık sadece bir araç olmaktan çıkacak, hayatı tasarlayacak, kendi zekâmıza rakip çıkacak, hatta onu aşacak. Bu teknoloji ekosisteminin kuantum hesaplamadan robotiğe, nanoteknolojiden yeni enerjilere sıradışı sonuçları var ve daha da olacak.
Bu satırları Google bünyesindeki yapay zekâ şirketi Deepmind’ın kurucularından olan Mustafa Süleyman’ın “Yaklaşan Dalga” kitabından özetledim. Teknolojinin tam göbeğinden gelen Süleyman, endişelerini 400 sayfalık kitapta örneklerle ortaya koyuyor ve “Böyle bir dünyaya hazır değiliz” diyor ve “Yaklaşan dalga, tarihteki dalgaların hepsinden daha kontrol edilmesi zor olacak. Bu dalgayı anlamak yakın gelecekte bizi neyin beklediğini değerlendirmek açısından kritik öneme sahip” diye ekliyor.
Kitaba ve Süleyman’a bir nokta koyup dönelim bizim cepheye yani ülkemize. Bu durumun ne kadar farkındayız ve ne kadar hazırız? Siyaset ne kadar bilincinde konunun?
Bu yeni dalganın iki boyutu var. Biri ülkelerin arkada kalmamak, dalgayı yakalayabilmek için kendi bünyelerinde yapacakları. Yani eğitim modellerinden istihdam politikalarına, stratejik önceliklere kadar hazırlık. Daha önceki yazılarımda tekno kölelik ve tekno sömürüden bahsetmiştim. Eski sömürgeciliğin aksine tekno sömürgeciliğin derdi toprak ele geçirmek değil tabii, günlük hayatımızın ve ekonomilerin temelini oluşturan teknolojilerin kontrolünü elde etmek. ABD ve Çin bunun için küresel tedarik zincirlerinin en yenilikçi alanlarını kendilerine çekiyor ve stratejik darboğazlar yaratıyorlar. Biz bunun neresindeyiz?
İkinci boyut küresel, bu teknolojisi dalgasını dizginleyecek politikalar geliştirmek. Mustafa Süleyman kitapta bunun önemini anlatıyor durmadan.
Yakında okullar açılacak, yeni öğretim dönemi başlayacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli dedikleri, uzmanların onca eleştiri yöneltmelerine karşın çağdaş dünyanın gereksinimlerinin çok uzağında bir eğitim sistemi ile nasıl yetişecek yeni nesiller? 200’ü aşkın üniversitenin hali ortada. Nitelikli beyin göçümüz hız kaybetmeden sürüyor. Derinleşen yoksulluk öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişiminin de önünde büyük engel. Sağlıklı ve düzgün beslenme yerini çoktan “karın doyurmaya” bıraktı.
Ne dersiniz? Nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Ya çocukları?
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Bir poşet kitap 40 bin tl..
- Çocuklarda şiddet eğiliminin artmasının sebebi ne?
- Maymun çiçeği alarmı!
- Maymun çiçeğini beklerken batı nil virüsü geldi...
- Bir kez daha krallığını yaptı ve yine sadık kaldı!
- Ölü balıklar kıyıya vurdu
- Yeni anayasa mesajı vermişti. Amaç 'anayasasızlaştırma'
- Amaç çocukları okuldan uzaklaştırmak mı? Eğitimde büyük
- AKP ve MHP arasında neler oluyor?
- Marmara Depremi'ne karşı dimdik ayakta kalan Tavşancıl..
En Çok Okunan Haberler
-
- Fiyat farkı 4 ayın zirvesini gördü
- 260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti
- Ankara'da maymun çiçeği karantinası mı?
- Boğaz'daki izinsiz inşaata soruşturma
- Turkcell'den ilk açıklama geldi!
- Bakanlıktan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
- O bölgelerde 'sağanak' ve 'kavurucu sıcak' etkili olacak
- Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- Bakan Tekin açıkladı: Okulların açılması ertelendi mi?
- 'Fenerbahçe transfer yasağı getirtti'