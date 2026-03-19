Türkçenin başkenti, “Karaman’da Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından; ‘12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ etkinlikleri gerçekleştirildi. Sahneye çıkarılan çocuklara İstiklal Marşı ‘Arapça’ okutturuldu.”

Devleti temsil eden valinin, cumhuriyet başsavcısının, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi rektörünün, il jandarma komutanının, il emniyet ve milli eğitim müdürlerinin gözü önünde, çocuklar kullanılarak ay yıldızlı bayrağımızla yüreğimize yazılı, bağımsızlığımızın simgesi İstiklal Marşımıza yapılan, sadece saygısızlık değildir.

Aymazların bu töreni, “Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sitesinde” de yayımlanmış. “İstiklal Marşı’nın ‘Arapça’ okunmasına” Karaman Belediye Başkanı, veliler, Karamanlılar; birçok partinin Karaman il başkanları, Atatürkçü örgütler, sendikalar, aydınlar tepki gösterdi de...

Karaman Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi ve onayı ile imam hatip ortaokulu öğrencileri kullanılarak... Devleti temsil eden valinin, cumhuriyet başsavcısının önünde anayasanın ilk dört, özellikle 3’üncü maddesi çiğnenerek suç işlenmiştir. O gün o salonda ayağa yalnız belediye başkanı mı kalkmalıydı?



Karaman’a çok gittim. Karamanlıların ülkeye, Atatürk’e, laik cumhuriyete, devrimlere bağlılığını... Karamanoğlu Mehmet’in yarım kalan Türkçe aşkını nasıl büyüttüklerini bilirim.

Son çeyrekte Atatürk’e, HarfDil Devrimlerine, laik eğitime, kadınerkek eşitliğine, cumhuriyetin tüm değerlerine sözlü eylemli saldırılar gün gün boyutlanıyor. Saygısızlığı İstiklal Marşımıza saldırıya dek vardırdılar. AKP iktidarının ilk günlerinden bu yana okullarda İstiklal Marşı için etkinlikler düzenleniyor... Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı şiirinin on “kıtası”nı ezbere okuyan çocuklara gençlere türlü armağanlar, altın veriliyor... Ara ara da İstiklal Marşının bestesi, hatta Türkçe yazılmış olması tartışma konusu oluyordu.

Şeriat yaygarasıyla sokaklara dökülenlere “devletin şekli” cumhuriyet... Arapça hayranı çakma Osmanlılara “resmi dilimiz” Türkçe batıyor. İstiklal Marşımız her yerde, her zaman, ulusal dilimizle okunur. Sonsuza dek böyle okunacak, o kadar!

Bugünün çakma Osmanlıları opera, edebiyat müzik seven, “modernleşme” adımları atan, 1876 Anayasasının 18’inci maddesiyle Türkçeyi resmi dil yapan Abdülhamit’ten yüzlerce yıl daha gerideler. Osmanlı aydınları 1900’lerin başında yazının, yapay dil Osmanlıcanın sadeleşmesini tartışıyorlardı. Mehmet Akif Ersoy da bu tartışmaların içindeydi. Şiirlerinde ustalıkla Türkçeyi kullanan Âkif, Sebilürreşad dergisinin 24 Şubat 1327 (7 Mart 1912) günlü sayısındaki Edebiyat başlıklı yazısında Türkçe yalnız Batı dillerinden değil, Arapça-Farsçanın sarmalından da kurtarılmalı diyordu.

Mehmet Akif, İstiklal Marşımızı Arapça değil Türkçe yazdı.

Hasta yatağında şöyle demişti:

“O şiir bir daha yazılamaz, onu ben de yazamam. (...) O şiir artık benim değil, milletin malıdır. Benim, millete en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın!”

Çocukları kullanarak İstiklal Marşımızı Arapça okutan sözde eğitimciler; Arapça yazdırıp çerçeveleten kaymakam, bu saygısızlığı alkışlayan troller, görmezden gelenler... Atatürk’e, 103 yaşındaki cumhuriyete, ulusal değerlere, anayasaya, Mehmet Akif Ersoy’a saygısızsınız!

Mehmet Akif’i hiç anlamamışsınız, okuryazar bile değilsiniz... Gözünüz, Akif’in Türkçe yazdığı İstiklal Marşını Arapçalaştıracak kadar mı karardı? Başka kapıya!

Türkiye, “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir”.