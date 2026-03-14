Nüfus kâğıdı eskidikçe yeni güne sağlıklı kalkabilmek, elinden geldiğince meslek etiğine de bağlı kalıyor olarak gazeteciliğini sürdürebilmenin önkoşulu uygun saatlerde yatağına girebilmek. Oysa dünya çapında gözlerin dönmüş olduğu bir kanlı savaşın vazgeçilemeyecek acımasızlığında saatler ilerledikçe ülkelerden ülkelere atılan bombaların patlamasının sonucu; kadın, çocuk, asker ayrımı olmaksızın yeni cinayetlerle sonuçlanacak, ışıklarıyla geceyi aydınlatacak bombardımanların yeni haberleri, bir o yandan bir bu yandan televizyonların haber, tartışma gündemlerinin aralarına giriveriyor.

İktidarımız, seçimleri kaybetme paniğinde, yılı devirmiş tutuklamalara yenilerini eklemek zorunluğundan kurtulamıyor. Başta İmamoğlu olmak üzere tutukluları içeride tutabilme adına her yeni gün ve geceler boyunca yeni operasyonlar tek çıkış, çözüm yolu olarak sürdürülüyor. Önceden içyüzünü bilemediğimiz tehdit ya da ödüllendirmeler karşılığında gizli tanıklık üstlenmiş olanlar, mahkemede sorgu vermek zorunda kaldıklarında, paniğe kapılarak hukuksal değerleri sıfırda, “Öyle duymuştum...” anlamında sözcüklerle delil değeri sıfırın ötesinde, ekside ifadelerle sanıkları içeride tutmak üzere görevlendirilmiş yargılama ekiplerini zora sokacak yeni gerçeklikleri ortalığa saçıyorlar.

Savunma kadroları elbette her yeni gelişme üzerinde yeni sonuçların tabloları ile kamuoyunun karşısına çıkarak gizli tanık efsanesinin çöküşünü yansıtan sonuçları üretmiş oluyorlar. Bir o yana, bir bu yana yönlendirilmiş, ışıkları parlayan, sık sık gece artışlar olduğu vurgusu yapılan yeni saldırılarla olası ölü sayılarının karabasanında, karanlıkta olsa bile uyuyabilmenin zorluğunu bile bile gerçeklerden kaçış çabası kaçınılmaz.

Dünya ölçeğinde savaş karşıtlarının sesleri önleyici güç değerine ulaşamadıkça bu evrensel, alçak emperyal savaş sürdürülecek. Umarız savaşla beslenen emperyal güç odaklarının caydırılacağı, “Vietnam sendromu” benzeri bir karşı duruş, hızla dünya çapında egemen güç, ses haline dönüşür. Sadece ülkemizde değil elbette, dünya ölçeğinde insanların yıkımını getiren kayıplardan nefeslerin alınabileceği günlere geçiş, akan kanları umursamayanların da hızla kaybetmekte oldukları kazanımlarının da hızla tükenişi ile nefe alınabilecek günlere geçişin, aydınlanmanın günleri hızla gelir.

Ne dünyayı kasıp kavuran kirli savaşın akışı üzerinden ne de yeni gelen tutuklamalara bakarak bizim iktidarları erkinin, iktidarını sürdürebilmeye dönük yeni tutuklamalarla, yeni tehditlerle çözüm arayışlarında bir eksiklik haberini göremeden günün yeni haberleri gelişiyor. Günün aydınlığında, karanlık bombardımanların insanlara, tüm canlılara dönük haberlerin kirli görüntüleri birbirine eklemleniyor.

Gazete sayfalarımız ülkemizde adaletin değil de düşman hukukunun uygulandığının kanıtları olan haberleri de kapsıyor. İktidarları erkinin ülkemiz hedef alınmamış olduğu halde bile kendi savunmasını yapamıyor olmasının ayıpları içinde pişkin duruşu bizim için sürpriz olacak değil ya! Kaçınılmaz, dondurulmuş bayram ödemelerimizin bayram günleri öncesi ödenme kararının, “müjdeli haber” olarak duyurulmasının, bayram günlerinin hemen ardından yaşamımıza yansıyacak olumsuz sonuçlarını düşünmeye başlıyoruz.

Beni gülümseten, bizim 68’lilerden Tunga Ungun’dan gelen bir anıyla gülümsemiş olarak sizlerle de paylaşmak istiyorum. İran uyruklu, Pervin Purh Mehdi, soyadının anlamı kutsal bir öğrenci arkadaşımızın, dönemin iktidarları eliyle İran’a teslim edilmesi çabası olmuştu. Arkadaşlarının örgütlü direnişleriyle engellenmişti. Demem o ki günümüzde İspanya lideri gibi liderlerin öne çıkıp güçlenip örgütlenip kafa kafaya vermiş dipsiz kuyuya taş atıp duran delileri durdurmaları gerekecek.