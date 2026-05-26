Boşuna çaba, suçsuzların, haklarını savunan, haklarını arayanların canlarını boşu boşuna yakıyorsunuz. Gülen cemaati dönemlerinden kalma, dünyada bir örneği görülmemiş haksız, hukuksuz başkanlık rejimi yetkileriyle bile yetinmeyerek. 2002’li yıllardan günümüze, devlet adına el koyduğunuz tüm kurumlar üzerinden, hokus-pokuslu yetkileri, tek tek kamu kurumlarının işleyişlerini içlerinden oya oya ele geçirmiş olarak bugünlere geldiğiniz ne kadar gerçekse...

Pervasız işletilmesinde sınır tanımadığınız uygulamalarınızla, size bugünlere kadar oylarını vermekte sadık kalmış seçmenleriniz için bile geçerli olmak üzere, toplumun her kesiminin yaşamlarını karabasana çevirdiniz. Sınırsız göz yumduğunuz haksızlık, hukuksuzluklardan yararlananlar için de geçerli olmak üzere sürdürülemez ağır koşullar içinde, ülkemizin yüzde seksenleri aşan bir çoğunluğunun nefes almakta zorlandığı günleri yaşıyoruz.

Yerel seçimlerde yaşadığınız büyük seçim kayıplarının tek sorumlusunun, iktidarlarınızın icraatlarının sonucu olduğunun gerçeğini, kendi eseriniz olduğunu en iyisini yine siz biliyorken... Seçimlerde büyük kazanımlarla çıkmış CHP’li belediyelerin taptaze, coşkulu, enerjik dinamikleriyle geliştirdikleri başarılı çalışmalarının sonuçlarıyla paniklediniz. Yeniden kazanımları unutun, geçmişten kazandıklarınızı bile ayakta tutabilecek kaynakların tümünü birden tüketmiş olmanın gerçekleriyle yüzleştiniz.

Geçmişte belediyeler, devletin, kamunun tüm kaynakları üzerinden kayırmacılıklarla, ülkemiz ile dünya ölçeğinde yaşanan gelgitlerin ustalıklı değerlendirmelerinde yürüyebildiğiniz tüm yolları tüketmiş olmanın gerçekleri ile yüz yüze kalınca da... Belediyeler üzerinden başarılarını, siyaset üzerinden de yepyeni bir enerji, dinamizm ile başarıya dönüştüren CHP’nin siyasal yükselişini durduramadığınız gerçeği ile yüzleşince, paniğin korkuyla beslendiği bir nefret, düşmanlık planları ile yeni yollar açmanın dışında bir çıkışınızın olamayacağı öfkenizi bilemektesiniz.

Bağımsız yargı, hak-hukuk işleyişi kaygılarını yıllardır unutmuş, gereksiz görüyor olarak... Sizin için iktidarlarınızı sürdürebilmede tehdit algısı ile seçim kazanmış tüm belediyelerin yönetici liderleri ile kadrolarını ön düşmanlarınız görüyor olarak, cezaevlerini yer bırakılmaksızın doldurmakla da yetinmediniz. Onların haklarının savunulmasında öne çıkan CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel’in ülke çapında sürdürdüğü hak arama, toplumsal tepkiyi yükseltme dinamizmi karşısında paniğe kapılmış olarak; mutklak düşman, hedef görüyor olarak “mutlak butlan” yöntemi ile saf dışı bırakmayı düşlediniz.

Hafta sonu, canlı yayınlarla izlediğimiz, gazbombalı, kuşkusuz hak-hukukun ayaklar altına alınmasının yanında, toplumsal vicdanı sızlatan, CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması şiddetine tanıklık ettik. CHP’nin kendi içinde üretilebilecek çözümlerin geliştirilmesine fırsat tanınmaması yolunu seçtiniz. Dünden başlayarak CHP’nin içinden Özgür Özel’in bir kalemde hukuksuzca yok sayılmasına izin verilmedi.

Özgür Özel’in, kişisel direnişleri üzerinden de geri döndürme şiddetine pabuç bırakmayacaklarını sergileyen, pazar gününden başlanmış, adım adım sürdürülen, dün de geliştirilmesinin programlarının ortaya konduğu haberler birbirine eklemleniyor. “Mutlak butlan” mayası tutturulamıyor.