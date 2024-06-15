Prof. Dr. Nurettin Sözen'in bilimde, siyasette basamakları atlamadan tırmanışının 70 yılı

15 Haziran 2024 Cumartesi

Aslında, YouTube’daki “Cumhuriyet’ten Tanıklıklar” TV dizini için buluşmamızda öğrendiklerime göre öncesi de varmış. 1937 Sivas doğumlu Nurettin Sözen, Cumhuriyet kuşağı Aydınlanmacıları ailesinden gelen değerler üzerinden, annesinin çocukları için eğitim olanaklarının açılması girişimi ile çocukluk yaşlarında İstanbul’a geçiş yapmışlar. Erken yaşlarda öğrencilik yıllarından CHP çatısı altında önce üyelik ilişkileriyle siyasetin içinde basamakları tırmanmaya başlamışlar.

Nurettin Sözen, 1960’lı yıllara gelene kadar, siyasetin içinde basamak basamak tırmanışları ile deneyimli, yönetimlerde söz sahibi olmuş görevlere yükselmişken, İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Tıp Fakültesi öğrenim yıllarını da tamamlamış olarak 1957-80 arasında CHP çatısı altında her kademede görevler üzerinden tırmanışlarını sürdürmüştür. Çok uzun yılların, uzun soluklu görevlerinin, siyasi liderliklerle iç içeliklerini, yaşanmış tarihimizde yeri olan olaylar tanıklıklarını izlencenize, anı kitaplarına bırakmak teknik zorunluluk.

Bugünün kuşaklarının hiç tanıklık edemedikleri, 1960’lı yılların anayasal özgürlükler, demokrasi ortamında ancak yaşanabilmiş, gençlik üzerinden demokratik özgürlükler içindeki yerinin de altını çizmek istiyorum. Nurettin Sözen bütün yüksek öğrenim gençliğinin demokratik oy hakları ile oluşturulmuş, Türkiye Milli Talebe Federasyonu TMTF, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı, genç işçileri de içine almış TMGT, öğretim üyelerinin de katılımları ile oluşmuş Türk Devrim Ocakları çatısı altında da seçilmiş örgütlü yönetim sorumluluğu olanların içinde uzun soluklu görevler yapmıştır.

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İnsana, demokrasiye adanmış bir yaşamın deneyimleriyle de kazanılmış hızlı geçişleri, vurgulamaları içinde altı çizilenler karşısında ortalama bir saat içine sığdırılmaya çalışılan söyleşilerimizden çok farlı bir havada aktarılanlardan, benden çok programın sorumlu teknik yöneticileri etkilenmiş olmalılar ki süre aşımına ilişkin uyarıları da gelmeyince ancak bir doksan dakikadan sonra yayına son verebildiğimizi öğrenmiş oldum. Arkadaşlarımın teşekkür ederken “Sizinle daha çok program yapmalıyız” sözleri ile vedalaşmalarını şaşkınlıkla izledim.

Prof. Dr. Nurettin Sözen, bilim insanı kimliği ile de öğrenci, bilim insanı olarak kademe kademe yaşananlardan bölümlerden paylaşımları yaparken de günümüzün çok moda, bilime saygı, bilimsel başarıları ulaşabilmenin çok gerisinde düşmenin sorumluluklarına yanıt verircesine, bilimsel her aşamanın gereği, sonuçları, doğru yapılması ile bağlantılı, içsel sorgulamalarını paylaşıyor. Kuşkusuz çok sorumlu görevlerde, bilmeden, gücünün yetmediği eksiklikler olsa da elinin yetişebildiği her konuda, en olumlu, doğru işi yapma çabası ile hiç yorulmadan koşturma tutkusu ile çalışma sorumluluğunun altını çiziyor.

Üniversite çatısı altında, benim de yakından tanıklık ettiğim yönetim görevleri içindeki aşamalar, olayların kimi tanıklıklarını da paylaşırken sağlık, eğitim sorunlarımızın kimi can damarını oluşturan sorunlar üzerinden yaşananlardan örnekler paylaşılırken atladığım çarpıcı bir sonucu, YÖK tarafından 1989’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan görevden alınmış ilk kişi olduğunu öğreniyorum.

Sonrasında elbette SHP’de siyaset, İBB başkanlık görevleri yılları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasette yükseliş basamaklarında, siyaseten çok başarılı kullanılmış, ülkemizde en uzun soluklu tek adam rejimine geçişin kapılarının açılmasında en çok kullanılmış gelişmeler üzerinden yalanlar öylesine baskın ki... Halkçı, sosyal belediyecilik üzerinden çok değerli, anlamlı, raylı, metro sistemleri de içinde olmak üzere yapılmış olanlara kulaklar öylesine tıkanmış ki... Toplumsal yaraların ağırlığında, daha derinden bir toplumsal uyanışa, dipten gelecek güçlü dalgalara gereksinim var.

