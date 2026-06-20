Türk Milli Takımı, Dünya Kupası’nda oynadığı iki maçı da kaybederek turnuvaya erken veda etti. Bu tablo karşısında duygusal tepkiler vermek yerine, daha gerçekçi ve soğukkanlı bir değerlendirme yapmak gerekiyor.

Aslında ortada büyük bir hayal kırıklığından çok, gecikmiş bir gerçeklikle yüzleşme var. Çünkü bu takım turnuvaya umut veren, çağdaş ve oturmuş bir oyun anlayışıyla gelmedi. Aksine, turnuva öncesinde ortaya konan futbol; organizasyon, tempo ve oyun aklı açısından ciddi soru işaretleri barındırıyordu.

Üstelik Dünya Kupası bileti doğrudan değil, oldukça zorlu bir play-off sürecinin ardından alınmıştı. Böyle bir arka plan varken, turnuva başladığında bir anda sıçrama yapacak bir takım beklentisi içine girmek zaten gerçekçi değildi.

Bugün gördüğümüz tablo bu yüzden bir sürpriz değil. Bu, uzun süredir biriken yapısal sorunların sahaya yansıması. Asıl mesele yalnızca kaybedilen maçlar değil; yıllardır inşa edilemeyen bir oyun kimliği.

Zaten yapısal sorunları olan bir futbol anlayışından sürdürülebilir ve kaotik olmayan bir başarı beklemek, iyi niyetli bir beklenti olmaktan çok bir iyimserlik yanılgısıdır. Çünkü ortada sadece formsuzluk değil; oyunun organizasyonuna, karar alma süreçlerine ve stratejik aklına işlemiş derin eksiklikler var.

Bu noktada beklentileri ayakta tutan şey çoğu zaman rasyonel analiz değil, bir tür iyimserlik refleksi oluyor. Gerçekliği yumuşatarak beklentiyi koruma eğilimi… Ancak saha, bu iyimserliği sürekli test ediyor ve çoğu zaman boşa çıkarıyor.

Elbette iyimserlik bireysel düzeyde anlamlıdır; ama futbol gibi kolektif ve sistemsel bir oyunda başarı, tesadüfi sıçramaların değil, kurumsallaşmış bir oyun aklının ürünüdür.

Daha temel bir soruyu sormak gerekiyor: Hangi maçta koltuğumuza yaslanıp “Bu maçı kesin kazanırız” duygusuyla izledik? Böyle bir güveni bize veren tek bir oyun, tek bir performans var mıydı? Aksine, her maçta kırılgan, her an dağılmaya müsait bir yapı izledik. Bu yüzden bugün yaşananları sürpriz gibi karşılamak, aslında süreci görmezden gelmekten başka bir şey değil.

Dolayısıyla bu tabloyu “şanssızlık” ya da “geçici formsuzluk” olarak okumak yerine, yapısal gerçekliğin doğal sonucu olarak görmek gerekir. Belki de tek teselli şu: Sorunlar artık daha görünür. Ve bu görünürlük, eğer doğru okunursa, gerçek bir yeniden yapılanmanın başlangıcı olabilir

Peki ne yapılmalı? Öncelikle sonuçları değil, sistemi tartışan bir akla ihtiyaç var. Türk futbolu günü kurtaran reflekslerden vazgeçip, veri temelli, planlı ve sürdürülebilir bir oyun ekosistemi inşa etmek zorunda. Altyapıdan başlayarak oyuncu yetiştirme modelinin yeniden tasarlanması, teknik direktör tercihinin kısa vadeli sonuçlardan bağımsız olarak oyun felsefesi üzerinden belirlenmesi ve federasyon düzeyinde şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışının kurulması artık ertelenemez bir zorunluluktur. Çünkü modern futbolda başarı, duygularla değil; yapı, akıl ve süreklilikle üretilir.