Ege'ye korona göçü...

30 Nisan 2021 Cuma

Virüsün merkezi İstanbul...

Ne yapmak gerekir?

Ortalama zekâda herkes, İstanbul’u kapatarak yani virüsü hapsederek mücadele edilmesi gerektiğini söyleyecektir...

Peki, AKP aklı ne yaptı? İstanbul’u, Ege başta olmak üzere Türkiye’ye doğru açtı!

Akın akın insanlar geliyor İzmir, Aydın, Muğla’nın tatil ilçelerine...

Akın akın virüs taşınıyor...

Sözde kapanmış gibi yaparak, “Türkiye’yi kapatıyoruz” diyerek İstanbul’u boşalttınız!

Virüs insanla dolaşıyor...

Kapatmanız gereken kentin insanlarını yani virüsü Ege sahillerine doğru göçe teşvik ettiniz...

Türkiye’nin yüzde 10’u, İstanbul’un ise sadece yüzde 9'u aşılandı...

Yani virüs taşıma riski olan yüzbinleri, sağlık sistemi kasaba ölçeğinde hizmet veren Ege’nin ilçelerine taşıdınız!

Peki şimdi ne olacak?!

İzmir’de sınırın üzerinde alarm veren yoğun bakımlar Korona Göçü sonrası yeni vakalarla nasıl mücadele edecek?

Başkanlar endişeli...

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Kuşadası ve Didim’de ikinci konutlarımızın yüzde 90’ına yakını doldu. Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen vatandaşlarımızla birlikte il nüfusumuz yüzde 50’ye yakın arttı” diyor...

Özellikle Bodrum’da afet zamanlarını andıran bir trafik... İstanbul, tüm sorunları ile Bodrum’a taşınmış gibi...

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Misafirlerimiz lütfen kurallara uysun, temastan kaçınsın” diyor... Deneyimli Başkan ekliyor: “Test yapılmadan vatandaşların şehirler arası seyahati doğru olmadı. Türkiye bu mücadeleyi iyi yönetemiyor. Gelenlerin başımızın üzerinde yeri var; maske, mesafe, hijyene çok dikkat edilmeli... Yoğunlaşmanın sağlık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını tahmin etmek zor değil...”

Neredeyse tamamı CHP yönetiminde olan Egeli belediyeler, valilikler ve kaymakamlıkların organizasyonu ile pandemide çok iyi bir mücadele verdi...

Özellike hasta takip sistemi iyi çalıştı... Yurttaşlar korunma önlemlerini en üst seviyede ve çoğunlukla yerine getirdi. Belediyeler, Muğla’dan İzmir ve Aydın’a, halka tüm olanaklarını zorlayarak yardımda bulundu.

Ancak para yetmiyor...

Marmaris, Fethiye, Datça, Çeşme, Didim, Kuşadası, Bodrum... Her biri cennet bu ilçelere devletten ayrılan para, kayıtlı nüfusları oranında!

Yani yerleşik görünen yüz bin nüfusa göre devletten vergi payı alan belediyeler, 300, 400 bin nüfusa hizmet vermek gibi baş edilmesi imkânsız bir süreci yaşıyorlar...

AKP iktidarına defalarca yapılan başvurular sonuçsuz kaldı...

CHP’de olmanın bir nevi “bedelini” ödüyor belediyeler... Bunca güçlüğe rağmen hizmette yarışıyorlar...

Şimdi soru şu: İstanbul’u boşaltıp Ege’ye yığdınız... Salgının Ege’de patlaması ile ilgili bir eylem planınız var mı?