Henri Barkey’e ‘Kavala’ sorulmamış!

10 Ağustos 2022 Çarşamba

İş insanı Osman Kavala’nın beş yıla yaklaşan tutukluluğu sürüyor.

Önce Gezi davasında, Gezi’yi organize etmek suçu ile tutuklandı.

Sonra beraat etti, ardından yeniden tutuklandı.

Hakkındaki iddialar nedeniyle dört kez tahliye edildi ama dışarı adımını atmadan beş kez tutuklandı.

Yani içeride tutulması için “özel çaba” harcandı.

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En son beraat ettiğinde valizini toplayıp kapıya yürürken yeniden tutuklanmasının nedeni hakkındaki “casusluk” suçlamasıydı.

15 Temmuz darbe girişimini organize etmekle suçlanan CIA eski Türkiye danışmanı (kendisi bu sıfatı reddediyor) Henri Barkey ile Osman Kavala’nın Karaköy’de bir lokantada yemek yemesi, Kavala’nın casusluk ve hükümeti yıkma girişimine delil olarak gösterilmişti.

Henri Barkey yıllar sonra konuştu ve Osman Kavala ile yemek yemediğini, Karaköy’deki lokantada gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile görüştüğünü söyledi!

Kavala’nın casusluk yaptığı, 15 Temmuz’un arkasındaki isimlerden biri olduğu iddiaları bu açıklama ile çöküverdi.

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Daha ilginç hatta ürkütücü iddiayı Tele1’e konuk olan Barkey’in ağzından dinleyelim;

“Kimse bana bir şey sormadı” dedi Barkey!

‘Kimse gelip de Osman ile yemek yediniz mi’ diye sormadı. İddianamede Aslı’nın ismi geçmeyince ona zarar vermemek için sustum.”

Merdan Yanardağ ve Begümhan Aydoğan’ın sorularını yanıtlayan Barkey, “Kavala’nın avukatları savcıdan benimle mütalaa yapılmasını istediler. Mahkeme kabul etmedi. Hem beni suçluyor hem de benimle konuşmuyorsunuz. Tuhaf bir olay bu. Osman’ı içeride tutmak için bunu kullandılar” dedi!

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Darbe girişimini organize etmekle suçlanan isme soru sorulmamış!

Kavala bu isimle yemek yemediği halde yediği iddiasıyla tutuklanmış. Ama Barkey’i arayıp “Sen Kavala ile yemek yedin mi” diye soran olmamış...

Böyledir kumpas davalarının seyri...

Ergenekon, Balyoz davaları nasıl FETÖ eseri AKP destekli bir yıkım senaryosu ise Gezi iddianamesini yazan savcıların da FETÖ’cü olduğunu unutmamak gerekir.

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Türkiye’de Soros’u, Soros’un ilişkiler ağını ilk kez yazan, deşifre eden gazeteciyim... ( 2003 Nokta Dergisi/Soros’un Türkiye sarmaşığı) Osman Kavala’yı da AKP iktidarını da Soros ilişkileri nedeni ile eleştirdim.

Ancak düşünce farklılığımız Kavala’nın uğradığı ağır zulmü yazmama engel olamaz.

Tele1 önemli bir haberciliğe imza attı... Henri Barkey pandoranın kutusunu açtı... “Neden bunca yıl sustunuz” sorusuna “Savcılar yemekte Osman’ın olmadığını biliyordu” dedi...

Aslı Aydıntaşbaş “Kavala yoktu, o yemekte ben vardım” neden demedi?